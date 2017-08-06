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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6433
1:0
3' ГолБроберг Мартин
2:0
27' ПенальтиСамуэльсен Йоне
2:1
79' ГолEirik Schulze
|
3'
1:0
27'
2:0
79'
2:1
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 16 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 24 Риски Рику Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 9 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 31 Ulrik Fredriksen Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 14 Риндарёй Уле Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 5 Victor Grodaas Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 20 Брендсред Маркус Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- 29 Tomas Totland
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.08.2017 Одд 0:0 Динамо Загреб ЛЕ
- 27.07.2017 Динамо Загреб 2:1 Одд ЛЕ
- 20.07.2017 Одд 1:0 Вадуц ЛЕ
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 13.07.2017 Вадуц 0:1 Одд ЛЕ
- 06.07.2017 Баллимена Юнайтед 0:2 Одд ЛЕ
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 29.06.2017 Одд 3:0 Баллимена Юнайтед ЛЕ
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 31.05.2017 Флеккерёй 0:3 Одд К
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 24.05.2017 Порс Гренланд 1:3 Одд К
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Одд 2:1 Волеренга Т
- 26.04.2017 Хей 0:10 Одд К
Согндаль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 26.04.2017 Фьора 1:6 Согндаль К
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|2:1
|18
|8
|6
|4
|32 - 15
|30
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|18
|7
|3
|8
|24 - 29
|24
|9.
|Волеренга
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|1:2
|18
|6
|4
|8
|22 - 23
|22
|12.
|Согндаль
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
80'
Одд Гренланд производит замену. Берг Оливер уходит, и Оксеан Оливье заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Eirik Schulze.
78'
Согндаль производит замену. Нвакали Чидибере уходит, и Joachim Soltvedt заменяет его
62'
Одд Гренланд производит замену. Самуэльсен Йоне уходит, и Риски Рику заменяет его
61'
Одд Гренланд производит замену. Рашани Эльбасан уходит, и Младенович Стефан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Согндаль производит замену. Риндарёй Уле уходит, и Victor Grodaas заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
Согндаль производит замену. Ulrik Fredriksen уходит, и Брендсред Маркус заменяет его
27'
Г О О О О О Л - Самуэльсен Йоне из команды Одд Гренланд забивает пенальти
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Броберг Мартин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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