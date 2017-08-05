- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Савон Саномат Ареена
5' Желтая карточкаСорса Себастьян
1:0
49' ГолСаксман Вилле
2:0
62' ГолUrho Nissila
3:0
81' ГолIlmari Niskanen
81' Желтая карточкаCharlie Trafford
|
49'
1:0
62'
2:0
81'
3:0
81'
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 9 Сорса Себастьян Полузащитник
- 10 Пурье Атс Полузащитник
- 25 Urho Nissila
- 28 Jiri Nissinen
- 22 Nikko Boxall
- 3 Hamed Coulibaly
- 6 Saku Savolainen
- 11 Ilmari Niskanen
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 45 Эгвуэкве Азубуйке Защитник
- 39 Fuad Gbolahan Salami
- 32 Toumas Rannankari
- 23 Joni Maekelae
- 17 Patrik Alaharjula
- 21 Solomon Duah
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 20 Simo Roiha
- 19 Charlie Trafford
- 17 Anselmi Nurmela
- 9 Эже Эмека
- 18 Juho Hyvaerinen
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 77 Timo Stavitski
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 7 Pablo Gonzalez II
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Juha Malinen
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку В
- 10.04.2017 ХИК 2:0 КуПС В
- 12.03.2017 КуПС 2:4 Хонка К
РоПС (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
- 12.04.2017 Интер Турку 6:2 РоПС В
- 13.03.2017 РоПС 0:2 СИК К
Последние игры между собой
КуПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига
- 14.10.2016 РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 31.07.2016 КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 13.05.2016 РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига
- 04.02.2016 РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги
- 18.10.2015 РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 02.08.2015 КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига
- 14.05.2015 РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига
- 10.08.2014 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 03.08.2014 РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига
- 08.05.2014 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 28.09.2013 РоПС 2:1 КуПС Кубок Суоми
- 22.09.2013 КуПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.07.2013 РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига
- 17.05.2013 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 26.02.2013 РоПС 1:0 КуПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 08.02.2013 КуПС 2:2 РоПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 22.10.2011 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 15.08.2011 РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига
- 12.06.2011 РоПС 0:0 КуПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|12
|6
|1
|43 - 9
|42
|2.
|ВПС
|19
|8
|8
|3
|25 - 23
|32
|3.
|Лахти
|19
|7
|10
|2
|27 - 15
|31
|4.
|КуПС
|20
|8
|6
|6
|30 - 22
|30
|5.
|Ильвес
|20
|8
|6
|6
|21 - 21
|30
|6.
|СИК
|19
|8
|4
|7
|23 - 25
|28
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|6
|7
|32 - 26
|27
|8.
|Мариехамн
|19
|6
|8
|5
|29 - 29
|26
|9.
|Кеми Кингс
|19
|6
|4
|9
|23 - 28
|22
|10.
|РоПС
|20
|6
|4
|10
|23 - 34
|22
|11.
|ХИФК
|20
|2
|8
|10
|16 - 32
|14
|12.
|Ювяскюля
|20
|1
|6
|13
|16 - 44
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
КуПС производит замену. Saku Savolainen уходит, и Джони Макела заменяет его
81'
Charlie Trafford получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ilmari Niskanen.
77'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
77'
РоПС производит замену. Anselmi Nurmela уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
71'
КуПС производит замену. Jiri Nissinen уходит, и Tuomas Rannankari заменяет его
65'
РоПС производит замену. Simo Roiha уходит, и Pablo Gonzalez заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Urho Nissila.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саксман Вилле.
46'
Начался второй тайм!
46'
РоПС производит замену. Лаппалайнен Ласси уходит, и Timo Stavitski заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
5'
Сорса Себастьян получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация