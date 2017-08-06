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Стадион: Avaya Stadium
0:0
Первый тайм: 23'
Состав команд
24
Nick
Lima
17
Серен
Дарвин
21
Уренья
Марко
23
Zack
Steffen
24
Несс Николай
20
Wil
Trapp
11
Камара
Ола
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 5 Victor Bernardez Защитник
- 15 Andres Roberto Imperiale Защитник
- 24 Nick Lima Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 17 Серен Дарвин Полузащитник
- 6 Салинас Ши Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Kofi Sarkodie Защитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 49 Доукинс Саймон Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 25 Амариква Квинси
- 28 Andrew Tarbell
- Главный тренер: Chris Leitch
Коламбус Крю 3-4-2-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 21 Alex Crognale Защитник
- 24 Несс Николай Защитник
- 16 Hector Jimenez Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 20 Wil Trapp Полузащитник
- 2 Райтала Юкка Полузащитник
- 19 Kekuta Manneh Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 14 Уэйлон Фрэнсис Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Нападающий
- 12 Adam Jahn Нападающий
- 18 Cristian Martinez VIII
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Атланта Юнайтед 4:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 25.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.06.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Франциско Дельтас ОК
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.04.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Цинциннати 1:0 Коламбус Крю ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 21.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 07.05.2017 Коламбус Крю 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Коламбус Крю: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
- 28.08.2016 Коламбус Крю 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 17.05.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 13.04.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 17.03.2013 Коламбус Крю 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.05.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 17.07.2011 Коламбус Крю 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 15.05.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 03.10.2010 Коламбус Крю 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 03.06.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 09.08.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Коламбус Крю МЛС
- 28.05.2009 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 08.06.2008 Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.05.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Коламбус Крю МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Коламбус Крю
|0:0
|24
|10
|3
|11
|33 - 37
|33
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|21
|9
|4
|8
|31 - 30
|31
|12.
|Портленд Тимберс
|23
|8
|7
|8
|39 - 37
|31
|13.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|23
|8
|6
|9
|24 - 34
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|21
|6
|5
|10
|31 - 36
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|1:1
|21
|6
|3
|12
|21 - 30
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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