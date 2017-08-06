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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
44' Желтая карточкаDiego Bardanca
53' Желтая карточкаСид Робин
66' Желтая карточкаПетрович Габриэль
67' Желтая карточкаJoonas Sundman
|
44'
53'
67'
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Вайкла Андреас Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 20 Дафаа Энтони Полузащитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 11 Селлин Роббин Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 8 Лююски Яни Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 92 Craig Wight
- 18 Joel Karlstroem
- 5 Rezgar Amani
- Главный тренер: Peter Lundberg
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 80 Зенели Эрфан Нападающий
- 5 Хатакка Дани
- 14 Kaine Sheppard
- 22 Diego Bardanca
- 16 Joonas Sundman
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 3 Валес Марк Защитник
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 11 Tomas Hradecky Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 15 Клинга Матти Нападающий
- 99 Vahid Hambo
- Главный тренер: Jose Roca
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
- 21.04.2017 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 15.04.2017 Мариехамн 1:1 ХИК В
СИК (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
- 15.04.2017 СИК 1:2 Ильвес В
- 08.04.2017 ВПС 1:3 СИК В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
СИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 17.09.2016 СИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 12.06.2016 Мариехамн 1:0 СИК Вейккауслига
- 14.04.2016 СИК 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 30.08.2015 СИК 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.06.2015 Мариехамн 1:1 СИК Вейккауслига
- 03.06.2015 Мариехамн 0:3 СИК Вейккауслига
- 17.09.2014 Мариехамн 2:2 СИК Вейккауслига
- 02.07.2014 СИК 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 17.05.2014 СИК 3:0 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|20
|12
|7
|1
|43 - 9
|43
|2.
|ВПС
|20
|8
|9
|3
|28 - 26
|33
|3.
|Лахти
|20
|7
|11
|2
|27 - 15
|32
|4.
|КуПС
|20
|8
|6
|6
|30 - 22
|30
|5.
|Ильвес
|20
|8
|6
|6
|21 - 21
|30
|6.
|СИК
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|6
|7
|32 - 26
|27
|8.
|Мариехамн
|20
|6
|9
|5
|29 - 29
|27
|9.
|Кеми Кингс
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|10.
|РоПС
|20
|6
|4
|10
|23 - 34
|22
|11.
|ХИФК
|20
|2
|8
|10
|16 - 32
|14
|12.
|Ювяскюля
|20
|1
|6
|13
|16 - 44
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Мариехамн производит замену. Сид Робин уходит, и Rezgar Amani заменяет его
85'
Сейняйоэн ФК производит замену. Зенели Эрфан уходит, и Tomas Hradecky заменяет его
74'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Маттссон Йоэль заменяет его
73'
Сейняйоэн ФК производит замену. Малоло Обед уходит, и Валес Марк заменяет его
67'
Joonas Sundman получает желтую карточку.
66'
Петрович Габриэль получает желтую карточку.
65'
Сейняйоэн ФК производит замену. Kaine Sheppard уходит, и Клинга Матти заменяет его
53'
Сид Робин получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Diego Bardanca получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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