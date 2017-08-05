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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 3335
Старт
2:1
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
14' Гол
Abubakar Ibrahim Aliyu
2:0
21' Гол
Ворторен Нилс
71' Желтая карточка
Ulrich Arneberg
2:1
77' Гол
Пеллегрино Амаль
90'+5
Второй тайм
90'
Мьендален производит замену. Фредриксен Матиас уходит, и Quint Jansen заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Старт производит замену. Даниэль Аасе уходит, и Adnan Hadzic заменяет его
82'
Старт производит замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит, и Dennis Agyare Antwi заменяет его
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллегрино Амаль.
Желтая карточка
71'
Ульрих Арнеберг получает желтую карточку.

67'
Старт производит замену. Thomas Zernichow уходит, и Tobias Christensen заменяет его
61'
Мьендален производит замену. Kingsley Ndidi Olie уходит, и Henrik Gulden заменяет его
60'
Мьендален производит замену. Jibril Bojang уходит, и Andreas Hellum заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ворторен Нилс.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Abubakar Ibrahim Aliyu.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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