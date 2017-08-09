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Стадион: Telia 5G-areena
21' Желтая карточкаJukka Halme
0:1
25' ГолЛяхде Юхо
|
21'
25'
0:1
Состав команд
ХИФК
- Основной состав
- 71 Carljohan Eriksson I Вратарь
- 12 Ахо Туомас Защитник
- 6 Гела Чевдет Полузащитник
- 99 Форселль Микаэль Нападающий
- 27 Анямеле Ннаэмека
- 13 Esa Teraevae
- 23 Mika Vaeyrynen
- 11 Otto-Pekka Jurvainen
- 2 Nosh A Lody
- 8 Jukka Halme
- 9 Пекка Сихвола
- Запасные игроки
- 1 Tomi Maanoja Вратарь
- 10 Мякеля Юхо Нападающий
- 16 Улманен Антти Нападающий
- 31 Nikolas Saira
- 22 Лассас Фредрик
- 18 Matias Haenninen
- 5 Tuukka Andberg
- Главный тренер: Antti Muurinen
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Вийтикко Микко Защитник
- 14 Юргенсон Маркус Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 19 Сохна Эбрима Полузащитник
- 9 Ляхде Юхо Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 17 Вахтера Йонас Нападающий
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 10 Морриссей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Коскимаа Вилле Защитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 15 Левянен Йонас Полузащитник
- 18 Кленнон Андре Нападающий
- 12 Волотинен Саму
- 13 Болинг Ким
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
ХИФК (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 04.08.2017 Интер Турку 3:0 ХИФК В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 27.06.2017 Лахти 4:1 ХИФК В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 04.06.2017 ХИФК 0:1 Ильвес В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 ХИФК 0:2 Интер Турку В
- 23.05.2017 ХИФК 0:0 ХИК В
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 24.04.2017 ХИФК 1:2 Лахти В
- 15.04.2017 ХИФК 0:0 Ювяскюля В
- 08.04.2017 Кеми Кингс 0:0 ХИФК В
ВПС (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Ильвес 0:0 ВПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 ВПС 3:2 Интер Турку В
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
- 06.07.2017 Олимпия Любляна 0:1 ВПС ЛЕ
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 29.06.2017 ВПС 1:0 Олимпия Любляна ЛЕ
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС В
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 24.05.2017 ВПС 0:2 Ильвес В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 Интер Турку 0:1 ВПС В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
ВПС: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
- 31.05.2017 ВПС 1:1 ХИФК Вейккауслига
- 09.09.2016 ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига
- 18.07.2016 ХИФК 0:1 ВПС Вейккауслига
- 04.05.2016 ВПС 3:1 ХИФК Вейккауслига
- 17.09.2015 ХИФК 0:3 ВПС Вейккауслига
- 30.08.2015 ХИФК 3:0 ВПС Вейккауслига
- 25.06.2015 ВПС 0:2 ХИФК Вейккауслига
- 07.03.2015 ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги
- 07.03.2015 ХИФК 2:1 ВПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|20
|12
|7
|1
|43 - 9
|43
|2.
|ВПС
|1:0
|21
|9
|9
|3
|29 - 26
|36
|3.
|Лахти
|20
|7
|11
|2
|27 - 15
|32
|4.
|Ильвес
|0:0
|21
|8
|7
|6
|21 - 21
|31
|5.
|КуПС
|20
|8
|6
|6
|30 - 22
|30
|6.
|СИК
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|7.
|Интер Турку
|20
|7
|6
|7
|32 - 26
|27
|8.
|Мариехамн
|20
|6
|9
|5
|29 - 29
|27
|9.
|Кеми Кингс
|0:0
|21
|6
|6
|9
|26 - 31
|24
|10.
|РоПС
|20
|6
|4
|10
|23 - 34
|22
|11.
|ХИФК
|0:1
|21
|2
|8
|11
|16 - 33
|14
|12.
|Ювяскюля
|20
|1
|6
|13
|16 - 44
|9
Второй тайм
46'
ВПС производит замену. Вахтера Йонас уходит, и Страндваль Себастьян заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ляхде Юхо.
21'
Юкка Халме получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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