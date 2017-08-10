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Стадион: Haihe Stadium
1:0
Первый тайм: 28'
1:0
18' ГолDalun Zheng
|
18'
1:0
Состав команд
27
Cheng
Zhang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
29
Ли
Ксинь
Чан
16
Dalun
Zheng
22
Чжи
Ян
30
Тэнлун
Лэй
3
Юй
Ян
4
Ли
Лэй
28
Цзян
Тао
29
Ба
Дунь
10
Сичжэ
Чжан
Тяньцзинь Цюаньцзянь 4-5-1
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 27 Cheng Zhang Защитник
- 4 Yiming Liu Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 25 Haolun Mi Защитник
- 29 Ли Ксинь Чан Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 8 Xiuwei Zhang Полузащитник
- 16 Dalun Zheng Полузащитник
- 10 Пато Алешандре Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Yongpo Wang Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Полузащитник
- 19 Xiaolong Wang Полузащитник
- 6 Shuai Pei Полузащитник
- 3 Jie Wang
- 24 Yuan Zhang
- 22 Jun Yang
- Главный тренер: Fabio Cannavaro
Бэйцзин Гоань 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Чжи Ян Вратарь
- 14 Цзинь Пэнксян Защитник
- 30 Тэнлун Лэй Защитник
- 3 Юй Ян Защитник
- 4 Ли Лэй Защитник
- 21 Аугусто Ренато Полузащитник
- 5 Ральф Телес Полузащитник
- 28 Цзян Тао Полузащитник
- 29 Ба Дунь Полузащитник
- 10 Сичжэ Чжан Полузащитник
- 9 Сориано Хонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Чжан Янь Вратарь
- 31 Чжао Хэцзин Защитник
- 18 Jin Taiyan Полузащитник
- 8 Пяо Чэн Полузащитник
- 6 Сяобинь Чжан Полузащитник
- 15 Жу Хаосин Нападающий
- 23 Ши Тан Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Роджер
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 29.07.2017 Яньбянь 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 16.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай Шэньхуа С
- 07.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Гуанчжоу Фули С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 21.06.2017 Хэйлунцзян Лава Спринг 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 17.06.2017 Хэбей Форчун 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.06.2017 Шаньдун Лунэн 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 27.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 20.05.2017 Чуньцинь Лифан 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 13.05.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 06.05.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:3 Чанчунь Ятай С
- 03.05.2017 Далянь Эйрбин 0:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 29.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин С
- 21.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.04.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шанхай СИПГ С
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.08.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Лунэн С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 19.05.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 07.05.2017 Бэйцзин Гоань 1:4 Хэбей Форчун С
- 03.05.2017 Бэйцзин Женьхэ 0:5 Бэйцзин Гоань К
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань С
- 21.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.04.2017 Шаньдун Лунэн 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 07.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье С
- 02.04.2017 Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа С
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Бэйцзин Гоань: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 21.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь Суперлига
Будет доступно позже.
Первый тайм
27'
26'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает подножку. Сичжэ Чжан заработал фол.
24'
После дальнего удара, который нанес Xiuwei Zhang мяч отбит вратарем
23'
Юй Ян блокирует соперника. Пато Алешандре заработал своей команде штрафной.
23'
22'
Dalun Zheng бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Пато Алешандре заработал фол.
22'
21'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Витсель Аксель.
21'
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
18'
Xiuwei Zhang сделал результативную передачу.
18'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь добил мяч в ворота.
18'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
18'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес прямо в штрафную.
18'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников.
18'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань опасно играет. Чуть не пострадал Ли Ксинь Чан.
15'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Ральф Телес из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Сюйжи Чжао заработал фол.
12'
11'
Ли Лэй возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Ли Лэй получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
9'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно играет. Чуть не пострадал Ли Лэй.
8'
7'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
5'
5'
Цзинь Пэнксян из команды Бэйцзин Гоань делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
4'
3'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
2'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
2'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Dalun Zheng нарушает правила. Сичжэ Чжан пострадал
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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