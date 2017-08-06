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Стадион:
Портленд Тимберс
2:1
Второй тайм: 52'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
5' Гол
Риджуэлл Лайам
1:1
6' Гол
Emmanuel Okyere Boateng I
10' Желтая карточка
Пауэлл Алвас
13' Желтая карточка
Зарде Гьяси
2:1
33' Гол
Валери Диего
45' Желтая карточка
Педру Жоау II
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Педру Жоау II получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валери Диего.
Желтая карточка
13'
Зарде Гьяси получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Пауэлл Алвас получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Emmanuel Boateng.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Риджуэлл Лайам.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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