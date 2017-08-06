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Стадион:
ХИК
0:0
Конец матча
Лахти
0'
23' Желтая карточка
Рафинья
34' Желтая карточка
Хальме Аапо
42' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
45' Желтая карточка
Аннан Энтони
45' Желтая карточка
Igor Jovanovic
72' Желтая карточка
Симоновски Марко
85' Желтая карточка
Хаухиа Микко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Хаухиа Микко получает желтую карточку.
80'
Лахти производит замену. Хертси Лооренц уходит, и Назимов Павел заменяет его
75'
ХИК производит замену. Enoch Banza уходит, и Бугуи Жан-Жак заменяет его
73'
Лахти производит замену. Santeri Hostikka уходит, и Stenio заменяет его
Желтая карточка
72'
Симоновски Марко получает желтую карточку.

67'
ХИК производит замену. Валенчич Филип уходит, и Оново Винсент заменяет его
61'
ХИК производит замену. Патронен Ханну уходит, и Яласто Вилле заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Игорь Йованович получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Аннан Энтони получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Ягуби Моштаг получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Хальме Аапо получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Рафинья получает желтую карточку.
9'
Лахти производит замену. Аниер Хенри уходит, и Кунингас Микко заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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