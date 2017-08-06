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1:0
Первый тайм: 20'
1:0
5' ГолPedro Rocha
|
5'
1:0
Состав команд
88
Лео
Моура
29
Arthur
VI
7
Луан
32
Pedro
Rocha
29
Alex
VII
36
Gleison
31
Leo
VI
25
Yago
11
Отеро
Ромуло
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 88 Лео Моура Защитник
- 33 Бруно Родриго Защитник
- 22 Matheus Bressan Защитник
- 26 Marcelo Ferreira I Защитник
- 8 Maikon VII Полузащитник
- 29 Arthur VI Полузащитник
- 21 Luis Fernando III Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 32 Pedro Rocha Полузащитник
- 11 Ewerthon VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 12 Bruno Cortez Защитник
- 43 Patrick Ferreira
- 52 Jean Pyerre
- 20 Leonardo VI
- 25 Jackson Jaja Coelho I
- 28 Kaio
- 5 Michael Madera V
- 6 Leonardo Rodrigues IV
- 27 Lincoln II
- 54 Dionatha
- 35 Machado
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Alex VII Защитник
- 36 Gleison Защитник
- 23 Matheus Mancini Защитник
- 31 Leo VI Защитник
- 85 Роджер Бернардо Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 20 Валдивия Вандерсон Полузащитник
- 33 Elder Santana Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Сантана Фелипе Защитник
- 2 Роша Маркос Защитник
- 92 Marlone Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 8 Mendes Elias II Полузащитник
- 5 Pereira Karioka III Полузащитник
- 13 Моура Рафаэл Нападающий
- 70 Pablo IV
- 30 Gabriel Paulista XVI
- 87 Giovanni III
- 7 Robson de Souza I
- 6 Fabio Santos IV
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 03.08.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Гремио СA
- 31.07.2017 Гремио 1:1 Сантос СA
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 25.07.2017 Сан-Паулу 1:1 Гремио СA
- 20.07.2017 Витория 1:3 Гремио СA
- 16.07.2017 Гремио 3:1 Понте-Прета СA
- 14.07.2017 Фламенго 0:1 Гремио СA
- 09.07.2017 Гремио 0:2 Аваи СA
- 05.07.2017 Годой Крус 0:1 Гремио КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 25.06.2017 Гремио 0:1 Коринтианс СA
- 23.06.2017 Гремио 2:0 Куритиба СA
- 20.06.2017 Крузейро 3:3 Гремио СA
- 16.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио СA
- 13.06.2017 Гремио 1:0 Баия СA
- 09.06.2017 Шапекоэнсе 3:6 Гремио СA
- 04.06.2017 Гремио 2:0 Васко да Гама СA
- 01.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио К
- 29.05.2017 Спорт Ресифи 4:3 Гремио СA
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс СA
- 30.07.2017 Куритиба 0:2 Атлетико Минейро СA
- 27.07.2017 Ботафого 3:0 Атлетико Минейро К
- 24.07.2017 Атлетико Минейро 1:2 Васко да Гама СA
- 20.07.2017 Атлетико Минейро 0:2 Баия СA
- 16.07.2017 Атлетико Гоияниенсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 13.07.2017 Атлетико Минейро 0:1 Сантос СA
- 10.07.2017 Ботафого 1:1 Атлетико Минейро СA
- 06.07.2017 Вильстерман 1:0 Атлетико Минейро КЛ
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро СA
- 30.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Ботафого К
- 26.06.2017 Шапекоэнсе 0:1 Атлетико Минейро СA
- 22.06.2017 Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи СA
- 18.06.2017 Сан-Паулу 1:2 Атлетико Минейро СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.06.2017 Витория 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.06.2017 Атлетико Минейро 1:0 Аваи СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Атлетико Минейро 2:0 Парана К
- 28.05.2017 Атлетико Минейро 2:2 Понте-Прета СA
Последние игры между собой
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико Минейро: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
- 08.12.2016 Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок
- 24.11.2016 Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок
- 28.08.2016 Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 27.05.2016 Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A
- 29.11.2015 Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 14.08.2015 Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A
- 15.09.2014 Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 28.04.2014 Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 16.09.2013 Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 10.06.2013 Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 24.09.2012 Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A
- 02.07.2012 Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A
- 06.11.2011 Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A
- 27.09.2010 Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A
- 04.06.2010 Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 23.08.2009 Гремио 4:1 Атлетико Минейро Серия A
- 17.05.2009 Атлетико Минейро 2:1 Гремио Серия A
- 07.12.2008 Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 10.08.2008 Атлетико Минейро 0:4 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|19
|14
|5
|0
|32 - 9
|47
|2.
|Гремио
|1:0
|19
|12
|3
|4
|34 - 18
|39
|3.
|Сантос
|18
|10
|4
|4
|22 - 13
|34
|4.
|Палмейрас
|0:0
|19
|10
|3
|6
|28 - 19
|33
|5.
|Фламенго
|19
|7
|8
|4
|27 - 19
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|7.
|Крузейро
|0:0
|19
|7
|6
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Флуминенсе
|18
|6
|7
|5
|29 - 27
|25
|9.
|Ботафого
|0:0
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|11.
|Васко да Гама
|18
|7
|2
|9
|21 - 30
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|0:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|13.
|Куритиба
|0:0
|19
|6
|5
|8
|19 - 25
|23
|14.
|Шапекоэнсе
|0:0
|19
|6
|5
|8
|24 - 31
|23
|15.
|Понте-Прета
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|16.
|Баия
|0:0
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|17.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|18.
|Витория
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|19.
|Аваи
|18
|4
|5
|9
|10 - 25
|17
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|19
|3
|3
|13
|16 - 34
|12
Первый тайм
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Pedro Rocha.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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