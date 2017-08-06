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Стадион: Альфхейм Зрители: 3812
1:0
25' ГолОльсен Томас
1:1
27' ГолСвеннсен Сандер
1:2
77' ГолErling Braut Haaland
90' Желтая карточкаСтранд Петтер
|
25'
1:0
27'
1:1
77'
1:2
90'
Состав команд
14
Hans
Nordbye
10
Ольсен
Томас
Тромсё 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 14 Hans Nordbye Защитник
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 24 Mikael Ingebrigtsen Нападающий
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- 17 Сигурдарсон Арон Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 25 Lasse Nilsen Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 15 Андерсен Магнус Нападающий
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 4 Mehdi Dioury
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Truls Jenssen
Мольде 3-4-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 5 Тойвио Йоона Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 22 Реммер Кристофер Полузащитник
- 2 Ссеванкамбо Исак Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 10 Сигурдарсон Бьорн Нападающий
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 11 Свеннсен Сандер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Форрен Вегард Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Полузащитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 30 Erling Braut Haaland
- 20 Thomas Amang
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.07.2017 Саннефьёрд 3:0 Тромсё Т
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Т
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 03.06.2017 Тромсё 2:4 Волеренга Т
- 31.05.2017 Флёя 1:3 Тромсё К
- 28.05.2017 Лиллестрём 4:1 Тромсё Т
- 24.05.2017 Финнснес 0:2 Тромсё К
- 21.05.2017 Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2017 Русенборг 1:2 Тромсё Т
- 13.05.2017 Сарпсборг-08 1:1 Тромсё Т
- 07.05.2017 Тромсё 1:1 Кристиансунд Т
- 30.04.2017 Олесунн 3:1 Тромсё Т
- 26.04.2017 Бьёрневатн 0:5 Тромсё К
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Т
- 17.04.2017 Одд 1:0 Тромсё Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 06.04.2017 Викинг 1:2 Тромсё Т
- 02.04.2017 Тромсё 1:1 Бранн Т
- 26.03.2017 Тромсё 3:3 Будё-Глимт ТМК
Мольде (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 30.07.2017 Кристиансунд 2:3 Мольде ТМК
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.07.2017 Олесунн 0:3 Мольде Т
- 02.07.2017 Мольде 3:2 Викинг Т
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Т
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Т
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Т
- 01.06.2017 КФУМ 1:2 Мольде К
- 28.05.2017 Мольде 3:1 Стабек Т
- 24.05.2017 Хёдд 1:2 Мольде К
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 06.05.2017 Мольде 0:1 Олесунн Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 26.04.2017 Волда 2:3 Мольде К
- 24.04.2017 Хёугесунн 0:0 Мольде Т
- 17.04.2017 Мольде 4:0 Волеренга Т
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Т
- 05.04.2017 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген
- 13.03.2016 Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген
- 04.10.2015 Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген
- 05.06.2015 Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген
- 06.10.2013 Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген
- 07.07.2013 Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген
- 03.11.2012 Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген
- 26.09.2012 Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ
- 24.05.2012 Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген
- 02.10.2011 Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген
- 03.04.2011 Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген
- 31.01.2011 Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2010 Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген
- 26.04.2010 Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген
- 20.09.2009 Тромсё 1:0 Мольде Типпелиген
- 21.05.2009 Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген
- 28.01.2009 Мольде 0:1 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2008 Тромсё 4:4 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|2:1
|18
|8
|6
|4
|32 - 15
|30
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|18
|7
|3
|8
|24 - 29
|24
|9.
|Волеренга
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|1:2
|18
|6
|4
|8
|22 - 23
|22
|12.
|Согндаль
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|13.
|Стрёмсгодсет
|17
|4
|7
|6
|20 - 25
|19
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Второй тайм
90'
Странд Петтер получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Тромсе производит замену. Mikael Ingebrigtsen уходит, и Jostein Gundersen заменяет его
86'
Мольде производит замену. Хестад Эйрик уходит, и Эурснес Фредрик заменяет его
82'
Тромсе производит замену. Сигурдарсон Арон уходит, и Андерсен Магнус заменяет его
82'
Тромсе производит замену. Кристиан Ланду Ланду уходит, и Вук Слободан заменяет его
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Erling Braut Haaland.
71'
Мольде производит замену. Брустад Фредрик уходит, и Erling Braut Haaland заменяет его
56'
Мольде производит замену. Свеннсен Сандер уходит, и Габриэльсен Рубен заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Свеннсен Сандер.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ольсен Томас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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