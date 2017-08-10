  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Хэбей Форчун
0:1
Первый тайм: 28'
Шанхай СИПГ
0'
0:1
7' Гол
Элкесон Кардосо
28'
Первый тайм
27'
Лавесси Эсекиэль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
26'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
26'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
23'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
Луо Сенвен бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Yi Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Zhen Wei выбил мяч на угловой.
19'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин наносит очень неточный удар.
19'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
18'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
18'
Хайфэн Дин выбил мяч на угловой.
18'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
16'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Халк Живанилдо.
16'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
16'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
15'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лэй У не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
12'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Элкесон Кардосо
12'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
11'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
10'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
8'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
8'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
7'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элкесон Кардосо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
7'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
7'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
6'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
6'
Алоизио Дос Сантос на финте ушёл от оппонента.
6'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
5'
Халк Живанилдо выбил мяч на угловой.
5'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
5'
Zhen Wei выбил мяч на угловой.
5'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
3'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
1'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация