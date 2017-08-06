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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:1
Перерыв
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
5' Гол
Tony Tchani
1:1
15' Гол
Axel Sjoeberg
45' Желтая карточка
Азира Майкл
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Азира Майкл получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Axel Sjoeberg.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тони Тчани.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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