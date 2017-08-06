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Стадион: Провиденс
2:1
Второй тайм: 52'
1:0
5' ГолРиджуэлл Лайам
1:1
6' ГолEmmanuel Okyere Boateng I
10' Желтая карточкаПауэлл Алвас
13' Желтая карточкаЗарде Гьяси
2:1
33' ГолВалери Диего
45' Желтая карточкаПедру Жоау II
|
5'
1:0
6'
1:1
10'
13'
33'
2:1
45'
Состав команд
21
Diego
Chara
12
Brian
Rowe
11
Зарде
Гьяси
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 24 Риджуэлл Лайам Защитник
- 7 Миллер Рой Защитник
- 20 David Guzman II Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 13 Lawrence Olum Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 5 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 14 Ben Zemanski Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Главный тренер: Caleb Porter
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Brian Rowe Вратарь
- 2 Ван Анхолт Пеле Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 88 Педру Жоау II Полузащитник
- 13 Джонс Джермейн Полузащитник
- 20 Jack McInerney Полузащитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Jon Kempin Вратарь
- 21 Hugo Arellano Защитник
- 19 Jaime Villarreal Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 25 Rafael Garcia IV
- 15 Ariel Lassiter
- Главный тренер: Sigi Schmid
Предыдущие игры
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Портленд Тимберс 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 22.04.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.04.2017 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.04.2017 Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс М
- 03.04.2017 Портленд Тимберс 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси ОК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сакраменто Репаблик ОК
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо М
- 15.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Орандж Каунти ОК
- 04.06.2017 Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 22.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Чикаго Файр М
- 30.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Филадельфия Юнион М
- 23.04.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
- 13.03.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Портленд Тимберс МЛС
- 23.07.2016 Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 30.06.2016 Портленд Тимберс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 11.04.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Портленд Тимберс МЛС
- 19.10.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Портленд Тимберс МЛС
- 25.06.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Портленд Тимберс МЛС
- 16.03.2015 Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 02.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Портленд Тимберс МЛС
- 05.07.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 11.05.2014 Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 29.09.2013 Портленд Тимберс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.07.2013 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 20.06.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 15.07.2012 Портленд Тимберс 3:5 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.06.2012 Портленд Тимберс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 04.08.2011 Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 24.04.2011 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Портленд Тимберс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|22
|11
|4
|7
|40 - 31
|37
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|21
|11
|2
|8
|32 - 26
|35
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|2:1
|24
|9
|7
|8
|41 - 38
|34
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|12.
|Коламбус Крю
|24
|10
|2
|12
|34 - 39
|32
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|9
|4
|8
|32 - 31
|31
|14.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|3
|12
|22 - 31
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Педру Жоау II получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валери Диего.
13'
Зарде Гьяси получает желтую карточку.
10'
Пауэлл Алвас получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Emmanuel Boateng.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риджуэлл Лайам.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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