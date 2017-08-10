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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
1:0
Первый тайм: 28'
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
18' Гол
Dalun Zheng
28'
Первый тайм
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Офсайд
26'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
26'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
24'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
24'
После дальнего удара, который нанес Xiuwei Zhang мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
23'
Юй Ян блокирует соперника. Пато Алешандре заработал своей команде штрафной.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
22'
Dalun Zheng бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
22'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Фол, нарушение
21'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Витсель Аксель.
21'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
18'
Xiuwei Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь добил мяч в ворота.
18'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
18'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
18'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
16'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
15'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Ли Ксинь Чан.
15'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Травма, повреждение
11'
Ли Лэй возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Ли Лэй получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
9'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Ли Лэй.
8'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
5'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
4'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Офсайд
2'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
2'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Dalun Zheng нарушает правила. Сичжэ Чжан пострадал
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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