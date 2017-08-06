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Стадион:
Нью-Йорк Сити
1:1
Второй тайм: 49'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
6' Желтая карточка
Ройер Даниэль
7' Желтая карточка
Моралес Максимильяно
1:0
28' Гол
Вилья Давид
1:1
41' Гол
Бредли Райт-Филлипс
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бредли Райт-Филлипс.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вилья Давид.
14'
Нью-Йорк Ред Буллз производит замену. Ройер Даниэль уходит, и Alex Muyl заменяет его
Желтая карточка
7'
Моралес Максимильяно получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Ройер Даниэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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