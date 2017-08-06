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Стадион:
ВПС
3:3
Конец матча
Кеми Кингс
0'
0:1
10' Гол
Сисей Момоду
0:2
12' Гол
Rasmus Karjalainen
14' Желтая карточка
Albion Ademi
44' Желтая карточка
Сохна Эбрима
1:2
45' Гол
Вахтера Йонас
2:2
52' Гол
Ляхде Юхо
2:3
60' Гол
Albion Ademi
78' Желтая карточка
Яма Омар
3:3
90' Гол
Юргенсон Маркус
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юргенсон Маркус.
86'
Кеми Кингс производит замену. Мосников Сергей уходит, и Justus Lehto заменяет его
81'
Кеми Кингс производит замену. Сисей Момоду уходит, и Aleksi Gullsten заменяет его
Желтая карточка
78'
Omar Jama получает желтую карточку.
76'
Кеми Кингс производит замену. Julian Guevara уходит, и Omar Jama заменяет его

75'
ВПС производит замену. Энгстрем Йеспер уходит, и Левянен Йонас заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Albion Ademi.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляхде Юхо.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вахтера Йонас.
Желтая карточка
44'
Сохна Эбрима получает желтую карточку.
Желтая карточка
14'
Albion Ademi получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rasmus Karjalainen.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сисей Момоду.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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