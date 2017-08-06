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Стадион: Зрители: 6433
Одд
2:1
Конец матча
Согндаль
0'
1:0
3' Гол
Броберг Мартин
2:0
27' Пенальти
Самуэльсен Йоне
2:1
79' Гол
Eirik Schulze
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Одд Гренланд производит замену. Берг Оливер уходит, и Оксеан Оливье заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Eirik Schulze.
78'
Согндаль производит замену. Нвакали Чидибере уходит, и Joachim Soltvedt заменяет его
62'
Одд Гренланд производит замену. Самуэльсен Йоне уходит, и Риски Рику заменяет его
61'
Одд Гренланд производит замену. Рашани Эльбасан уходит, и Младенович Стефан заменяет его

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Согндаль производит замену. Риндарёй Уле уходит, и Victor Grodaas заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Согндаль производит замену. Ulrik Fredriksen уходит, и Брендсред Маркус заменяет его
Описание гола
27'
Г О О О О О Л - Самуэльсен Йоне из команды Одд Гренланд забивает пенальти
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Броберг Мартин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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