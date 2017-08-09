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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
0:0
Первый тайм: 24'
Гуйчжоу Чжичэн
0'
23' Желтая карточка
Yunqiu Li
24'
Первый тайм
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
23'
Yunqiu Li получает желтую карточку за грубое нарушение
23'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
23'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
22'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Shilin Sun заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Лин Ванг из команды Шанхай Шэньхуа делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
19'
Xin Tang атакует сзади соперника. Junmin Xu пострадал.
Фол, нарушение
19'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа опасно играет. Чуть не пострадал Boyang Su.
19'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
18'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
17'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников.
17'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн устремляется вперед с мячом.
16'
Рубен Кастро из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
14'
Yunqiu Li нарушает правила. Yunlong Fan пострадал
Травма, повреждение
14'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
13'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Xin Tang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
12'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Junlin Min бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ким Ки-Хи из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
9'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
9'
Морено Джованни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Матч возобновится спорным мячом
Фол, нарушение
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Цао Юньдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
7'
Би Джианхао выбил мяч на угловой.
7'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
6'
Морено Джованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
Морено Джованни на финте ушёл от оппонента.
5'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Угловой
5'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с левого угла.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Festus Baise выбил мяч на угловой.
5'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает навес
Фол, нарушение
4'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Морено Джованни заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Лин Ванг заработал фол.
2'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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