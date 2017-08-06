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Стадион: Ессхейм Зрители: 660
3:2
Второй тайм: 88'
0:1
1' ГолKent Haavard Eriksen
1:1
44' ГолNicolay Solberg
45' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
2:1
52' ГолKristoffer Oedemarksbakken
59' Желтая карточкаNiklas Sandberg I
74' Желтая карточкаViljar Vevatne
2:2
77' ПенальтиСеллин Кьелл
77' Желтая карточкаJan Tore Amundsen
3:2
84' ГолKristoffer Oedemarksbakken
|
1'
0:1
44'
1:1
52'
2:1
74'
77'
2:2
84'
3:2
Состав команд
25
Торп
Мартин
Улленсакер/Киса 4-1-2-3
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 15 Mats Andre Kaland Защитник
- 24 Martin Rosenkilde Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 7 Jan Tore Amundsen Защитник
- 11 Christian Aas Полузащитник
- 10 Niklas Sandberg I Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 16 Kristoffer Oedemarksbakken Нападающий
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- 22 Nicolay Solberg Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 18 Herman Henriksen Полузащитник
- 13 Martin Soereide
- 6 Markus Furseth
- 3 Oliver Stenseth
- 1 Alexander Vangen
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Саннес Ульф 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Сальгрен Саку-Пекка Вратарь
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 14 Nikolaj Geertsen Защитник
- 19 Mads Nielsen II Защитник
- 26 Сола Кеннет Защитник
- 6 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 10 Roy Miljeteig Полузащитник
- 21 Селлин Кьелл Полузащитник
- 9 Oddbjoern Skartun Нападающий
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Egil Selvik Вратарь
- 13 Joergen Oeveraas Защитник
- 7 Нисья Видар Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 27 Vegard Aasen
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
- 02.07.2017 Ерв 6:2 Улленсакер/Киса ПД
- 25.06.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Ранхейм ПД
- 18.06.2017 Флурё 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 11.06.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер ПД
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Альта К
- 21.05.2017 Улленсакер/Киса 1:0 Тромсдален ПД
- 16.05.2017 Будё-Глимт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2017 Улленсакер/Киса 2:3 Осане ПД
- 07.05.2017 Старт 3:1 Улленсакер/Киса ПД
- 30.04.2017 Улленсакер/Киса 2:1 Фредрикстад ПД
- 26.04.2017 Шедсму 1:4 Улленсакер/Киса К
- 23.04.2017 Эльверум 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.04.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен ПД
- 09.04.2017 Арендал 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2017 Улленсакер/Киса 2:2 Левангер ПД
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
- 25.06.2017 Саннес Ульф 0:3 Ерв ПД
- 18.06.2017 Стрёммен 1:3 Саннес Ульф ПД
- 11.06.2017 Саннес Ульф 2:0 Ранхейм ПД
- 04.06.2017 Флурё 3:1 Саннес Ульф ПД
- 28.05.2017 Саннес Ульф 0:0 Улленсакер/Киса ПД
- 24.05.2017 Нест-Сотра 2:0 Саннес Ульф К
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф ПД
- 16.05.2017 Старт 2:1 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2017 Саннес Ульф 3:0 Будё-Глимт ПД
- 09.05.2017 Конгсвингер 2:3 Саннес Ульф ПД
- 30.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Тромсдален ПД
- 26.04.2017 Лура 1:4 Саннес Ульф К
- 23.04.2017 Осане 4:0 Саннес Ульф ПД
- 17.04.2017 Саннес Ульф 0:0 Фредрикстад ПД
- 09.04.2017 Левангер 0:1 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2017 Саннес Ульф 2:0 Эльверум ПД
- 26.03.2017 Хёугесунн 1:0 Саннес Ульф ТМК
Последние игры между собой
Улленсакер/Киса: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Саннес Ульф: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|12
|3
|2
|40 - 23
|39
|2.
|Старт
|18
|10
|4
|4
|34 - 20
|34
|3.
|Ранхейм
|17
|9
|5
|3
|23 - 18
|32
|4.
|Саннес Ульф
|2:2
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|5.
|Флурё
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:2
|18
|7
|3
|8
|27 - 32
|24
|7.
|Тромсдален
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|Стрёммен
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|9.
|Левангер
|17
|5
|7
|5
|21 - 15
|22
|10.
|Осане
|17
|5
|7
|5
|21 - 25
|22
|11.
|Мьёндален
|18
|5
|7
|6
|31 - 27
|22
|12.
|Ерв
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|13.
|Конгсвингер
|17
|4
|5
|8
|26 - 29
|17
|14.
|Фредрикстад
|17
|2
|8
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Эльверум
|17
|2
|7
|8
|15 - 32
|13
|16.
|Арендал
|17
|2
|4
|11
|18 - 32
|10
Второй тайм
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
80'
Улленсакер/Киса производит замену. Nicolay Solberg уходит, и Herman Henriksen заменяет его
78'
Саннес Ульф производит замену. Tomas Kristoffersen уходит, и Andreas Dybevik заменяет его
77'
Ян Торе Амундсен получает желтую карточку.
77'
Г О О О О О Л - Селлин Кьелл из команды Саннес Ульф забивает пенальти
74'
Viljar Vevatne получает желтую карточку.
60'
Саннес Ульф производит замену. Оддбьорн Скартун уходит, и Нисья Видар заменяет его
59'
Niklas Sandberg получает желтую карточку.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kristoffer Oedemarksbakken.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Tomas Kristoffersen получает желтую карточку.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Nicolay Solberg.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kent Haavard Eriksen.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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