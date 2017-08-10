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Стадион:
РоПС
3:0
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
11' Гол
Charlie Trafford
40' Желтая карточка
Aapo Maeenpaeae
45' Желтая карточка
Татомирович Иван
2:0
48' Гол
Simo Roiha
3:0
79' Гол
Эже Эмека
88' Желтая карточка
Спэн Брайан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
88'
Спэн Брайан получает желтую карточку.
85'
РоПС производит замену. Emeka Eze уходит, и Тукиайнен Сакари заменяет его
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Emeka Eze.
77'
РоПС производит замену. Charlie Trafford уходит, и Pablo Gonzalez заменяет его
76'
Мариехамн производит замену. Петрович Габриэль уходит, и Эхалие Амос заменяет его

53'
Мариехамн производит замену. Сид Робин уходит, и Филип Хлупик заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Simo Roiha.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Татомирович Иван получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Aapo Maeenpaeae получает желтую карточку.
38'
Мариехамн производит замену. Дафаа Энтони уходит, и Спаррдаль-Мантилья Филип заменяет его
27'
РоПС производит замену. Lassi Jarvenpaa уходит, и Juho Hyvaerinen заменяет его
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Charlie Trafford.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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