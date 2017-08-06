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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 660
Улленсакер/Киса
3:2
Второй тайм: 88'
Саннес Ульф
0'
0:1
1' Гол
Kent Haavard Eriksen
1:1
44' Гол
Nicolay Solberg
45' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
2:1
52' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
59' Желтая карточка
Niklas Sandberg I
74' Желтая карточка
Viljar Vevatne
2:2
77' Пенальти
Селлин Кьелл
77' Желтая карточка
Jan Tore Amundsen
3:2
84' Гол
Kristoffer Oedemarksbakken
88'
Второй тайм
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
80'
Улленсакер/Киса производит замену. Nicolay Solberg уходит, и Herman Henriksen заменяет его
78'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Andreas Dybevik заменяет его
Желтая карточка
77'
Ян Торе Амундсен получает желтую карточку.
Описание гола
77'
Г О О О О О Л - Селлин Кьелл из команды Саннес Ульф забивает пенальти
Желтая карточка
74'
Viljar Vevatne получает желтую карточку.
60'
Саннес Ульф производит замену. Оддбьорн Скартун уходит, и Нисья Видар заменяет его
Желтая карточка
59'
Niklas Sandberg получает желтую карточку.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Tomas Kristoffersen получает желтую карточку.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nicolay Solberg.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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