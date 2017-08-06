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Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:4
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
10' Гол
Will Bruin
0:2
19' Гол
Демпси Клинт
0:3
72' Гол
Моррис Джордан
0:4
73' Гол
Демпси Клинт
84' Желтая карточка
Sam Cronin
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
84'
Сэм Кронин получает желтую карточку.
80'
Миннесота Старс производит замену. Ибсон уходит, и Collin Martin заменяет его
76'
Сиэтл Саундерс производит замену. Моррис Джордан уходит, и Aaron Kovar заменяет его
75'
Сиэтл Саундерс производит замену. Роман Торрес Морсильо уходит, и Tony Alfaro заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моррис Джордан.
69'
Миннесота Старс производит замену. Miguel Ibarra уходит, и Венегас Хоан заменяет его
64'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Эванс Брэд заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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