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Стадион: Сапуто
2:1
Конец матча
0:1
12' ГолЛарин Кайл
1:1
48' ПенальтиПиатти Игнасио
2:1
84' ГолAnthony Jackson-Hamel
|
12'
0:1
48'
1:1
84'
2:1
Состав команд
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
23
Симан
Лоран
21
Саттер
Скотт
4
Jose
Aja
25
Donny
Toia
10
Kaka
VI
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 36 Кабрера Виктор Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 8 Бернье Патрис Полузащитник
- 33 Донадель Марко Полузащитник
- 31 Джемаили Блерим Полузащитник
- 7 Одуро Доминик Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Maxime Crepeau Вратарь
- 5 Лефевр Вандриль Защитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 19 Саласар Майкл Полузащитник
- 14 Фрэнсис Шон Полузащитник
- 24 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- Главный тренер: Mauro Biello
Орландо Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 4 Jose Aja Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 8 Джонсон Уилл Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 10 Kaka VI Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 9 Ларин Кайл Нападающий
- 18 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Tommy Redding Защитник
- 5 Servando Carrasco Полузащитник
- 14 Барнс Жиль Нападающий
- 6 Richie Laryea
- 11 Carlos Rivas I
- 28 Сондерс Джош
- 17 Luis Gil I
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 11.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 07.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт М
- 29.04.2017 Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.04.2017 Монреаль Импакт 2:1 Атланта Юнайтед М
- 08.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2017 Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт М
- 18.03.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Монреаль Импакт М
- 12.03.2017 Монреаль Импакт 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.03.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Монреаль Импакт М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.06.2017 Орландо Сити 1:3 Майами ОК
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити М
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 14.05.2017 Орландо Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.05.2017 Хьюстон Динамо 4:0 Орландо Сити М
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 02.10.2016 Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС
- 08.09.2016 Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС
- 22.05.2016 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 04.10.2015 Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 21.06.2015 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС
- 28.03.2015 Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Коламбус Крю
|0:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 37
|33
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|21
|9
|4
|8
|31 - 30
|31
|12.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|13.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 34
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 30
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Монреаль Импакт производит замену. Пиатти Игнасио уходит, и Фрэнсис Шон заменяет его
84'
Орландо Сити производит замену. Ночерино Антонио уходит, и Барнс Жиль заменяет его
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Anthony Jackson-Hamel.
79'
Монреаль Импакт производит замену. Манкосу Маттео уходит, и Anthony Jackson-Hamel заменяет его
73'
Орландо Сити производит замену. Dominic Dwyer уходит, и Carlos Rivas заменяет его
73'
Монреаль Импакт производит замену. Одуро Доминик уходит, и Саласар Майкл заменяет его
66'
Орландо Сити производит замену. Cristian Higuita уходит, и Луис Гил заменяет его
48'
Г О О О О О Л - Пиатти Игнасио из команды Монреаль Импакт забивает пенальти
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ларин Кайл.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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