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0:1
Первый тайм: 28'
0:1
7' ГолЭлкесон Кардосо
|
7'
0:1
Состав команд
19
Cheng
Yang
14
Ю
Ён
Ким
33
Zhunyi
Gao
32
Хайфэн
Дин
28
Чендун
Чжан
15
Hongbo
Yin
23
Huan
Fu
13
Zhen
Wei
28
Guan
He
18
Yi
Zhang
25
Ахмедов
Одил
21
Хай
Юй
7
Лэй
У
Хэбей Форчун 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Cheng Yang Вратарь
- 2 Минцзянь Чжао Защитник
- 14 Ю Ён Ким Защитник
- 33 Zhunyi Gao Защитник
- 32 Хайфэн Дин Защитник
- 6 Луо Сенвен Полузащитник
- 3 Yuhao Zhao Полузащитник
- 28 Чендун Чжан Полузащитник
- 15 Hongbo Yin Полузащитник
- 22 Лавесси Эсекиэль Полузащитник
- 21 Aloisio Santos Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ya Ou Вратарь
- 4 Yangyang Jin Защитник
- 30 Hang Li Полузащитник
- 17 Haiwei Zhu Полузащитник
- 9 Сюшэн Дун Нападающий
- 11 Hong Gui Нападающий
- 29 Lifeng Zhang
- Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
Шанхай СИПГ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 23 Huan Fu Защитник
- 13 Zhen Wei Защитник
- 28 Guan He Защитник
- 4 Shenchao Wang Защитник
- 18 Yi Zhang Полузащитник
- 25 Ахмедов Одил Полузащитник
- 21 Хай Юй Полузащитник
- 10 Халк Живанилдо Нападающий
- 9 Элкесон Кардосо Нападающий
- 7 Лэй У Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Le Sun Вратарь
- 27 Ke Shi Защитник
- 29 Zhiyun Zheng Защитник
- 11 Wenjun Lue Полузащитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 33 Shihao Wei Полузащитник
- 26 Haisheng Gao
- Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Оскар дос Сантос Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Хэбей Форчун (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 05.08.2017 Хэбей Форчун 3:0 Яньбянь С
- 29.07.2017 Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэбей Форчун С
- 22.07.2017 Гуйчжоу Чжичэн 4:3 Хэбей Форчун С
- 15.07.2017 Хэбей Форчун 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэбей Форчун 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун С
- 21.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун К
- 17.06.2017 Хэбей Форчун 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.06.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Хэбей Форчун С
- 27.05.2017 Хэбей Форчун 2:1 Чанчунь Ятай С
- 20.05.2017 Хэбей Форчун 2:0 Ляонин Хувин С
- 12.05.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Хэбей Форчун С
- 07.05.2017 Бэйцзин Гоань 1:4 Хэбей Форчун С
- 02.05.2017 Шенжен Руби 0:1 Хэбей Форчун К
- 29.04.2017 Хэбей Форчун 4:0 Тяньцзинь Тэда С
- 21.04.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун С
- 16.04.2017 Яньбянь 1:1 Хэбей Форчун С
- 08.04.2017 Хэбей Форчун 4:2 Шанхай Шэньхуа С
- 01.04.2017 Хэбей Форчун 1:0 Гуйчжоу Чжичэн С
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 30.07.2017 Шаньдун Лунэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 15.07.2017 Яньбянь 1:3 Шанхай СИПГ С
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Сучжоу Донву 1:1 Шанхай СИПГ К
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 31.05.2017 Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.05.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 20.05.2017 Шанхай Шэньхуа 1:3 Шанхай СИПГ С
- 14.05.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 06.05.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 03.05.2017 Шицзячжуан 0:2 Шанхай СИПГ К
Последние игры между собой
Будет доступно позже.
Первый тайм
27'
Лавесси Эсекиэль исполняет штрафной удар, но его блокируют
26'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
26'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Yuhao Zhao заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
23'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
Луо Сенвен бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Yi Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Zhen Wei выбил мяч на угловой.
19'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин наносит очень неточный удар.
19'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес прямо в штрафную.
18'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
18'
Хайфэн Дин выбил мяч на угловой.
18'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Халк Живанилдо на финте ушёл от оппонента.
16'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Халк Живанилдо.
16'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
16'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Лавесси Эсекиэль заработал фол.
15'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лэй У не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
14'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
12'
Минцзянь Чжао наказан за толчок Элкесон Кардосо
12'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ остановил атаку, перехватив мяч.
12'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
11'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
10'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
8'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
8'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
7'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Элкесон Кардосо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
7'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников.
7'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
7'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
6'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
6'
Алоизио Дос Сантос на финте ушёл от оппонента.
6'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
5'
Халк Живанилдо выбил мяч на угловой.
5'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
5'
Zhen Wei выбил мяч на угловой.
5'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
2'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Hongbo Yin заработал фол.
1'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хебеи Жонгчжин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qinhuangdao Olympic Sports Centre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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