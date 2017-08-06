  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
Мариехамн
0:0
Конец матча
СИК
0'
44' Желтая карточка
Diego Bardanca
53' Желтая карточка
Сид Робин
66' Желтая карточка
Петрович Габриэль
67' Желтая карточка
Joonas Sundman
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Мариехамн производит замену. Сид Робин уходит, и Rezgar Amani заменяет его
85'
Сейняйоэн ФК производит замену. Зенели Эрфан уходит, и Tomas Hradecky заменяет его
74'
Мариехамн производит замену. Эхалие Амос уходит, и Маттссон Йоэль заменяет его
73'
Сейняйоэн ФК производит замену. Малоло Обед уходит, и Валес Марк заменяет его
Желтая карточка
67'
Joonas Sundman получает желтую карточку.

Желтая карточка
66'
Петрович Габриэль получает желтую карточку.
65'
Сейняйоэн ФК производит замену. Kaine Sheppard уходит, и Клинга Матти заменяет его
Желтая карточка
53'
Сид Робин получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Diego Bardanca получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация