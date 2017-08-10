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Стадион:
Ляонин Хувин
0:0
Первый тайм: 28'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
25' Желтая карточка
Shuai Yang
28'
Первый тайм
Фол, нарушение
27'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Wei Lu.
27'
Паулиньо Жозе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Гуларт Рикардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Мурики Гильерме из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Желтая карточка
25'
Shuai Yang получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Shuai Yang наказан за толчок Лин Гао
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
24'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
Фол, нарушение
24'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Уджа Энтони
23'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Boxuan Feng получил травму и заменен. Ханчао Ю выходит на поле.
21'
Гуларт Рикардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
21'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
21'
Уджа Энтони наказан за толчок Чжи Чжэн
Офсайд
20'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
20'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
19'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин делает подножку. Гуларт Рикардо заработал фол.
19'
Wei Lu исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
18'
Шангуань Ван наказан за толчок Бекаменга Кристиан
Фол, нарушение
17'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно играет. Чуть не пострадал Jiahe Li.
17'
После дальнего удара, который нанес Гуларт Рикардо мяч отбит вратарем
16'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Фол, нарушение
16'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин. Это Мурики Гильерме заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
14'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
14'
Гуларт Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
13'
Лукимья-Мулонготи Ассани из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
13'
Санг Йифей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Жанг Йе заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
12'
Мурики Гильерме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
10'
Лю Цзянь бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Чжао Чженг из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
9'
Шангуань Ван из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
8'
Янг Ю возвращается на поле, всё в порядке.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Янг Ю получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Янг Ю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд нарушает. Янг Ю пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Фол, нарушение
6'
Лю Цзянь из команды Гуанчжоу Эвергранд. Это Wei Lu заработал фол.
6'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
5'
Шангуань Ван наказан за толчок Санг Йифей
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
2'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
2'
Мурики Гильерме бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ляонин Хувин". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tiexi New District Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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