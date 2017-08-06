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Стадион: Зрители: 3812
Тромсё
1:2
Конец матча
Мольде
0'
1:0
25' Гол
Ольсен Томас
1:1
27' Гол
Свеннсен Сандер
1:2
77' Гол
Erling Braut Haaland
90' Желтая карточка
Странд Петтер
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Странд Петтер получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Тромсе производит замену. Mikael Ingebrigtsen уходит, и Jostein Gundersen заменяет его
86'
Мольде производит замену. Хестад Эйрик уходит, и Эурснес Фредрик заменяет его
82'
Тромсе производит замену. Сигурдарсон Арон уходит, и Андерсен Магнус заменяет его
82'
Тромсе производит замену. Кристиан Ланду Ланду уходит, и Вук Слободан заменяет его

Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Erling Braut Haaland.
71'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Erling Braut Haaland заменяет его
56'
Мольде производит замену. Свеннсен Сандер уходит, и Габриэльсен Рубен заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Свеннсен Сандер.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ольсен Томас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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