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Стадион: Мариенлист Зрители: 6836
2:0
Конец матча
1:0
5' ГолПедерсен Маркус
2:0
22' ГолЖради Бассель
37' Желтая карточкаЯагер Энар
81' Желтая карточкаЭйджийри Эрнест
|
5'
1:0
22'
2:0
37'
81'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
10
Захид
Гайас
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Макани Соша Вратарь
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 13 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 9 Энгблом Понтус Нападающий
- 66 Andreas Hoven
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Волеренга 4-3-3
- Основной состав
- 33 Adam Larsen II Вратарь
- 5 Лундстрём Роберт Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 3 Яагер Энар Защитник
- 21 Юклеред Симен Защитник
- 15 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 19 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 26 Доннум Арон Нападающий
- 11 Финне Бор Нападающий
- 10 Захид Гайас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 22 Несберг Иван Защитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 39 Эйджийри Эрнест Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Нападающий
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 09.07.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 24.05.2017 Скейд 2:4 Стрёмсгодсет К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.04.2017 Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 26.04.2017 Оссиден 1:3 Стрёмсгодсет К
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 06.04.2017 Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2017 Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Т
Волеренга (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.07.2017 Волеренга 0:3 Манчестер Юнайтед ТМК
- 17.07.2017 Кристиансунд 1:1 Волеренга Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Эрн-Хортен 0:1 Волеренга К
- 28.05.2017 Волеренга 1:1 Русенборг Т
- 24.05.2017 Крокерёй 2:2 Волеренга К
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Т
- 16.05.2017 Волеренга 1:0 Кристиансунд Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 26.04.2017 Гран 0:8 Волеренга К
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 09.04.2017 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Т
- 06.04.2017 Хёугесунн 4:3 Волеренга Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Волеренга: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 18.06.2017 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.09.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок
- 10.09.2016 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.05.2016 Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
- 05.03.2016 Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 08.11.2015 Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген
- 06.04.2015 Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 06.04.2015 Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи. Сборные
- 21.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 19.07.2014 Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген
- 01.05.2014 Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.10.2013 Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
- 13.04.2013 Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.10.2012 Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.03.2012 Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
- 20.11.2011 Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген
- 02.07.2011 Волеренга 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.10.2010 Волеренга 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 01.05.2010 Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|18
|7
|7
|4
|33 - 17
|28
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|18
|7
|3
|8
|24 - 29
|24
|9.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|10.
|Олесунн
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|11.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|7
|6
|22 - 25
|22
|13.
|Согндаль
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Стремсгодсет производит замену. Жради Бассель уходит, и Сиводедов Кристиан заменяет его
81'
Эйджийри Эрнест получает желтую карточку.
78'
Волеренга производит замену. Бернтсен Даниэль уходит, и Ибрахим Абдисалам заменяет его
77'
Стремсгодсет производит замену. Мадсен Ким уходит, и Хейбротен Мариус заменяет его
71'
Волеренга производит замену. Леквен Магнус уходит, и Эйджийри Эрнест заменяет его
67'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Яагер Энар получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жради Бассель.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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