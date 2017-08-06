Стадион: Шанхай Интернешнл
0:0
Конец матча
63' Желтая карточкаАхмедов Одил
63' Желтая карточкаПато Алешандре
69' Желтая карточкаYi Zhang
72' Желтая карточкаWenjun Lue
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Jie Wang
92'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
92'
Haolun Mi наказан за толчок Shenglong Li
91'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
91'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Wenjun Lue заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ. Это Вон Гвон Ген заработал фол.
88'
88'
87'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
87'
Zhiyun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
87'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Zhiyun Zheng заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Тактическая замена. Huan Fu уходит с поля и его заменяет Shenglong Li
85'
Wenjun Lue наказан за толчок Xiuwei Zhang
84'
84'
Ванг Йонгпо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Huan Fu коснулся мяча рукой.
83'
Тактическая замена. Сюйжи Чжао уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
83'
83'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
83'
81'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Huan Fu заработал фол.
78'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
78'
78'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит неточный удар с лета
78'
78'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
77'
Элкесон Кардосо возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Zhiyun Zheng выбил мяч на угловой.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Элкесон Кардосо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
72'
Wenjun Lue получает желтую карточку.
72'
Wenjun Lue наказан за толчок Витсель Аксель
72'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Элкесон Кардосо
71'
71'
Тактическая замена. Хай Юй уходит с поля и его заменяет Zhiyun Zheng
70'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
70'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Yi Zhang получает желтую карточку.
69'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
68'
68'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
67'
67'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
64'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Пато Алешандре получает желтую карточку за споры
63'
Ахмедов Одил получает желтую карточку за споры
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
62'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ. Это Пато Алешандре заработал фол.
62'
Zhen Wei из команды Шанхай СИПГ. Это Пато Алешандре заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wenjun Lue
60'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
59'
59'
Yi Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
58'
Витсель Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
57'
56'
Витсель Аксель наказан за толчок Халк Живанилдо
56'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ванг Йонгпо и мяч снова в игре
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
54'
53'
53'
52'
52'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
52'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
52'
52'
52'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
51'
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Ахмедов Одил наказан за толчок Витсель Аксель
50'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
49'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
49'
49'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ наносит неточный удар с лета
49'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
46'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
46'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Халк Живанилдо наказан за толчок Вон Гвон Ген
47'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
47'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Huan Fu коснулся мяча рукой.
44'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Элкесон Кардосо заработал фол.
43'
42'
42'
42'
Ахмедов Одил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Вон Гвон Ген блокирует соперника. Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
40'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
39'
Shenchao Wang выбил мяч на угловой.
39'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
38'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Элкесон Кардосо заработал фол.
37'
37'
36'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
36'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Guan He выбил мяч на угловой.
35'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
34'
Пато Алешандре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
32'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
32'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
31'
Хай Юй коснулся мяча рукой.
30'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
30'
Dalun Zheng выбил мяч на угловой.
29'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Dalun Zheng
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Dalun Zheng
25'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает навес
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
23'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
23'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
22'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хай Юй заработал фол.
20'
Guan He блокирует соперника. Пато Алешандре заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
19'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хай Юй заработал фол.
17'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Халк Живанилдо
15'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Витсель Аксель
15'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
13'
Yi Zhang наказан за толчок Ванг Йонгпо
13'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Витсель Аксель наказан за толчок Элкесон Кардосо
12'
Пато Алешандре наказан за толчок Ахмедов Одил
12'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
Халк Живанилдо наказан за толчок Haolun Mi
9'
Пато Алешандре отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
9'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лэй У заработал фол.
8'
Zhen Wei из команды Шанхай СИПГ. Это Dalun Zheng заработал фол.
7'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
7'
6'
Элкесон Кардосо пробил головой, вратарь справился с ударом.
6'
6'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yi Zhang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 89% времени, а гости – 11%.
5'
Элкесон Кардосо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
4'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
3'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
3'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
2'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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