Стадион: Воркерс
2:2
Конец матча
0:1
14' ГолПелле Грациано
1:1
25' ГолDun Ba
2:1
31' ГолLei Li
44' Желтая карточкаЖил Карлос
2:2
45' ГолСиссе Паписс
60' Желтая карточкаZheng Zheng
83' Желтая карточкаYang Yu
86' Желтая карточкаLin Dai
88' Желтая карточкаЖу Хайбин
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
93'
Cao Sheng из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
92'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
92'
Пелле Грациано делает скидку назад вдоль ворот
91'
Пелле Грациано наказан за толчок Ю Янг
91'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Cao Sheng
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
89'
89'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
88'
Жу Хайбин получает желтую карточку за споры
88'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Shi Tang
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
86'
Дай Лин получает желтую карточку.
86'
Дай Лин совершает грубый фол. Сориано Жонатан был жертвой
86'
86'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
85'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
85'
Xinghan Wu возвращается на поле, всё в порядке.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Сиссе Паписс бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Xinghan Wu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Ю Янг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
83'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Ю Янг совершает грубый фол. Xinghan Wu был жертвой
82'
82'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
82'
82'
81'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Сиссе Паписс заработал фол.
81'
81'
Далэй Ван сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Дай Лин наказан за толчок Сичжэ Чжан
79'
Сиссе Паписс сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
78'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Сориано Жонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Pengxiang Jin это был.
75'
75'
74'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
72'
После дальнего удара, который нанес Taijan Jin мяч отбит вратарем
72'
71'
Сориано Жонатан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
71'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
70'
69'
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
68'
Сориано Жонатан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
Хао Юньминь отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
66'
Тактическая замена. Джианг Тао уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
66'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
66'
Сиссе Паписс наказан за толчок Tenglong Lei
65'
Xinghan Wu наказан за толчок Tenglong Lei
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
64'
Дай Лин наказан за толчок Tenglong Lei
64'
63'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
63'
62'
62'
62'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
61'
Сориано Жонатан имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
60'
Женг Женг получает желтую карточку.
60'
Женг Женг совершает грубый фол. Аугусто Ренато был жертвой
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
58'
Lei Li выбил мяч на угловой.
58'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
58'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
58'
57'
Хао Юньминь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Pengxiang Jin сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
57'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Xinghan Wu на финте ушёл от оппонента.
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
56'
55'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Pengxiang Jin.
54'
54'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
52'
Ральф Телес наказан за толчок Пелле Грациано
52'
51'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
Pengxiang Jin выбил мяч на угловой.
50'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
48'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
48'
47'
Ю Янг имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
47'
Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
После дальнего удара, который нанес Сиссе Паписс мяч отбит вратарем
46'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Ванг Тонг сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
48'
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Lei Li выбил мяч на угловой.
48'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
48'
Сичжэ Чжан возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Сичжэ Чжан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Сичжэ Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Сичжэ Чжан на финте ушёл от оппонента.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
44'
Жил Карлос получает желтую карточку.
44'
Жил Карлос наказан за толчок Dun Ba
44'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
43'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Tenglong Lei наказан за толчок Женг Женг
42'
42'
Дай Лин выбил мяч подальше от ворот.
42'
41'
41'
41'
Хао Юньминь бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Сиссе Паписс, и мяч снова в игре
40'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
39'
39'
Ванг Тонг имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
38'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Junshuai Liu заработал фол.
37'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Дай Лин.
37'
36'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
36'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
34'
34'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
34'
34'
33'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн. Это Pengxiang Jin заработал фол.
32'
Junshuai Liu наказан за толчок Dun Ba
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
31'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Lei Li из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
31'
30'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
30'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ю Янг заработал фол.
29'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
29'
28'
28'
28'
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
27'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
27'
26'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Dun Ba отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
25'
25'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
24'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Пелле Грациано наказан за толчок Ральф Телес
23'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
22'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
22'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Pengxiang Jin заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Junshuai Liu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Pengxiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Сиссе Паписс бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
19'
19'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
18'
Pengxiang Jin выбил мяч на угловой.
18'
18'
Джианг Тао наказан за толчок Женг Женг
17'
17'
17'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
17'
16'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пелле Грациано эффектным ударом переправил мяч в ворота.
13'
Ральф Телес ошибается в защите.
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
11'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
11'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
11'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Хао Юньминь на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
10'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
Сиссе Паписс на финте ушёл от оппонента.
9'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн устремляется вперед с мячом.
9'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Ральф Телес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
9'
Жил Карлос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
8'
Женг Женг наказан за толчок Джианг Тао
8'
8'
8'
7'
7'
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
4'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
4'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
3'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
2'
2'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
1'
Ральф Телес нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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