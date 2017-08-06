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Стадион: Хиеталахти
3:3
Конец матча
0:1
10' ГолСисей Момоду
0:2
12' ГолRasmus Karjalainen
14' Желтая карточкаAlbion Ademi
44' Желтая карточкаСохна Эбрима
1:2
45' ГолВахтера Йонас
2:2
52' ГолЛяхде Юхо
2:3
60' ГолAlbion Ademi
78' Желтая карточкаЯма Омар
3:3
90' ГолЮргенсон Маркус
|
10'
0:1
12'
0:2
14'
44'
45'
1:2
52'
2:2
60'
2:3
78'
90'
3:3
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 13 Болинг Ким
- 12 Волотинен Саму
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 62 Лайтинен Юусо Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 2 Обри Давид Защитник
- 10 Мосников Сергей Полузащитник
- 8 Ойяла Матиас Полузащитник
- 18 Сисей Момоду Нападающий
- 21 Julian Guevara
- 9 Rasmus Karjalainen
- 5 Lassi Nurmos
- 7 Albion Ademi
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 23 Яма Омар Полузащитник
- 19 Niko-Petteri Kuukasjaervi
- 17 Aleksi Gullsten
- 14 Justus Lehto
- 11 Topias Wiena
- Главный тренер: Jari Aahman
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ильвес 2:4 Кеми Кингс В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
- 08.04.2017 Кеми Кингс 0:0 ХИФК В
- 01.03.2017 РоПС 1:1 Кеми Кингс К
Последние игры между собой
ВПС: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|20
|12
|7
|1
|43 - 9
|43
|2.
|ВПС
|20
|8
|9
|3
|28 - 26
|33
|3.
|Лахти
|20
|7
|11
|2
|27 - 15
|32
|4.
|КуПС
|20
|8
|6
|6
|30 - 22
|30
|5.
|Ильвес
|20
|8
|6
|6
|21 - 21
|30
|6.
|СИК
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|6
|7
|32 - 26
|27
|8.
|Мариехамн
|20
|6
|9
|5
|29 - 29
|27
|9.
|Кеми Кингс
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|10.
|РоПС
|20
|6
|4
|10
|23 - 34
|22
|11.
|ХИФК
|20
|2
|8
|10
|16 - 32
|14
|12.
|Ювяскюля
|20
|1
|6
|13
|16 - 44
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юргенсон Маркус.
86'
Кеми Кингс производит замену. Мосников Сергей уходит, и Justus Lehto заменяет его
81'
Кеми Кингс производит замену. Сисей Момоду уходит, и Aleksi Gullsten заменяет его
78'
Omar Jama получает желтую карточку.
76'
Кеми Кингс производит замену. Julian Guevara уходит, и Omar Jama заменяет его
75'
ВПС производит замену. Энгстрем Йеспер уходит, и Левянен Йонас заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Albion Ademi.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляхде Юхо.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вахтера Йонас.
44'
Сохна Эбрима получает желтую карточку.
14'
Albion Ademi получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Karjalainen.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сисей Момоду.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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