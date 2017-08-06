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Стадион: Сарпсборг Зрители: 4396
2:1
Конец матча
1' Желтая карточкаЧосич Марко
0:1
32' Гол в свои воротаSigurd Rosted
1:1
63' Гол в свои воротаЧосич Марко
2:1
90' ГолХальворсен Оле-Йорген
|
1'
32'
0:1
63'
1:1
90'
2:1
Состав команд
77
Амин
Аскар
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 21 Anders Kristiansen II Вратарь
- 77 Амин Аскар Защитник
- 20 Anders Oestli Защитник
- 15 Sigurd Rosted Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 10 Jonas Lindberg Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 19 Krepin Diatta Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Stefan Cupic Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 18 Ховда Тур Полузащитник
- 14 Tobias Heintz Полузащитник
- 45 Joergen Strand Larsen
- 13 Оле Хейерен Хансен
- Главный тренер: Бакке Гейр
Хёугесунн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 5 Чосич Марко Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Jakub Serafin Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 7 Абди Либан Полузащитник
- 17 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 23 Хайрадинович Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 26 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 11 Андреасен Тур Защитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 35 Икеди Энтони
- 15 Izuchukwu Anthony
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 10.07.2017 Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Т
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 31.05.2017 Конгсвингер 0:4 Сарпсборг-08 К
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 24.05.2017 Мосс 1:3 Сарпсборг-08 К
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Т
- 16.05.2017 Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Т
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 01.05.2017 Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Т
- 26.04.2017 Дробак/Фрон 1:10 Сарпсборг-08 К
- 23.04.2017 Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Т
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Т
- 09.04.2017 Сарпсборг-08 3:0 Викинг Т
- 05.04.2017 Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2017 Сарпсборг-08 3:1 Согндаль Т
Хёугесунн (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Хёугесунн 2:0 Олесунн Т
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Колрейн 0:0 Хёугесунн ЛЕ
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 29.06.2017 Хёугесунн 7:0 Колрейн ЛЕ
- 25.06.2017 Викинг 1:1 Хёугесунн Т
- 18.06.2017 Хёугесунн 1:0 Русенборг Т
- 04.06.2017 Олесунн 0:1 Хёугесунн Т
- 31.05.2017 Эгерсунд 1:2 Хёугесунн К
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 24.05.2017 Вард Хёугесунн 0:6 Хёугесунн К
- 21.05.2017 Кристиансунд 3:2 Хёугесунн Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Стабек 0:3 Хёугесунн Т
- 27.04.2017 Видар 0:3 Хёугесунн К
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 28.05.2017 Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 02.10.2016 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 13.03.2016 Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 20.09.2015 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.05.2015 Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген
- 03.08.2014 Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген
- 12.06.2014 Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 01.09.2013 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 05.05.2013 Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|2:1
|18
|8
|6
|4
|32 - 15
|30
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|18
|7
|3
|8
|24 - 29
|24
|9.
|Волеренга
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|1:2
|18
|6
|4
|8
|22 - 23
|22
|12.
|Согндаль
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хальворсен Оле-Йорген.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сарпсборг-08 производит замену. Kristoffer Zachariassen уходит, и Ховда Тур заменяет его
84'
Хёугесунн производит замену. Абди Либан уходит, и Ikenna Ikedi заменяет его
78'
Сарпсборг-08 производит замену. Krepin Diatta уходит, и Tobias Heintz заменяет его
76'
Сарпсборг-08 производит замену. Йоахим Томассен уходит, и Твейта Йон-Хельге заменяет его
70'
Хёугесунн производит замену. Хайрадинович Харис уходит, и Гюткьяер Фредерик заменяет его
63'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Чосич Марко отправил мяч в свои ворота.
59'
Хёугесунн производит замену. Jakub Serafin уходит, и Андреасен Тур заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Sigurd Rosted отправил мяч в свои ворота.
1'
Чосич Марко получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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