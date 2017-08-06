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Стадион: Янки
1:1
Второй тайм: 49'
6' Желтая карточкаРойер Даниэль
7' Желтая карточкаМоралес Максимильяно
1:0
28' ГолВилья Давид
1:1
41' ГолБредли Райт-Филлипс
|
28'
1:0
41'
1:1
Состав команд
33
Aaron
Long
16
Кьестан
Саша
Нью-Йорк Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Уайт Норрис Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 11 Харрисон Джек Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 17 Jonathan Lewis Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Йохансен Эрик Вратарь
- 5 Лопез Майки Полузащитник
- 21 Пирло Андреа Полузащитник
- 9 Sean Okoli Нападающий
- 15 Макнамара Томас Нападающий
- 14 Kwame Awuah
- 19 Шелтон Кири
- Главный тренер: Patrick Vieira
Нью-Йорк Ред Буллз 3-4-3
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 55 Перринель Дамьен Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 15 Зиззо Сальваторе Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 92 Лоуренс Кемар Полузащитник
- 27 Davis Sean II Нападающий
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- 77 Ройер Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 62 Michael Murillo Защитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 6 Dan Metzger
- Главный тренер: Jesse Marsch
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 30.06.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 03.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион М
- 01.06.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.05.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити М
- 18.05.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити М
- 15.04.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2017 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.04.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 04.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.04.2017 Хьюстон Динамо 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок
- 24.07.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС
- 03.07.2016 Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 21.05.2016 Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 10.08.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС
- 29.06.2015 Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 11.05.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|23
|12
|8
|3
|42 - 23
|44
|2.
|Чикаго Файр
|22
|12
|5
|5
|44 - 25
|41
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:1
|23
|11
|5
|7
|41 - 32
|38
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|22
|11
|3
|8
|33 - 27
|36
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|9
|9
|4
|28 - 17
|36
|6.
|Атланта Юнайтед
|21
|10
|4
|7
|41 - 28
|34
|7.
|Даллас
|21
|9
|7
|5
|33 - 26
|34
|8.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|9.
|Сиэтл Саундерс
|23
|9
|7
|7
|36 - 31
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|24
|9
|7
|8
|42 - 38
|34
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|12.
|Коламбус Крю
|24
|10
|2
|12
|34 - 39
|32
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|9
|4
|8
|32 - 31
|31
|14.
|Орландо Сити
|23
|8
|6
|9
|24 - 33
|30
|15.
|Филадельфия Юнион
|23
|8
|5
|10
|32 - 28
|29
|16.
|Монреаль Импакт
|21
|7
|6
|8
|32 - 37
|27
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|7
|5
|10
|37 - 38
|26
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|6
|5
|11
|32 - 39
|23
|20.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|21.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|3
|12
|22 - 31
|21
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бредли Райт-Филлипс.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
14'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Ройер Даниэль уходит, и Alex Muyl заменяет его
7'
Моралес Максимильяно получает желтую карточку.
6'
Ройер Даниэль получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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