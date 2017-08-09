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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хонгкоу
0:0
Первый тайм: 24'
23' Желтая карточкаYunqiu Li
|
23'
Состав команд
27
Ли
Шуай
16
Yunqiu
Li
34
Jinhao
Bi
30
Jin
Tao
25
Лин
Ванг
37
Shilin
Sun
29
Junmin
Xu
28
Цао
Юньдин
35
Вей
Ду
2
Xin
Tang
7
Fan
Wang
18
Junlin
Min
26
Суарес
Марио
40
Рубен
Кастро
Шанхай Шэньхуа 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 16 Yunqiu Li Защитник
- 34 Jinhao Bi Защитник
- 30 Jin Tao Защитник
- 25 Лин Ванг Защитник
- 4 Ким Ки-Хи Полузащитник
- 37 Shilin Sun Полузащитник
- 29 Junmin Xu Полузащитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 28 Цао Юньдин Полузащитник
- 17 Мартинс Обафеми Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Shengjiong Qiu Вратарь
- 5 Shouting Wang Полузащитник
- 11 Zheng Lu Полузащитник
- 7 Джианйвинг Мао Полузащитник
- 15 Jianrong Zhu Нападающий
- 39 Zhen Cong
- 8 Lu Zhang I
- Главный тренер: Густаво Пойет
- Травмы и дисквалификации
- Ба Демба Травмирован
- Sheng Qin Дисквалифицирован
Гуйчжоу Чжичэн 4-4-2
- Основной состав
- 1 Boyang Su Вратарь
- 4 Ting Yang Защитник
- 35 Вей Ду Защитник
- 3 Festus Baise Защитник
- 2 Xin Tang Защитник
- 7 Fan Wang Полузащитник
- 18 Junlin Min Полузащитник
- 26 Суарес Марио Полузащитник
- 6 Yunlong Fan Полузащитник
- 40 Рубен Кастро Нападающий
- 11 Елавич Никица Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Xueming Liang Полузащитник
- 19 Feiya Chang Нападающий
- 5 Longchang Lin
- 16 Zhuo Wang
- 17 Iminjan Ilhamjan
- 21 Liang Jiang
- 15 Mengqi Zhang
- Главный тренер: Мансано Грегорио
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 02.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:0 Шаньдун Лунэн К
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 19.07.2017 Шаньдун Лунэн 1:3 Шанхай Шэньхуа К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 08.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньхуа С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Яньбянь 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
- 17.06.2017 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан С
- 02.06.2017 Тяньцзинь Тэда 2:1 Шанхай Шэньхуа С
- 26.05.2017 Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 20.05.2017 Шанхай Шэньхуа 1:3 Шанхай СИПГ С
- 13.05.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 05.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай Шэньхуа С
- 02.05.2017 Юннань Лицзян 0:3 Шанхай Шэньхуа К
- 22.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 15.04.2017 Чанчунь Ятай 2:3 Шанхай Шэньхуа С
- 08.04.2017 Хэбей Форчун 4:2 Шанхай Шэньхуа С
Гуйчжоу Чжичэн (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 22.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 4:3 Хэбей Форчун С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 02.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:2 Яньбянь С
- 24.06.2017 Шаньдун Лунэн 2:2 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.06.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 04.06.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 27.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:2 Цзянсу Сунин С
- 21.05.2017 Хэнань Цзянье 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 06.05.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 03.05.2017 Шанхай Шэньсинь 5:3 Гуйчжоу Чжичэн К
- 28.04.2017 Гуанчжоу Фули 1:3 Гуйчжоу Чжичэн С
- 22.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 14.04.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 01.04.2017 Хэбей Форчун 1:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 11.03.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Бэйцзин Гоань С
- 03.03.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:1 Ляонин Хувин С
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуйчжоу Чжичэн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 22.04.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|44 - 27
|44
|2.
|Шанхай СИПГ
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 21
|41
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 20
|36
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|40 - 31
|33
|6.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|34 - 25
|32
|7.
|Бэйцзин Гоань
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 26
|32
|8.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|9.
|Чанчунь Ятай
|1:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|26 - 30
|26
|10.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|36 - 30
|25
|11.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|12.
|Цзянсу Сунин
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|25 - 30
|21
|13.
|Хэнань Цзянье
|0:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|22 - 30
|20
|14.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 47
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|13 - 32
|15
|16.
|Яньбянь
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 43
|13
Первый тайм
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Yunqiu Li получает желтую карточку за грубое нарушение
23'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
23'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Shilin Sun заработал фол.
20'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Xin Tang атакует сзади соперника. Junmin Xu пострадал.
19'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Boyang Su.
19'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
18'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
17'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
17'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
16'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Yunqiu Li нарушает правила. Yunlong Fan пострадал
14'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
13'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Xin Tang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
12'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
9'
Морено Джованни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Матч возобновится спорным мячом
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Цао Юньдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
7'
Би Джианхао выбил мяч на угловой.
7'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
6'
Морено Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Морено Джованни на финте ушёл от оппонента.
5'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
5'
4'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Морено Джованни заработал фол.
3'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Лин Ванг заработал фол.
2'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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