- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сёр Арена Зрители: 3335
1:0
14' ГолAbubakar Ibrahim Aliyu
2:0
21' ГолВорторен Нилс
71' Желтая карточкаUlrich Arneberg
2:1
77' ГолПеллегрино Амаль
|
14'
1:0
21'
2:0
71'
77'
2:1
Состав команд
27
Eirik
Wichne
Старт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 3 Хейккиля Тапио Защитник
- 28 Викстёль Рольф Защитник
- 7 Ворторен Нилс Полузащитник
- 23 Erlend Segberg Полузащитник
- 32 Thomas Zernichow Полузащитник
- 9 Daniel Aase Нападающий
- 19 Abubakar Ibrahim Aliyu Нападающий
- 14 Бёруфсен Эспен Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 2 Jens Skogmo Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 29 Philip Sandvik Aukland
- 20 Tobias Christensen II
- 5 Adnan Hadzic III
- Главный тренер: Steinar Pedersen
Мьёндален 4-4-2
- Основной состав
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 9 Mads Hansen II Защитник
- 5 Ulrich Arneberg Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 32 Vetle Dragsnes Защитник
- 15 Фредриксен Матиас Полузащитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 8 Kingsley Ndidi Olie Полузащитник
- 7 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 21 Магнус Силлинг Ольсен Нападающий
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Marco Joergensen Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 3 Petter Martinsen Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 22 Henrik Gulden
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Эльверум 1:1 Старт ПД
- 27.06.2017 Старт 3:1 Арендал ПД
- 18.06.2017 Левангер 0:0 Старт ПД
- 10.06.2017 Старт 0:1 Стрёммен ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 27.05.2017 Старт 3:2 Ерв ПД
- 24.05.2017 Флеккерёй 4:3 Старт К
- 21.05.2017 Ранхейм 1:0 Старт ПД
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2017 Флурё 1:4 Старт ПД
- 07.05.2017 Старт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2017 Будё-Глимт 3:2 Старт ПД
- 26.04.2017 Рандесунн 1:5 Старт К
- 23.04.2017 Тромсдален 1:2 Старт ПД
- 17.04.2017 Старт 4:0 Осане ПД
- 09.04.2017 Конгсвингер 0:2 Старт ПД
- 02.04.2017 Старт 2:2 Фредрикстад ПД
- 25.03.2017 Одд 3:4 Старт ТМК
Мьёндален (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 29.07.2017 Мьёндален 1:2 Будё-Глимт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 02.07.2017 Стрёммен 2:2 Мьёндален ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
- 18.06.2017 Ранхейм 1:1 Мьёндален ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Мьёндален 2:1 Старт ПД
- 01.06.2017 Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет К
- 28.05.2017 Будё-Глимт 1:0 Мьёндален ПД
- 24.05.2017 Мьёндален 3:1 Квик Халден К
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф ПД
- 16.05.2017 Тромсдален 2:1 Мьёндален ПД
- 13.05.2017 Мьёндален 2:2 Эльверум ПД
- 07.05.2017 Осане 2:2 Мьёндален ПД
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер ПД
- 26.04.2017 Вестфоссен 2:3 Мьёндален К
- 23.04.2017 Левангер 1:1 Мьёндален ПД
- 18.04.2017 Мьёндален 3:0 Ерв ПД
- 11.04.2017 Фредрикстад 1:1 Мьёндален ПД
- 02.04.2017 Мьёндален 2:1 Арендал ПД
Последние игры между собой
Старт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|3
|2
|40 - 23
|39
|2.
|Старт
|18
|10
|4
|4
|34 - 20
|34
|3.
|Ранхейм
|17
|9
|5
|3
|23 - 18
|32
|4.
|Саннес Ульф
|17
|9
|4
|4
|25 - 20
|31
|5.
|Флурё
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|6.
|Улленсакер/Киса
|17
|7
|2
|8
|25 - 30
|23
|7.
|Тромсдален
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|Стрёммен
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|9.
|Левангер
|17
|5
|7
|5
|21 - 15
|22
|10.
|Осане
|17
|5
|7
|5
|21 - 25
|22
|11.
|Мьёндален
|18
|5
|7
|6
|31 - 27
|22
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|13.
|Конгсвингер
|17
|4
|5
|8
|26 - 29
|17
|14.
|Фредрикстад
|17
|2
|8
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Эльверум
|17
|2
|7
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Арендал
|17
|2
|4
|11
|18 - 32
|10
Второй тайм
90'
Мьендален производит замену. Фредриксен Матиас уходит, и Quint Jansen заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Старт производит замену. Даниэль Аасе уходит, и Adnan Hadzic заменяет его
82'
Старт производит замену. Abubakar Ibrahim Aliyu уходит, и Dennis Agyare Antwi заменяет его
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пеллегрино Амаль.
71'
Ульрих Арнеберг получает желтую карточку.
67'
Старт производит замену. Thomas Zernichow уходит, и Tobias Christensen заменяет его
61'
Мьендален производит замену. Kingsley Ndidi Olie уходит, и Henrik Gulden заменяет его
60'
Мьендален производит замену. Jibril Bojang уходит, и Andreas Hellum заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ворторен Нилс.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Abubakar Ibrahim Aliyu.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация