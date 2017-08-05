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Стадион:
Бэйцзин Гоань
2:2
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
0:1
14' Гол
Пелле Грациано
1:1
25' Гол
Dun Ba
2:1
31' Гол
Lei Li
44' Желтая карточка
Жил Карлос
2:2
45' Гол
Сиссе Паписс
60' Желтая карточка
Zheng Zheng
83' Желтая карточка
Yang Yu
86' Желтая карточка
Lin Dai
88' Желтая карточка
Жу Хайбин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
93'
Cao Sheng из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Lei Li наказан за толчок Songyi Li
92'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.

92'
Пелле Грациано делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
91'
Пелле Грациано наказан за толчок Ю Янг
91'
Tenglong Lei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Cao Sheng
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Аугусто Ренато заработал фол.
Желтая карточка
88'
Жу Хайбин получает желтую карточку за споры
88'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Shi Tang
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
86'
Дай Лин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Дай Лин совершает грубый фол. Сориано Жонатан был жертвой
86'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает навес
85'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Травма, повреждение
85'
Xinghan Wu возвращается на поле, всё в порядке.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Сиссе Паписс бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Травма, повреждение
84'
Xinghan Wu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
83'
Ю Янг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Травма, повреждение
83'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Ю Янг совершает грубый фол. Xinghan Wu был жертвой
82'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает навес
82'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
81'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Сиссе Паписс заработал фол.
81'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Далэй Ван сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
80'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
80'
Дай Лин наказан за толчок Сичжэ Чжан
79'
Сиссе Паписс сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
78'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Тактическая замена. Ванг Тонг уходит с поля и его заменяет Жу Хайбин
76'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Сориано Жонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Pengxiang Jin это был.
75'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
72'
После дальнего удара, который нанес Taijan Jin мяч отбит вратарем
72'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
71'
Сориано Жонатан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
71'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
70'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Lei Li заработал фол.
70'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
68'
Сориано Жонатан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
Хао Юньминь отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
66'
Тактическая замена. Джианг Тао уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
Фол, нарушение
66'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Xinghan Wu заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Сиссе Паписс наказан за толчок Tenglong Lei
Фол, нарушение
65'
Xinghan Wu наказан за толчок Tenglong Lei
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Дай Лин наказан за толчок Tenglong Lei
Угловой
64'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
63'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
63'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
63'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
62'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
61'
Сориано Жонатан имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
Желтая карточка
60'
Женг Женг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Женг Женг совершает грубый фол. Аугусто Ренато был жертвой
60'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Угловой
59'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
58'
Lei Li выбил мяч на угловой.
58'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
58'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
58'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
57'
Хао Юньминь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Pengxiang Jin сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
57'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Xinghan Wu на финте ушёл от оппонента.
57'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес
56'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
55'
Хао Юньминь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
55'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн опасно играет. Чуть не пострадал Pengxiang Jin.
54'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
54'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
53'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Офсайд
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
52'
Ральф Телес наказан за толчок Пелле Грациано
52'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
51'
Чжи Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
50'
Pengxiang Jin выбил мяч на угловой.
50'
Songyi Li из команды Шаньдун Лунэн делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает навес
48'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
47'
Ю Янг имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
47'
Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Songyi Li наказан за толчок Lei Li
46'
После дальнего удара, который нанес Сиссе Паписс мяч отбит вратарем
46'
Тактическая замена. Junshuai Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
48'
Ванг Тонг сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиссе Паписс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
48'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Lei Li выбил мяч на угловой.
48'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает навес
Травма, повреждение
48'
Сичжэ Чжан возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Сичжэ Чжан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Сичжэ Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Сичжэ Чжан на финте ушёл от оппонента.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Жил Карлос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Жил Карлос наказан за толчок Dun Ba
44'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает навес
43'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Tenglong Lei наказан за толчок Женг Женг
42'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Дай Лин выбил мяч подальше от ворот.
42'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
41'
Хао Юньминь бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Сиссе Паписс, и мяч снова в игре
40'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
39'
Ванг Тонг имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
38'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
38'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Junshuai Liu заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Ю Янг из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Дай Лин.
Угловой
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
36'
Дай Лин выбил мяч на угловой.
36'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
34'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
34'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
34'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
34'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
34'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн. Это Pengxiang Jin заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Junshuai Liu наказан за толчок Dun Ba
32'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
31'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Lei Li из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
31'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
30'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
30'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
29'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Ю Янг заработал фол.
29'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает навес
29'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
28'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
27'
Сориано Жонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
27'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
26'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Jingdao Jin заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Dun Ba отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
25'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Lei Li из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Пелле Грациано наказан за толчок Ральф Телес
23'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Pengxiang Jin из команды Бэйцзин Гоань делает навес
22'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Pengxiang Jin заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Junshuai Liu бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Pengxiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
20'
Сиссе Паписс бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
19'
Чжи Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
19'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
18'
Pengxiang Jin выбил мяч на угловой.
18'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Джианг Тао наказан за толчок Женг Женг
17'
Далэй Ван вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
17'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
17'
Женг Женг выбил мяч на угловой.
17'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Пелле Грациано эффектным ударом переправил мяч в ворота.
13'
Ральф Телес ошибается в защите.
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Далэй Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает навес
11'
Tenglong Lei из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный навес.
Офсайд
11'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
11'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Хао Юньминь на финте ушёл от оппонента.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
10'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
Сиссе Паписс на финте ушёл от оппонента.
9'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн устремляется вперед с мячом.
9'
Игроки ФК "Шаньдун Лунэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Ральф Телес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
9'
Жил Карлос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Женг Женг наказан за толчок Джианг Тао
8'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
7'
Songyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
7'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань устремляется вперед с мячом.
5'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
4'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
4'
Сиссе Паписс из команды Шаньдун Лунэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
2'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
1'
Ральф Телес нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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