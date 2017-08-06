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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Викинг Зрители: 8052
2:2
Конец матча
0:1
19' ПенальтиКрогстад Фредрик
0:2
44' ГолMats Haakenstad
1:2
60' ГолАдегбенро Самуэль
66' Желтая карточкаОриджи Арнольд
2:2
68' ГолХёйланд Томми
|
19'
0:1
44'
0:2
60'
1:2
66'
68'
2:2
Состав команд
13
Sime
Gregov
25
Usmani
Sale
Викинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 13 Sime Gregov Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 7 Адегбенро Самуэль Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 8 Дженкинс Росс Полузащитник
- 20 Tor Andre Aasheim Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 11 Бютюки Зюмер Полузащитник
- 27 Mathias Bringaker Нападающий
- 4 Jose Manuel Cruz
- Главный тренер: Ian Burchnall
Лиллестрём 4-4-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 5 Simen Rafn Полузащитник
- 8 Charles Ezeh Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 23 Удожи Чигозе Нападающий
- 11 Кнутсон Эрлинг Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 10 Тагбажуми Марко Нападающий
- 7 Moses Ebiye
- Главный тренер: Арне Эрландсен
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 04.06.2017 Викинг 2:1 Кристиансунд Т
- 29.05.2017 Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Т
- 25.05.2017 Эгерсунд 3:1 Викинг К
- 22.05.2017 Стабек 1:1 Викинг Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 26.04.2017 Риска 1:4 Викинг К
- 23.04.2017 Викинг 3:0 Одд Т
- 17.04.2017 Викинг 0:1 Русенборг Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 03.04.2017 Волеренга 1:0 Викинг Т
- 25.03.2017 Юргорден 2:0 Викинг ТМК
Лиллестрём (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 15.07.2017 Лиллестрём 2:2 Стабек Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 01.07.2017 Лиллестрём 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2017 Волеренга 3:1 Лиллестрём Т
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Т
- 03.06.2017 Стабек 2:4 Лиллестрём Т
- 31.05.2017 Улленсакер/Киса 2:4 Лиллестрём К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Брумунддал 1:3 Лиллестрём К
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Т
- 16.05.2017 Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 13.05.2017 Кристиансунд 1:1 Лиллестрём Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 26.04.2017 Шеттен 0:2 Лиллестрём К
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Т
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 02.04.2017 Лиллестрём 2:1 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
- 18.06.2017 Лиллестрём 1:0 Викинг Типпелиген
- 28.08.2016 Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген
- 22.05.2016 Лиллестрём 1:2 Викинг Типпелиген
- 04.10.2015 Викинг 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 07.06.2015 Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген
- 20.07.2014 Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген
- 12.04.2014 Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген
- 03.08.2013 Викинг 2:2 Лиллестрём Типпелиген
- 07.04.2013 Лиллестрём 0:1 Викинг Типпелиген
- 29.09.2012 Лиллестрём 0:0 Викинг Типпелиген
- 16.05.2012 Викинг 1:2 Лиллестрём Типпелиген
- 23.10.2011 Викинг 2:0 Лиллестрём Типпелиген
- 03.07.2011 Лиллестрём 2:1 Викинг Типпелиген
- 31.10.2010 Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген
- 05.04.2010 Викинг 0:0 Лиллестрём Типпелиген
- 05.07.2009 Викинг 4:2 Лиллестрём Типпелиген
- 22.03.2009 Лиллестрём 1:1 Викинг Типпелиген
- 05.05.2008 Лиллестрём 2:0 Викинг Типпелиген
- 08.03.2008 Викинг 1:0 Лиллестрём Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|2:1
|18
|8
|6
|4
|32 - 15
|30
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|18
|7
|3
|8
|24 - 29
|24
|9.
|Волеренга
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|1:2
|18
|6
|4
|8
|22 - 23
|22
|12.
|Согндаль
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Второй тайм
90'
Лиллестрем производит замену. Симен Рафн уходит, и Киппе Фроде заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Викинг производит замену. Адегбенро Самуэль уходит, и Бютюки Зюмер заменяет его
73'
Лиллестрем производит замену. Крогстад Фредрик уходит, и Эрик Нэсбак Бренден заменяет его
70'
Лиллестрем производит замену. Удожи Чигозе уходит, и Тагбажуми Марко заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хёйланд Томми.
66'
Ориджи Арнольд получает желтую карточку.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Адегбенро Самуэль.
46'
Начался второй тайм!
46'
Викинг производит замену. Usmani Sale уходит, и Дженкинс Росс заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Mats Haakenstad.
19'
Г О О О О О Л - Крогстад Фредрик из команды Лиллестрем забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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