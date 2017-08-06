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0:0
Первый тайм: 18'
Состав команд
2
Jean
III
15
Бастос
Мишел
17
Erik
IV
13
Андре
Пауло
87
Фабрисио
III
92
Pablo
I
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 22 Фабиано Лейсманн Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 4 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 11 Jose da Silva Junior Ze Roberto II Защитник
- 2 Jean III Полузащитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 20 Raphael Veiga Полузащитник
- 15 Бастос Мишел Полузащитник
- 17 Erik IV Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 51 Daniel Вратарь
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 21 Тьяго Сантос Полузащитник
- 27 Keno Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 25 Antonio Carlos I
- 28 Hyoran
- 42 Vinicius III
- 40 Leo Passos
- 7 Dudu X
- 45 Gabriel Furtado
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 8 Sidcley Ferreira Защитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 21 Esteban Pavez Полузащитник
- 91 Honorato Ederson I Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 87 Фабрисио III Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 27 Ivaldo Защитник
- 47 Gustavo Cascardo Защитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 77 Douglas Coutinho Полузащитник
- 9 Ribamar Нападающий
- 22 Эдуардо да Силва Нападающий
- 39 Bruno Moura
- 6 Eduardo XVII
- 25 Wanderson VIII
- 23 Lucas Fernandes III
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.08.2017 Ботафого 1:2 Палмейрас СA
- 30.07.2017 Палмейрас 2:0 Аваи СA
- 27.07.2017 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 23.07.2017 Спорт Ресифи 0:2 Палмейрас СA
- 20.07.2017 Фламенго 2:2 Палмейрас СA
- 16.07.2017 Палмейрас 4:2 Витория СA
- 13.07.2017 Палмейрас 0:2 Коринтианс СA
- 09.07.2017 Крузейро 3:1 Палмейрас СA
- 06.07.2017 Барселона Гуаякиль 1:0 Палмейрас КЛ
- 01.07.2017 Палмейрас 1:0 Гремио СA
- 29.06.2017 Палмейрас 3:3 Крузейро К
- 25.06.2017 Понте-Прета 1:2 Палмейрас СA
- 22.06.2017 Палмейрас 1:0 Атлетико Гоияниенсе СA
- 18.06.2017 Баия 2:4 Палмейрас СA
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас СA
- 10.06.2017 Палмейрас 3:1 Флуминенсе СA
- 08.06.2017 Куритиба 1:0 Палмейрас СA
- 04.06.2017 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро СA
- 01.06.2017 Интернасьональ 2:1 Палмейрас К
- 28.05.2017 Сан-Паулу 2:0 Палмейрас СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.08.2017 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Аваи СA
- 01.08.2017 Васко да Гама 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Гремио К
- 24.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Понте-Прета СA
- 21.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого СA
- 16.07.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе СA
- 13.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Крузейро СA
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос КЛ
- 02.07.2017 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.06.2017 Гремио 4:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 25.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Витория СA
- 22.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сан-Паулу СA
- 17.06.2017 Атлетико Гоияниенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос СA
- 07.06.2017 Флуминенсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.06.2017 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 01.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Санта-Круз К
- 28.05.2017 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго СA
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
- 15.08.2016 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Серия A
- 14.05.2016 Палмейрас 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 19.11.2015 Атлетико Паранаэнсе 3:3 Палмейрас Серия A
- 02.08.2015 Палмейрас 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 07.12.2014 Палмейрас 1:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 08.09.2014 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Бразилейро Серия А
- 29.08.2013 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Палмейрас Кубок Бразилии
- 22.08.2013 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
- 24.05.2012 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
- 17.05.2012 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Кубок Бразилии
- 08.09.2011 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Серия A
- 05.06.2011 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 05.11.2010 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Палмейрас Серия A
- 15.08.2010 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 22.04.2010 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии
- 16.04.2010 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
- 27.09.2009 Палмейрас 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 20.06.2009 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Палмейрас Серия A
- 31.08.2008 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Палмейрас Серия A
- 02.06.2008 Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|19
|14
|5
|0
|32 - 9
|47
|2.
|Гремио
|1:0
|19
|12
|3
|4
|34 - 18
|39
|3.
|Сантос
|18
|10
|4
|4
|22 - 13
|34
|4.
|Палмейрас
|0:0
|19
|10
|3
|6
|28 - 19
|33
|5.
|Фламенго
|19
|7
|8
|4
|27 - 19
|29
|6.
|Спорт Ресифи
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|7.
|Крузейро
|0:0
|19
|7
|6
|6
|21 - 16
|27
|8.
|Флуминенсе
|18
|6
|7
|5
|29 - 27
|25
|9.
|Ботафого
|0:0
|19
|6
|7
|6
|21 - 20
|25
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|11.
|Васко да Гама
|18
|7
|2
|9
|21 - 30
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|0:1
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|13.
|Куритиба
|0:0
|19
|6
|5
|8
|19 - 25
|23
|14.
|Шапекоэнсе
|0:0
|19
|6
|5
|8
|24 - 31
|23
|15.
|Понте-Прета
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|16.
|Баия
|0:0
|19
|5
|6
|8
|22 - 23
|21
|17.
|Сан-Паулу
|0:0
|19
|5
|5
|9
|21 - 24
|20
|18.
|Витория
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|19.
|Аваи
|18
|4
|5
|9
|10 - 25
|17
|20.
|Атлетико Гоияниенсе
|19
|3
|3
|13
|16 - 34
|12
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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