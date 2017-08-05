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Стадион:
КуПС
3:0
Конец матча
РоПС
0'
5' Желтая карточка
Сорса Себастьян
1:0
49' Гол
Саксман Вилле
2:0
62' Гол
Urho Nissila
3:0
81' Гол
Ilmari Niskanen
81' Желтая карточка
Charlie Trafford
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
КуПС производит замену. Saku Savolainen уходит, и Джони Макела заменяет его
Желтая карточка
81'
Charlie Trafford получает желтую карточку.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ilmari Niskanen.
77'
КуПС производит замену. Пурье Атс уходит, и Fuad Gbolahan Salami заменяет его
77'
РоПС производит замену. Anselmi Nurmela уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его

71'
КуПС производит замену. Jiri Nissinen уходит, и Tuomas Rannankari заменяет его
65'
РоПС производит замену. Simo Roiha уходит, и Pablo Gonzalez заменяет его
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Urho Nissila.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Саксман Вилле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
РоПС производит замену. Лаппалайнен Ласси уходит, и Timo Stavitski заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
5'
Сорса Себастьян получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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