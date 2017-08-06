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Стадион: Telia 5G-areena
23' Желтая карточкаРафинья
34' Желтая карточкаХальме Аапо
42' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
45' Желтая карточкаАннан Энтони
45' Желтая карточкаIgor Jovanovic
72' Желтая карточкаСимоновски Марко
85' Желтая карточкаХаухиа Микко
|
23'
34'
42'
45'
45'
72'
85'
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 29 Ууситало Маркус Вратарь
- 8 Рафинья Защитник
- 16 Хальме Аапо Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 7 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 31 Пелвас Аксели Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- 38 Enoch Banza
- Запасные игроки
- 21 Дене Томас Вратарь
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 20 Оново Винсент Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 17 Джаллоу Усман Нападающий
- 11 Бугуи Жан-Жак Нападающий
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 6 Кярккяйнен Пюрю Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Полузащитник
- 10 Хельмке Хендрик Полузащитник
- 21 Симоновски Марко Нападающий
- 5 Igor Jovanovic
- 16 Santeri Hostikka
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 8 Назимов Павел Нападающий
- 7 Fareed Sadat
- 20 Irfan Sadik
- 24 Paavo Voutilainen
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 ХИК 3:0 Коннас Куэй ЛЕ
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 29.06.2017 Коннас Куэй 1:0 ХИК ЛЕ
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 ХИФК 0:0 ХИК В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 29.04.2017 ХИК 1:1 Интер Турку В
- 23.04.2017 Ювяскюля 1:5 ХИК В
Лахти (последние 20 матчей: +8 =10 -2)
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 16.06.2017 Лахти 0:0 Ильвес В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 Интер Турку 0:0 Лахти В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 24.04.2017 ХИФК 1:2 Лахти В
- 08.04.2017 Ильвес 1:1 Лахти В
- 05.04.2017 СИК 1:1 Лахти В
- 06.03.2017 Лахти 3:2 Ювяскюля К
Последние игры между собой
ХИК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лахти: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига
- 12.09.2016 ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига
- 07.08.2016 ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига
- 23.06.2016 Лахти 0:3 ХИК Кубок
- 20.05.2016 Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига
- 05.02.2016 ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги
- 12.08.2015 ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига
- 07.06.2015 Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига
- 19.04.2015 ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига
- 06.03.2015 ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
- 06.03.2015 ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
- 25.09.2014 Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига
- 02.07.2014 ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига
- 19.04.2014 Лахти 3:1 ХИК Вейккауслига
- 16.09.2013 Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига
- 01.07.2013 ХИК 2:1 Лахти Вейккауслига
- 13.05.2013 Лахти 0:1 ХИК Вейккауслига
- 22.10.2012 ХИК 2:0 Лахти Вейккауслига
- 12.08.2012 Лахти 3:0 ХИК Вейккауслига
- 27.05.2012 ХИК 2:0 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|20
|12
|7
|1
|43 - 9
|43
|2.
|ВПС
|20
|8
|9
|3
|28 - 26
|33
|3.
|Лахти
|20
|7
|11
|2
|27 - 15
|32
|4.
|КуПС
|20
|8
|6
|6
|30 - 22
|30
|5.
|Ильвес
|20
|8
|6
|6
|21 - 21
|30
|6.
|СИК
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|6
|7
|32 - 26
|27
|8.
|Мариехамн
|20
|6
|9
|5
|29 - 29
|27
|9.
|Кеми Кингс
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|10.
|РоПС
|20
|6
|4
|10
|23 - 34
|22
|11.
|ХИФК
|20
|2
|8
|10
|16 - 32
|14
|12.
|Ювяскюля
|20
|1
|6
|13
|16 - 44
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Хаухиа Микко получает желтую карточку.
80'
Лахти производит замену. Хертси Лооренц уходит, и Назимов Павел заменяет его
75'
ХИК производит замену. Enoch Banza уходит, и Бугуи Жан-Жак заменяет его
73'
Лахти производит замену. Santeri Hostikka уходит, и Stenio заменяет его
72'
Симоновски Марко получает желтую карточку.
67'
ХИК производит замену. Валенчич Филип уходит, и Оново Винсент заменяет его
61'
ХИК производит замену. Патронен Ханну уходит, и Яласто Вилле заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Игорь Йованович получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Аннан Энтони получает желтую карточку.
42'
Ягуби Моштаг получает желтую карточку.
34'
Хальме Аапо получает желтую карточку.
23'
Рафинья получает желтую карточку.
9'
Лахти производит замену. Аниер Хенри уходит, и Кунингас Микко заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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