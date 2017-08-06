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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 2665
Будё-Глимт
5:0
Конец матча
Арендал
0'
1:0
9' Гол
Trond Olsen II
22' Желтая карточка
Petar Rnkovic
2:0
49' Пенальти
Ulrik Saltnes
49' Желтая карточка
Пепа Авни
53' Желтая карточка
Хурадо Хосе
3:0
66' Гол
Опсет Кристиан
4:0
73' Гол
Опсет Кристиан
5:0
74' Гол
Опсет Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Арендал производит замену. Thompson Unachi Ekpe уходит, и Aleksandar Corovic заменяет его
78'
Арендал производит замену. Вильхельм Пепа уходит, и Darlan заменяет его
76'
Буде-Глимт производит замену. Томас Якобсен уходит, и Erlend Dahl Reitan заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.

72'
Буде-Глимт производит замену. Вегард Леикволл Моберг уходит, и Драге Томас заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Опсет Кристиан.
64'
Арендал производит замену. Лазич Влатко уходит, и Adi Markovic заменяет его
Желтая карточка
53'
Хурадо Хосе получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Пепа Авни получает желтую карточку.
Описание гола
49'
Г О О О О О Л - Ulrik Saltnes из команды Буде-Глимт забивает пенальти
46'
Буде-Глимт производит замену. Юнассен Эмиль уходит, и Frederik Andre Bjoerkan заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
22'
Петар Рнкович получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тронд Ольсен.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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