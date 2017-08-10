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Стадион: Tiexi New District Sports Center
0:0
Первый тайм: 28'
25' Желтая карточкаShuai Yang
|
22'
25'
Состав команд
28
Xiaotian
Shi
26
Shuai
Yang
30
Wei
Lu
31
Shangkun
Liu
27
Jiahe
Li
6
Yu
Yang
8
Ye
Zhang
10
Yifei
Sang
19
Чэн
Цзэн
12
Шангуань
Ван
17
Jian
Liu
25
Zheng
Zou
10
Чжи
Чжэн
34
Boxuan
Feng
29
Лин
Гао
Ляонин Хувин 4-4-2
- Основной состав
- 28 Xiaotian Shi Вратарь
- 26 Shuai Yang Защитник
- 30 Wei Lu Защитник
- 21 Лукимья-Мулонготи Ассани Защитник
- 31 Shangkun Liu Защитник
- 27 Jiahe Li Полузащитник
- 6 Yu Yang Полузащитник
- 8 Ye Zhang Полузащитник
- 10 Yifei Sang Полузащитник
- 9 Уджа Энтони Нападающий
- 40 Бекаменга Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Gaojun Wu Защитник
- 11 Yanqiang Hu Полузащитник
- 32 Yusong Ni Полузащитник
- 17 Liang Wang II
- 14 Chenglin Li
- 33 Zhaoliang Sun
- 16 Qianyu Mu
- Главный тренер: Rene Lobello
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 12 Шангуань Ван Защитник
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 17 Jian Liu Защитник
- 25 Zheng Zou Защитник
- 10 Чжи Чжэн Полузащитник
- 8 Паулиньо Жозе Полузащитник
- 34 Boxuan Feng Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 30 Мурики Гильерме Полузащитник
- 29 Лин Гао Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 16 Бовэнь Хуан Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 4 Xin Xu Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Травмы и дисквалификации
- Фан Меи Травмирован
Предыдущие игры
Ляонин Хувин (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 06.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:1 Ляонин Хувин С
- 30.07.2017 Ляонин Хувин 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2017 Цзянсу Сунин 4:0 Ляонин Хувин С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.06.2017 Ляонин Хувин 0:3 Шаньдун Лунэн С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 24.05.2017 Ляонин Хувин 0:5 Кёльн ТМК
- 20.05.2017 Хэбей Форчун 2:0 Ляонин Хувин С
- 13.05.2017 Ляонин Хувин 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 07.05.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.05.2017 Ханчжоу Гринтаун 4:3 Ляонин Хувин К
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань С
- 21.04.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ляонин Хувин С
- 17.04.2017 Ляонин Хувин 1:4 Гуанчжоу Фули С
- 09.04.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.04.2017 Ляонин Хувин 3:1 Цзянсу Сунин С
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 01.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули К
- 29.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд К
- 15.07.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун С
- 21.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун К
- 17.06.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 03.06.2017 Яньбянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 30.05.2017 Касима Антлерс 2:1 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 26.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 23.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Касима Антлерс ЛЧА
- 19.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин С
- 14.05.2017 Чанчунь Ятай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 09.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 05.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай Шэньхуа С
- 02.05.2017 Meixian Juncheng Hakka 1:2 Гуанчжоу Эвергранд К
Последние игры между собой
Ляонин Хувин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
- 21.04.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ляонин Хувин Суперлига
- 18.09.2016 Гуанчжоу Эвергранд 6:2 Ляонин Хувин Суперлига
- 21.05.2016 Ляонин Хувин 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 18.07.2015 Ляонин Хувин 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 12.04.2015 Гуанчжоу Эвергранд 6:1 Ляонин Хувин Суперлига
- 31.08.2014 Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 26.04.2014 Ляонин Хувин 0:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 15.10.2013 Ляонин Хувин 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 18.05.2013 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Ляонин Хувин Суперлига
- 27.10.2012 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 23.06.2012 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Ляонин Хувин Суперлига
Будет доступно позже.
Первый тайм
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Wei Lu.
27'
Паулиньо Жозе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Гуларт Рикардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Мурики Гильерме из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
25'
Shuai Yang получает желтую карточку.
25'
Shuai Yang наказан за толчок Лин Гао
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
24'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Уджа Энтони
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Boxuan Feng получил травму и заменен. Ханчао Ю выходит на поле.
21'
Гуларт Рикардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
21'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
21'
Уджа Энтони наказан за толчок Чжи Чжэн
20'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
20'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
19'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
19'
Wei Lu исполняет штрафной удар, но его блокируют
18'
Шангуань Ван наказан за толчок Бекаменга Кристиан
17'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Jiahe Li.
17'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
16'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
16'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин. Это Мурики Гильерме заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
14'
14'
Гуларт Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
13'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
13'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Жанг Йе заработал фол.
12'
12'
Мурики Гильерме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
10'
Лю Цзянь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
9'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Янг Ю возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Янг Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Янг Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд нарушает. Янг Ю пострадал, однако рефери не останавливает игру.
6'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Wei Lu заработал фол.
6'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
5'
Шангуань Ван наказан за толчок Санг Йифей
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
2'
2'
Мурики Гильерме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tiexi New District Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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