- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: RFK Memorial Stadium
1:1
Конец матча
1:0
7' ГолKofi Opare
11' Желтая карточкаДельгадо Марко
36' Желтая карточкаБрэдли Майкл
38' Желтая карточкаSean Franklin
44' Красная карточкаСэм Лойд
1:1
53' Гол в свои воротаБирнбом Стив
|
7'
1:0
11'
36'
38'
44'
53'
1:1
Состав команд
28
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
8
Сэм
Лойд
14
Nick
DeLeon
17
Дешорн
Браун
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
Ди Си Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Хемид Билл Вратарь
- 5 Sean Franklin Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 2 Taylor Kemp Защитник
- 7 Марсело Сарвас Полузащитник
- 25 Джеффри Джаред Полузащитник
- 8 Сэм Лойд Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 14 Nick DeLeon Полузащитник
- 17 Дешорн Браун Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Travis Worra Вратарь
- 32 Bobby Boswell Защитник
- 33 Julian Buescher Полузащитник
- 13 Нигл Ламар Полузащитник
- 11 Sebastien Le Toux Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 3 Chris Odoi-Atsem
- Главный тренер: Ben Olsen
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 31 Купер Армандо Полузащитник
- 44 Raheem Edwards Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Greg Vanney
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 29.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Ди Си Юнайтед ОК
- 25.06.2017 Филадельфия Юнион 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.06.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 14.06.2017 Ди Си Юнайтед 4:1 Христос ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.05.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 20.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Чикаго Файр М
- 14.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:4 Филадельфия Юнион М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 30.04.2017 Атланта Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 23.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 08.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
Торонто (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто М
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2017 Торонто 3:1 Чикаго Файр М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
- 09.04.2017 Торонто 2:2 Атланта Юнайтед М
- 01.04.2017 Торонто 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Торонто: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.10.2016 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 24.07.2016 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 17.04.2016 Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС
- 28.06.2015 Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.06.2015 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС
- 31.07.2014 Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС
- 06.07.2014 Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 23.03.2014 Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 28.09.2013 Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 25.08.2013 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС
- 16.06.2013 Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС
- 06.10.2012 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.05.2012 Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС
- 06.05.2012 Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС
- 07.08.2011 Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС
- 17.04.2011 Торонто 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
- 24.10.2010 Ди Си Юнайтед 2:3 Торонто МЛС
- 12.09.2010 Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 16.08.2009 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Коламбус Крю
|0:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 37
|33
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|21
|9
|4
|8
|31 - 30
|31
|12.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|13.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 34
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 30
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Торонто производит замену. Хаслер Николас уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
77'
Ди Си Юнайтед производит замену. Luciano Acosta уходит, и Chris Odoi-Atsem заменяет его
72'
Торонто производит замену. Завалета Эрик уходит, и Raheem Edwards заменяет его
67'
Торонто производит замену. Дельгадо Марко уходит, и Рикеттс Тосайн заменяет его
55'
Ди Си Юнайтед производит замену. Дешорн Браун уходит, и Нигл Ламар заменяет его
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бирнбом Стив отправил мяч в свои ворота.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
УДАЛЕНИЕ! Сэм Лойд получил жёлтую карточку и покинул поле.
38'
Шон Франклин получает желтую карточку.
36'
Брэдли Майкл получает желтую карточку.
11'
Дельгадо Марко получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kofi Opare.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RFK Memorial Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация