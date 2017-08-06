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13' Желтая карточкаYago I
|
13'
Состав команд
21
Para
I
35
Диего
Рибас
23
Жеуванио
47
Felipe
Vizeu
22
Ewerthon
VI
35
Caique
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
77
Yago
I
27
David
VI
Фламенго 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 35 Диего Рибас Полузащитник
- 23 Жеуванио Нападающий
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 22 Ewerthon VI Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Alex Santana III Вратарь
- 33 Rafael Vaz Защитник
- 8 Marcio Araujo Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Полузащитник
- 11 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 26 Gustavo Cuellar Полузащитник
- 4 Juan Blanko II
- 17 Gabriel Paulista VI
- 20 Vinicius Junior
- 6 Rene III
- 39 Perez Martinez Lucas VII
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 35 Caique Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 3 Wallace I Защитник
- 6 Жеферсон Серкейро Защитник
- 40 Ramon XII Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 27 David VI Полузащитник
- 22 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Алан Коста Защитник
- 21 Сантос Рене Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 37 Bruno Anjos
- 32 Todinho
- 23 Caique IV
- 70 Danilinho I
- 29 Patric II
Предыдущие игры
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 03.08.2017 Сантос 3:2 Фламенго СA
- 30.07.2017 Коринтианс 1:1 Фламенго СA
- 27.07.2017 Сантос 4:2 Фламенго К
- 23.07.2017 Фламенго 2:1 Куритиба СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Крузейро 1:1 Фламенго СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Васко да Гама 0:1 Фламенго СA
- 06.07.2017 Палестино 2:5 Фламенго КС
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу СA
- 29.06.2017 Фламенго 2:0 Сантос К
- 26.06.2017 Баия 0:1 Фламенго СA
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе СA
- 18.06.2017 Флуминенсе 2:2 Фламенго СA
- 15.06.2017 Фламенго 2:0 Понте-Прета СA
- 11.06.2017 Аваи 1:1 Фламенго СA
- 08.06.2017 Спорт Ресифи 2:0 Фламенго СA
- 04.06.2017 Фламенго 0:0 Ботафого СA
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
- 25.05.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Фламенго К
Витория (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 03.08.2017 Витория 3:1 Понте-Прета СA
- 31.07.2017 Крузейро 0:0 Витория СA
- 22.07.2017 Витория 1:2 Шапекоэнсе СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Витория 1:4 Васко да Гама СA
- 08.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Витория СA
- 02.07.2017 Витория 0:0 Баия СA
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Витория 0:2 Сантос СA
- 19.06.2017 Спорт Ресифи 1:3 Витория СA
- 15.06.2017 Витория 2:2 Ботафого СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 09.06.2017 Сан-Паулу 2:0 Витория СA
- 04.06.2017 Флуминенсе 2:1 Витория СA
- 28.05.2017 Витория 0:1 Куритиба СA
- 21.05.2017 Витория 0:1 Коринтианс СA
- 14.05.2017 Аваи 0:0 Витория СA
- 07.05.2017 Витория 0:0 Баия B1D
- 04.05.2017 Баия 1:1 Витория B1D
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|19
|14
|5
|0
|32 - 9
|47
|2.
|Гремио
|18
|11
|3
|4
|33 - 18
|36
|3.
|Сантос
|18
|10
|4
|4
|22 - 13
|34
|4.
|Палмейрас
|18
|10
|2
|6
|28 - 19
|32
|5.
|Фламенго
|0:0
|19
|7
|9
|3
|27 - 17
|30
|6.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|7.
|Крузейро
|18
|7
|5
|6
|21 - 16
|26
|8.
|Флуминенсе
|18
|6
|7
|5
|29 - 27
|25
|9.
|Ботафого
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|10.
|Васко да Гама
|18
|7
|2
|9
|21 - 30
|23
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|5
|7
|20 - 22
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|13.
|Куритиба
|18
|6
|4
|8
|19 - 25
|22
|14.
|Шапекоэнсе
|18
|6
|4
|8
|24 - 31
|22
|15.
|Понте-Прета
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|16.
|Баия
|18
|5
|5
|8
|22 - 23
|20
|17.
|Сан-Паулу
|18
|5
|4
|9
|21 - 24
|19
|18.
|Аваи
|18
|4
|5
|9
|10 - 25
|17
|19.
|Витория
|0:0
|19
|4
|5
|10
|19 - 30
|17
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|19
|3
|3
|13
|16 - 34
|12
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