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Стадион:
Монреаль Импакт
2:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
0:1
12' Гол
Ларин Кайл
1:1
48' Пенальти
Пиатти Игнасио
2:1
84' Гол
Anthony Jackson-Hamel
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Монреаль Импакт производит замену. Пиатти Игнасио уходит, и Фрэнсис Шон заменяет его
84'
Орландо Сити производит замену. Ночерино Антонио уходит, и Барнс Жиль заменяет его
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Anthony Jackson-Hamel.
79'
Монреаль Импакт производит замену. Манкосу Маттео уходит, и Anthony Jackson-Hamel заменяет его
73'
Орландо Сити производит замену. Dominic Dwyer уходит, и Carlos Rivas заменяет его

73'
Монреаль Импакт производит замену. Одуро Доминик уходит, и Саласар Майкл заменяет его
66'
Орландо Сити производит замену. Cristian Higuita уходит, и Луис Гил заменяет его
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Пиатти Игнасио из команды Монреаль Импакт забивает пенальти
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ларин Кайл.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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