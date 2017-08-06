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Стадион: Зрители: 4396
Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
1' Желтая карточка
Чосич Марко
0:1
32' Гол в свои ворота
Sigurd Rosted
1:1
63' Гол в свои ворота
Чосич Марко
2:1
90' Гол
Хальворсен Оле-Йорген
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хальворсен Оле-Йорген.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сарпсборг-08 производит замену. Kristoffer Zachariassen уходит, и Ховда Тур заменяет его
84'
Хёугесунн производит замену. Абди Либан уходит, и Ikenna Ikedi заменяет его
78'
Сарпсборг-08 производит замену. Krepin Diatta уходит, и Tobias Heintz заменяет его
76'
Сарпсборг-08 производит замену. Йоахим Томассен уходит, и Твейта Йон-Хельге заменяет его

70'
Хёугесунн производит замену. Хайрадинович Харис уходит, и Гюткьяер Фредерик заменяет его
Описание гола
63'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Чосич Марко отправил мяч в свои ворота.
59'
Хёугесунн производит замену. Jakub Serafin уходит, и Андреасен Тур заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Sigurd Rosted отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
1'
Чосич Марко получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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