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Стадион:
Шанхай СИПГ
0:0
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
63' Желтая карточка
Ахмедов Одил
63' Желтая карточка
Пато Алешандре
69' Желтая карточка
Yi Zhang
72' Желтая карточка
Wenjun Lue
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
93'
Тактическая замена. Ванг Йонгпо уходит с поля и его заменяет Jie Wang
92'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
92'
Haolun Mi наказан за толчок Shenglong Li

91'
Лу Чжан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает навес
91'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Wenjun Lue заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
89'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ. Это Вон Гвон Ген заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
88'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
87'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Wenjun Lue из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
87'
Zhiyun Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
87'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Zhiyun Zheng заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Тактическая замена. Huan Fu уходит с поля и его заменяет Shenglong Li
Фол, нарушение
85'
Wenjun Lue наказан за толчок Xiuwei Zhang
84'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
84'
Ванг Йонгпо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
84'
Huan Fu коснулся мяча рукой.
83'
Тактическая замена. Сюйжи Чжао уходит с поля и его заменяет Shuai Pei
83'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
83'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
83'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
81'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
81'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
80'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Huan Fu заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
78'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит неточный удар с лета
78'
Huan Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
Травма, повреждение
77'
Элкесон Кардосо возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Zhiyun Zheng выбил мяч на угловой.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Элкесон Кардосо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
75'
Элкесон Кардосо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Желтая карточка
72'
Wenjun Lue получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Wenjun Lue наказан за толчок Витсель Аксель
Фол, нарушение
72'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Элкесон Кардосо
71'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
71'
Тактическая замена. Хай Юй уходит с поля и его заменяет Zhiyun Zheng
70'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
70'
Витсель Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
69'
Yi Zhang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
68'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
67'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
67'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает навес
66'
Zhen Wei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Тактическая замена. Ли Ксинь Чан уходит с поля и его заменяет Кэ Сунь
64'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Shenchao Wang из команды Шанхай СИПГ делает навес
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
63'
Пато Алешандре получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
63'
Ахмедов Одил получает желтую карточку за споры
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
62'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ. Это Пато Алешандре заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Zhen Wei из команды Шанхай СИПГ. Это Пато Алешандре заработал фол.
Фол, нарушение
61'
Haolun Mi наказан за толчок Huan Fu
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Wenjun Lue
Офсайд
60'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
59'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
59'
Yi Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
58'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
58'
Витсель Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Huan Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Витсель Аксель наказан за толчок Халк Живанилдо
56'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ванг Йонгпо и мяч снова в игре
55'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
54'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
53'
Халк Живанилдо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
52'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
52'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
52'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Zhen Wei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Zhen Wei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
50'
Ахмедов Одил наказан за толчок Витсель Аксель
Офсайд
50'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
49'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
49'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
49'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ наносит неточный удар с лета
49'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
47'
Лэй У наказан за толчок Haolun Mi
Офсайд
47'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Офсайд
46'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
46'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пато Алешандре на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Халк Живанилдо наказан за толчок Вон Гвон Ген
47'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес
47'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Huan Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Huan Fu коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
44'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Элкесон Кардосо заработал фол.
43'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
42'
Ахмедов Одил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
41'
Вон Гвон Ген блокирует соперника. Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Угловой
40'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с правого угла.
39'
Shenchao Wang выбил мяч на угловой.
39'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
38'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
38'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Фол, нарушение
37'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Это Элкесон Кардосо заработал фол.
37'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
36'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
Угловой
36'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Guan He выбил мяч на угловой.
35'
Ли Ксинь Чан из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
34'
Пато Алешандре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
33'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Офсайд
32'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
32'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
31'
Хай Юй коснулся мяча рукой.
30'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
30'
Dalun Zheng выбил мяч на угловой.
29'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
29'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Dalun Zheng
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
26'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
26'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
25'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Dalun Zheng
25'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает навес
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
23'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь бьет головой мимо ворот
Угловой
23'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
22'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хай Юй заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Guan He блокирует соперника. Пато Алешандре заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
19'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
19'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
18'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Хай Юй заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Сюйжи Чжао наказан за толчок Халк Живанилдо
Фол, нарушение
15'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Витсель Аксель
15'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
14'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Витсель Аксель заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Yi Zhang наказан за толчок Ванг Йонгпо
13'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Витсель Аксель наказан за толчок Элкесон Кардосо
Фол, нарушение
12'
Пато Алешандре наказан за толчок Ахмедов Одил
12'
Ахмедов Одил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Dalun Zheng заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
10'
Халк Живанилдо наказан за толчок Haolun Mi
9'
Пато Алешандре отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
9'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Лэй У заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Zhen Wei из команды Шанхай СИПГ. Это Dalun Zheng заработал фол.
7'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает навес
7'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Элкесон Кардосо пробил головой, вратарь справился с ударом.
6'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Yi Zhang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 89% времени, а гости – 11%.
5'
Элкесон Кардосо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
4'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
3'
Цзюнь-Лин Янь вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес
Угловой
3'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь разыграл угловой с левого угла.
2'
Ванг Йонгпо из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шанхай СИПГ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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