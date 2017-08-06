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Фламенго
0:0
Первый тайм: 43'
Витория
0'
13' Желтая карточка
Yago I
43'
Первый тайм
Желтая карточка
13'
Yago получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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