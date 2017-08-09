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Стадион:
Хэнань Цзянье
0:1
Первый тайм: 25'
Чанчунь Ятай
0'
0:1
12' Гол
Игало Одион
25'
Первый тайм
25'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
24'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Jinbao Zhong.
Фол, нарушение
24'
Kuo Yang наказан за толчок Marinho
Фол, нарушение
22'
Игало Одион наказан за толчок Гомес Эдди
22'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
20'
Бассогог Кристиан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
20'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
19'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает навес
19'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
16'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
14'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Li Zhang заработал фол.
13'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhao Ke заработал фол.
12'
Long Tan сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
10'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Гомес Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
9'
Heng Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
8'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
7'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
6'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
6'
Marinho наказан за толчок Jinghang Hu
5'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
4'
Дочкал Борек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhuoyi Feng заработал фол.
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес
3'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
1'
Бассогог Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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