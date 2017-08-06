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Стадион: Зрители: 8052
Викинг
2:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
19' Пенальти
Крогстад Фредрик
0:2
44' Гол
Mats Haakenstad
1:2
60' Гол
Адегбенро Самуэль
66' Желтая карточка
Ориджи Арнольд
2:2
68' Гол
Хёйланд Томми
90'+5
Второй тайм
90'
Лиллестрем производит замену. Симен Рафн уходит, и Киппе Фроде заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Викинг производит замену. Адегбенро Самуэль уходит, и Бютюки Зюмер заменяет его
73'
Лиллестрем производит замену. Крогстад Фредрик уходит, и Эрик Нэсбак Бренден заменяет его
70'
Лиллестрем производит замену. Удожи Чигозе уходит, и Тагбажуми Марко заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хёйланд Томми.

Желтая карточка
66'
Ориджи Арнольд получает желтую карточку.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Викинг производит замену. Usmani Sale уходит, и Дженкинс Росс заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mats Haakenstad.
Описание гола
19'
Г О О О О О Л - Крогстад Фредрик из команды Лиллестрем забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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