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Стадион: Зрители: 6836
Стрёмсгодсет
2:0
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
5' Гол
Педерсен Маркус
2:0
22' Гол
Жради Бассель
37' Желтая карточка
Яагер Энар
81' Желтая карточка
Эйджийри Эрнест
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Стремсгодсет производит замену. Жради Бассель уходит, и Сиводедов Кристиан заменяет его
Желтая карточка
81'
Эйджийри Эрнест получает желтую карточку.
78'
Волеренга производит замену. Бернтсен Даниэль уходит, и Ибрахим Абдисалам заменяет его
77'
Стремсгодсет производит замену. Мадсен Ким уходит, и Хейбротен Мариус заменяет его
71'
Волеренга производит замену. Леквен Магнус уходит, и Эйджийри Эрнест заменяет его

69'
Волеренга производит замену. Финне Бор уходит, и Chidera Ejuke заменяет его
67'
Стремсгодсет производит замену. Нгуэн Токмак уходит, и Токстад Кристоффер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Яагер Энар получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жради Бассель.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Педерсен Маркус.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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