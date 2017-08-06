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Стадион: Колор Лайн
0:1
10' ГолОрлов Якоб
0:2
12' ГолБармен Кристоффер
18' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
1:2
36' ПенальтиПапацоглу Афанассиос
53' Желтая карточкаГроннер Йонас
|
10'
0:1
12'
0:2
18'
36'
1:2
53'
Состав команд
17
Фет
Сондре
18
Хофф
Вебьёрн
Олесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 22 Adam Oern Arnarson Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 18 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 9 Бериша Вальмир Нападающий
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 21 Риисе Бьёрн Защитник
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 14 Гяйси Эдвин Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 38 Joergen Hatlehol
- Главный тренер: Фредриксен Тронд
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 5 Гроннер Йонас Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 9 Скаанес Каспер Нападающий
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Амин Нури Защитник
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 7 Ларсен Петер-Орри Нападающий
- 34 Marius Bildoey
- 18 Карадас Азар
- 12 Markus Pettersen
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 17.06.2017 Кристиансунд 1:1 Олесунн Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Хьельсос 0:1 Олесунн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Бюосен 0:2 Олесунн К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Т
- 12.05.2017 Олесунн 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 26.04.2017 Херд 3:5 Олесунн К
- 23.04.2017 Русенборг 0:0 Олесунн Т
- 17.04.2017 Олесунн 3:1 Лиллестрём Т
- 09.04.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Стабек 3:1 Олесунн Т
Бранн (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 31.05.2017 Нест-Сотра 0:2 Бранн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Лисеклостер 0:2 Бранн К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 26.04.2017 Аустеволь 0:7 Бранн К
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
- 10.04.2017 Кристиансунд 1:0 Бранн Т
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген
- 22.07.2016 Бранн 6:0 Олесунн Типпелиген
- 03.04.2016 Олесунн 1:2 Бранн Типпелиген
- 13.03.2015 Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 13.03.2015 Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 08.08.2014 Бранн 1:0 Олесунн Типпелиген
- 10.05.2014 Олесунн 0:1 Бранн Типпелиген
- 23.02.2014 Бранн 1:1 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 28.09.2013 Олесунн 0:0 Бранн Типпелиген
- 16.05.2013 Бранн 2:0 Олесунн Типпелиген
- 22.07.2012 Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген
- 20.05.2012 Олесунн 2:0 Бранн Типпелиген
- 27.11.2011 Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген
- 06.11.2011 Олесунн 2:1 Бранн Кубок НМ
- 06.11.2011 Бранн 1:2 Олесунн Кубок НМ
- 19.06.2011 Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген
- 31.10.2010 Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген
- 06.06.2010 Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген
- 19.09.2009 Олесунн 3:0 Бранн Типпелиген
- 25.06.2009 Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|2:1
|18
|8
|6
|4
|32 - 15
|30
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|18
|7
|3
|8
|24 - 29
|24
|9.
|Волеренга
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|1:2
|18
|6
|4
|8
|22 - 23
|22
|12.
|Согндаль
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Второй тайм
53'
Гроннер Йонас получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Г О О О О О Л - Папацоглу Афанассиос из команды Олесунн забивает пенальти
33'
Бранн производит замену. Йонссон Видар уходит, и Амин Нури заменяет его
18'
Хофф Вебьёрн получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бармен Кристоффер.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Орлов Якоб.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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