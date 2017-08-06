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Стадион:
Олесунн
1:2
Второй тайм: 63'
Бранн
0'
0:1
10' Гол
Орлов Якоб
0:2
12' Гол
Бармен Кристоффер
18' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
1:2
36' Пенальти
Папацоглу Афанассиос
53' Желтая карточка
Гроннер Йонас
63'
Второй тайм
Желтая карточка
53'
Гроннер Йонас получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
Г О О О О О Л - Папацоглу Афанассиос из команды Олесунн забивает пенальти
33'
Бранн производит замену. Йонссон Видар уходит, и Амин Нури заменяет его
Желтая карточка
18'
Хофф Вебьёрн получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бармен Кристоффер.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Орлов Якоб.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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