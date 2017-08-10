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Стадион: Кескускенття
1:0
11' ГолCharlie Trafford
40' Желтая карточкаAapo Maeenpaeae
45' Желтая карточкаТатомирович Иван
2:0
48' ГолSimo Roiha
3:0
79' ГолЭже Эмека
88' Желтая карточкаСпэн Брайан
|
11'
1:0
40'
45'
48'
2:0
79'
3:0
88'
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 77 Timo Stavitski
- 20 Simo Roiha
- 19 Charlie Trafford
- 9 Эже Эмека
- 17 Anselmi Nurmela
- 13 Lassi Jarvenpaa
- Запасные игроки
- 2 Кайта Сани Защитник
- 22 Тукиайнен Сакари Нападающий
- 7 Pablo Gonzalez II
- 16 Jarkko Luiro
- 18 Juho Hyvaerinen
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Juha Malinen
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Вайкла Андреас Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 55 Да Крус Фриберг Защитник
- 2 Гранлунд Альбин Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 20 Дафаа Энтони Полузащитник
- 17 Сид Робин Полузащитник
- 14 Петрович Габриэль Полузащитник
- 11 Селлин Роббин Полузащитник
- 9 Спэн Брайан Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Спаррдаль-Мантилья Филип Защитник
- 8 Лююски Яни Защитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 7 Виртанен Томми Полузащитник
- 88 Filip Hlupik
- 92 Craig Wight
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 08.07.2017 РоПС 2:2 ХИФК В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 РоПС 1:0 Ильвес В
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС В
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти В
- 06.05.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Ильвес 0:2 РоПС В
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС В
- 12.04.2017 Интер Турку 6:2 РоПС В
Мариехамн (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 29.07.2017 Лахти 6:2 Мариехамн В
- 22.07.2017 Мариехамн 1:1 ХИФК В
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес В
- 02.07.2017 ВПС 0:0 Мариехамн В
- 27.06.2017 Мариехамн 5:0 Интер Турку В
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 23.05.2017 Мариехамн 0:2 Лахти В
- 19.05.2017 ХИФК 1:1 Мариехамн В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн В
- 30.04.2017 Мариехамн 1:1 ВПС В
- 21.04.2017 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Мариехамн: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 31.05.2017 Мариехамн 2:1 РоПС Вейккауслига
- 25.09.2016 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 09.06.2016 РоПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 09.04.2016 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 05.10.2015 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 26.07.2015 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 20.05.2015 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 24.08.2014 РоПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 20.07.2014 Мариехамн 2:4 РоПС Вейккауслига
- 19.04.2014 Мариехамн 2:0 РоПС Вейккауслига
- 17.08.2013 РоПС 4:0 Мариехамн Кубок Суоми
- 11.08.2013 РоПС 0:2 Мариехамн Вейккауслига
- 13.06.2013 Мариехамн 1:0 РоПС Вейккауслига
- 14.04.2013 РоПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 11.09.2011 Мариехамн 5:2 РоПС Вейккауслига
- 03.07.2011 РоПС 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 09.05.2011 Мариехамн 3:3 РоПС Вейккауслига
- 09.08.2009 Мариехамн 2:1 РоПС Вейккауслига
- 10.05.2009 РоПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 28.02.2009 РоПС 1:3 Мариехамн Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|21
|13
|7
|1
|44 - 9
|46
|2.
|Лахти
|21
|8
|11
|2
|28 - 15
|35
|3.
|КуПС
|21
|9
|6
|6
|31 - 22
|33
|4.
|ВПС
|21
|8
|9
|4
|29 - 28
|33
|5.
|Ильвес
|21
|8
|7
|6
|21 - 21
|31
|6.
|СИК
|0:1
|21
|8
|5
|8
|23 - 26
|29
|7.
|Интер Турку
|21
|7
|6
|8
|32 - 27
|27
|8.
|Мариехамн
|21
|6
|9
|6
|29 - 32
|27
|9.
|РоПС
|21
|7
|4
|10
|26 - 34
|25
|10.
|Кеми Кингс
|21
|6
|6
|9
|26 - 31
|24
|11.
|ХИФК
|21
|3
|8
|10
|18 - 33
|17
|12.
|Ювяскюля
|21
|1
|6
|14
|16 - 45
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Спэн Брайан получает желтую карточку.
85'
РоПС производит замену. Emeka Eze уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Emeka Eze.
77'
РоПС производит замену. Charlie Trafford уходит, и Pablo Gonzalez заменяет его
76'
Мариехамн производит замену. Петрович Габриэль уходит, и Эхалие Амос заменяет его
53'
Мариехамн производит замену. Сид Робин уходит, и Филип Хлупик заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simo Roiha.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Татомирович Иван получает желтую карточку.
40'
Aapo Maeenpaeae получает желтую карточку.
38'
Мариехамн производит замену. Дафаа Энтони уходит, и Спаррдаль-Мантилья Филип заменяет его
27'
РоПС производит замену. Lassi Jarvenpaa уходит, и Juho Hyvaerinen заменяет его
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Charlie Trafford.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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