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Стадион: TCF Bank Stadium
0:4
Конец матча
0:1
10' ГолWill Bruin
0:2
19' ГолДемпси Клинт
0:3
72' ГолМоррис Джордан
0:4
73' ГолДемпси Клинт
84' Желтая карточкаSam Cronin
|
10'
0:1
19'
0:2
64'
72'
0:3
73'
0:4
84'
Состав команд
15
Ismalia
Jome
19
Sam
Cronin
18
Kevin
Molino
28
Николсон
Сэм
24
Фрай
Стефан
29
Roman
Torres
14
Маршалл
Чэд
33
Джонс
Джовин
17
Will
Bruin
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 25 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 15 Ismalia Jome Защитник
- 19 Sam Cronin Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 18 Kevin Molino Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 9 Abu Danladi Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Тейлор Джермейн Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 11 Венегас Хоан Полузащитник
- 26 Collen Warner Полузащитник
- 30 Brandon Allen
- 24 Patrick McLain
- Главный тренер: Adrian Heath
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 29 Roman Torres Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 33 Джонс Джовин Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 7 Cristian Roldan Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 13 Моррис Джордан Полузащитник
- 17 Will Bruin Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Tony Alfaro Защитник
- 3 Эванс Брэд Полузащитник
- 21 Jordy Jose Delem Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 91 Фишер Оньел Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Brian Schmetzer
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 25.06.2017 Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед ОК
- 04.06.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 07.05.2017 Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.04.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 09.04.2017 Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 02.04.2017 Миннесота Юнайтед 4:2 Реал Солт-Лейк М
- 25.03.2017 Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Миннесота Юнайтед М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Сиэтл Саундерс 4:3 Ди Си Юнайтед М
- 08.07.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 14.05.2017 Чикаго Файр 4:1 Сиэтл Саундерс М
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто М
- 30.04.2017 Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сиэтл Саундерс М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Коламбус Крю
|0:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 37
|33
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|21
|9
|4
|8
|31 - 30
|31
|12.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|13.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 34
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 30
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
Сэм Кронин получает желтую карточку.
80'
Миннесота Старс производит замену. Ибсон уходит, и Collin Martin заменяет его
76'
Сиэтл Саундерс производит замену. Моррис Джордан уходит, и Aaron Kovar заменяет его
75'
Сиэтл Саундерс производит замену. Роман Торрес Морсильо уходит, и Tony Alfaro заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моррис Джордан.
69'
Миннесота Старс производит замену. Miguel Ibarra уходит, и Венегас Хоан заменяет его
64'
Сиэтл Саундерс производит замену. Will Bruin уходит, и Эванс Брэд заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Демпси Клинт.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Will Bruin.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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