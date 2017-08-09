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Стадион:
ХИФК
0:1
Второй тайм: 59'
ВПС
0'
21' Желтая карточка
Jukka Halme
0:1
25' Гол
Ляхде Юхо
59'
Второй тайм
46'
ВПС производит замену. Вахтера Йонас уходит, и Страндваль Себастьян заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляхде Юхо.
Желтая карточка
21'
Юкка Халме получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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