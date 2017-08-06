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Стадион: Рио Тинто
0:0
Перерыв
Состав команд
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
16
Крис
Вингерт
10
Плата
Жоао
20
Силва
Луис
22
Leonardo
II
15
Dylan
Remick
14
Alex
XXV
Реал Солт-Лейк 4-4-2
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 2 Белтран Тони Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 16 Крис Вингерт Защитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 10 Плата Жоао Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Нападающий
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 14 Мовсисян Юра Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 27 Леннон Брукс
- 1 Фернандес Эдуардо
- Главный тренер: Петке Майк
Хьюстон Динамо 4-3-3
- Основной состав
- 1 Tyler Deric Вратарь
- 20 ДеЛаГарза Эй Джей Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 15 Dylan Remick Защитник
- 13 Кларк Рикардо Полузащитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 14 Alex XXV Полузащитник
- 11 Andrew Wenger Нападающий
- 19 Mauro Manotas Нападающий
- 18 Memo Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Joe Willis Вратарь
- 2 Анибаба Жалил Защитник
- 9 Торрес Эрик Нападающий
- 17 Alberto Elis Нападающий
- 12 Киото Роммель Нападающий
- 27 Oscar Garcia IV
- 16 Kevin Lacruz III
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Миннесота Юнайтед М
- 15.06.2017 Сакраменто Репаблик 4:1 Реал Солт-Лейк ОК
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.05.2017 Реал Солт-Лейк 1:0 Филадельфия Юнион М
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 14.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 23.04.2017 Реал Солт-Лейк 1:3 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 09.04.2017 Реал Солт-Лейк 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
- 06.07.2017 Хьюстон Динамо 3:1 Монреаль Импакт М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 29.06.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Каролина Раилхавкс 2:3 Хьюстон Динамо ОК
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 21.05.2017 Атланта Юнайтед 4:1 Хьюстон Динамо М
- 18.05.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Хьюстон Динамо М
- 13.05.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 07.05.2017 Хьюстон Динамо 4:0 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 16.04.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Хьюстон Динамо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
- 01.06.2017 Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.09.2016 Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 15.05.2016 Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 01.05.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.09.2015 Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 12.05.2014 Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС
- 11.08.2013 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 07.09.2012 Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.08.2011 Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.05.2011 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 14.05.2010 Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 02.04.2010 Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 20.09.2009 Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 16.08.2009 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 21.06.2009 Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.08.2008 Хьюстон Динамо 4:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 04.07.2008 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.10.2007 Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Коламбус Крю
|0:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 37
|33
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|21
|9
|4
|8
|31 - 30
|31
|12.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|13.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 34
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 30
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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