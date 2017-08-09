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Стадион: Женжу Ханггай
0:1
Первый тайм: 25'
0:1
12' ГолИгало Одион
|
12'
0:1
Состав команд
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
26
Heng
Luo
11
Zhao
Ke
30
Jinbao
Zhong
23
Yake
Wu
16
Zhe
Jiang
15
Jie
Sun
17
Xiaodong
Fan
27
Li
Zhang
II
21
Chao
He
29
Long
Tan
Хэнань Цзянье 5-4-1
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 4 Гомес Эдди Защитник
- 26 Heng Luo Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 11 Zhao Ke Защитник
- 7 Jinghang Hu Полузащитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 8 Дочкал Борек Полузащитник
- 30 Jinbao Zhong Полузащитник
- 10 Бассогог Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guoming Wang Вратарь
- 23 Fei Wang Защитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 13 Abduwal Ablet Полузащитник
- 39 Zijie Chen
- 24 Heng Liu
- 18 Changpeng Yang
- Главный тренер: Ясен Петров
- Травмы и дисквалификации
- Патиньо Хави Травмирован
- Hao Chen III Травмирован
- Цао Гу Дисквалифицирован
Чанчунь Ятай 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Yake Wu Вратарь
- 16 Zhe Jiang Защитник
- 15 Jie Sun Защитник
- 5 Исмаилов Анзур Защитник
- 33 Xiaofei Zhang Защитник
- 17 Xiaodong Fan Полузащитник
- 27 Li Zhang II Полузащитник
- 7 Marinho II Полузащитник
- 21 Chao He Полузащитник
- 29 Long Tan Полузащитник
- 9 Игало Одион Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Fan Yi Вратарь
- 4 Rui Yu Защитник
- 24 Фенг Янь Защитник
- 8 Zhenyu Du Полузащитник
- 37 Dadi Zhou Полузащитник
- 32 Guang Li Полузащитник
- 22 Shang Li
- Главный тренер: Jingang Chen
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
- 17.06.2017 Хэнань Цзянье 3:1 Яньбянь С
- 02.06.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули С
- 28.05.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Хэнань Цзянье С
- 21.05.2017 Хэнань Цзянье 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.05.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 06.05.2017 Чуньцинь Лифан 2:3 Хэнань Цзянье С
- 03.05.2017 Shanghai Sunfun FC 1:5 Хэнань Цзянье К
- 29.04.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд С
- 23.04.2017 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье С
- 15.04.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Цзянсу Сунин С
- 07.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье С
- 01.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:0 Хэнань Цзянье С
Чанчунь Ятай (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.08.2017 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 30.07.2017 Ляонин Хувин 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Чанчунь Ятай С
- 16.07.2017 Чанчунь Ятай 3:2 Гуанчжоу Фули С
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Чанчунь Ятай С
- 18.06.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Чанчунь Ятай С
- 04.06.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 27.05.2017 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 21.05.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Тяньцзинь Тэда С
- 14.05.2017 Чанчунь Ятай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 06.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:3 Чанчунь Ятай С
- 02.05.2017 Ней Монгол 2:1 Чанчунь Ятай К
- 29.04.2017 Яньбянь 1:0 Чанчунь Ятай С
- 23.04.2017 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье С
- 15.04.2017 Чанчунь Ятай 2:3 Шанхай Шэньхуа С
- 09.04.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.04.2017 Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Лунэн С
- 12.03.2017 Гуанчжоу Фули 1:0 Чанчунь Ятай С
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 6
Чанчунь Ятай: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 4
- 23.04.2017 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 26.10.2016 Хэнань Цзянье 1:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 25.06.2016 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 20.09.2015 Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 24.05.2015 Чанчунь Ятай 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 31.07.2014 Хэнань Цзянье 0:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 16.03.2014 Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 04.08.2012 Чанчунь Ятай 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига
- 10.07.2011 Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 02.04.2011 Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай Суперлига
- 11.09.2010 Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 07.05.2010 Хэнань Цзянье 3:2 Чанчунь Ятай Суперлига
- 05.10.2009 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 13.06.2009 Хэнань Цзянье 1:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 27.09.2008 Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 13.04.2008 Хэнань Цзянье 2:0 Чанчунь Ятай Суперлига
- 04.11.2007 Хэнань Цзянье 3:2 Чанчунь Ятай Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|44 - 27
|44
|2.
|Шанхай СИПГ
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 21
|41
|3.
|Шаньдун Лунэн
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|33 - 20
|36
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|29 - 20
|36
|5.
|Гуанчжоу Фули
|0:1 Заявка
|21
|9
|6
|6
|40 - 31
|33
|6.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|34 - 25
|32
|7.
|Бэйцзин Гоань
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 26
|32
|8.
|Чуньцинь Лифан
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 26
|28
|9.
|Чанчунь Ятай
|1:0 Заявка
|21
|7
|5
|9
|26 - 30
|26
|10.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|36 - 30
|25
|11.
|Гуйчжоу Чжичэн
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|21 - 26
|25
|12.
|Цзянсу Сунин
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|25 - 30
|21
|13.
|Хэнань Цзянье
|0:1 Заявка
|21
|4
|8
|9
|22 - 30
|20
|14.
|Ляонин Хувин
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|22 - 47
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|13 - 32
|15
|16.
|Яньбянь
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|17 - 43
|13
Первый тайм
25'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Jinbao Zhong.
22'
Игало Одион наказан за толчок Гомес Эдди
22'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
20'
Бассогог Кристиан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
20'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
19'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
19'
17'
17'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Li Zhang заработал фол.
13'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
12'
Long Tan сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
10'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
9'
Heng Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
8'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
7'
7'
6'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
6'
Marinho наказан за толчок Jinghang Hu
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
4'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
3'
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Бассогог Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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