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Стадион:
Кеми Кингс
0:0
Второй тайм: 61'
Ильвес
0'
22' Желтая карточка
Мосников Сергей
32' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
61'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Кеми Кингс производит замену. Сисей Момоду уходит, и Тано Кевин заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
32'
Аспегрен Фелипе получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Мосников Сергей получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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