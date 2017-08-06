  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Ди Си Юнайтед
1:1
Конец матча
Торонто
0'
1:0
7' Гол
Kofi Opare
11' Желтая карточка
Дельгадо Марко
36' Желтая карточка
Брэдли Майкл
38' Желтая карточка
Sean Franklin
44' Красная карточка
Сэм Лойд
1:1
53' Гол в свои ворота
Бирнбом Стив
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Торонто производит замену. Хаслер Николас уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
77'
Ди Си Юнайтед производит замену. Luciano Acosta уходит, и Chris Odoi-Atsem заменяет его
72'
Торонто производит замену. Завалета Эрик уходит, и Raheem Edwards заменяет его
67'
Торонто производит замену. Дельгадо Марко уходит, и Рикеттс Тосайн заменяет его
55'
Ди Си Юнайтед производит замену. Дешорн Браун уходит, и Нигл Ламар заменяет его

Описание гола
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бирнбом Стив отправил мяч в свои ворота.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
УДАЛЕНИЕ! Сэм Лойд получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
38'
Шон Франклин получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Брэдли Майкл получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Дельгадо Марко получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kofi Opare.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RFK Memorial Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация