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Стадион: Савон Саномат Ареена
1:0
69' ГолПурье Атс
71' Желтая карточкаFuad Gbolahan Salami
|
69'
1:0
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 9 Сорса Себастьян Полузащитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 25 Urho Nissila
- 32 Toumas Rannankari
- 39 Fuad Gbolahan Salami
- 23 Joni Maekelae
- 22 Nikko Boxall
- 11 Ilmari Niskanen
- 3 Hamed Coulibaly
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 45 Эгвуэкве Азубуйке Защитник
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 10 Пурье Атс Полузащитник
- 28 Jiri Nissinen
- 21 Solomon Duah
- 6 Saku Savolainen
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 28 Aatu Manninen
- 10 Tommi Kari
- 4 Felix Gustavsson
- 27 Sasa Jovovic
- 26 Severi Vielma
- 16 Samu Suoraniemi
- 17 Saku Leppaenen
- 18 Honar Abdi
- 20 Samu Nieminen
- 15 Toni Tahvanainen
- Запасные игроки
- 1 Jere Pyhaeranta Вратарь
- 23 Patrick Poutiainen
- 14 Verneri Vaelimaa
- 7 Ville Kirvesoja
- 2 Matti Laehitie
- 13 Tuomas Koppelomaeki
- Главный тренер: Juha Pasoja
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти В
- 17.07.2017 ХИФК 1:4 КуПС В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 21.06.2017 Интер Турку 1:1 КуПС В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 14.06.2017 КуПС 2:2 ВПС В
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС В
- 12.05.2017 КуПС 2:1 ХИФК В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес В
- 22.04.2017 ВПС 2:2 КуПС В
- 17.04.2017 КуПС 2:1 Интер Турку В
- 10.04.2017 ХИК 2:0 КуПС В
Ювяскюля (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 Ювяскюля 3:1 Ильвес В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Ювяскюля 1:2 Интер Турку В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 23.04.2017 Ювяскюля 1:5 ХИК В
- 15.04.2017 ХИФК 0:0 Ювяскюля В
- 08.04.2017 Мариехамн 5:2 Ювяскюля В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Ювяскюля: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС Вейккауслига
- 20.01.2017 КуПС 9:1 Ювяскюля Кубок
- 02.10.2013 Ювяскюля 0:4 КуПС Вейккауслига
- 17.08.2013 Ювяскюля 0:1 КуПС Кубок Суоми
- 15.07.2013 КуПС 2:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 23.05.2013 Ювяскюля 0:0 КуПС Вейккауслига
- 26.08.2012 КуПС 2:3 Ювяскюля Вейккауслига
- 11.06.2012 КуПС 5:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 15.04.2012 КуПС 2:2 Ювяскюля Вейккауслига
- 18.02.2012 КуПС 1:3 Ювяскюля Кубок лиги
- 20.01.2012 Ювяскюля 1:1 КуПС Кубок лиги
- 02.10.2011 Ювяскюля 1:2 КуПС Вейккауслига
- 31.07.2011 КуПС 4:4 Ювяскюля Вейккауслига
- 23.05.2011 Ювяскюля 2:0 КуПС Вейккауслига
- 16.02.2011 Ювяскюля 4:4 КуПС Кубок лиги
- 13.08.2010 Ювяскюля 1:3 КуПС Вейккауслига
- 17.05.2010 КуПС 2:0 Ювяскюля Вейккауслига
- 24.03.2010 КуПС 2:1 Ювяскюля Кубок лиги
- 05.08.2009 Ювяскюля 1:2 КуПС Вейккауслига
- 10.05.2009 КуПС 2:0 Ювяскюля Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|21
|13
|7
|1
|44 - 9
|46
|2.
|Лахти
|21
|8
|11
|2
|28 - 15
|35
|3.
|КуПС
|21
|9
|6
|6
|31 - 22
|33
|4.
|ВПС
|21
|8
|9
|4
|29 - 28
|33
|5.
|Ильвес
|21
|8
|7
|6
|21 - 21
|31
|6.
|СИК
|0:1
|21
|8
|5
|8
|23 - 26
|29
|7.
|Интер Турку
|21
|7
|6
|8
|32 - 27
|27
|8.
|Мариехамн
|21
|6
|9
|6
|29 - 32
|27
|9.
|РоПС
|21
|7
|4
|10
|26 - 34
|25
|10.
|Кеми Кингс
|21
|6
|6
|9
|26 - 31
|24
|11.
|ХИФК
|21
|3
|8
|10
|18 - 33
|17
|12.
|Ювяскюля
|21
|1
|6
|14
|16 - 45
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Ювяскюля производит замену. Severi Vielma уходит, и Матти Ляхитие заменяет его
79'
КуПС производит замену. Fuad Gbolahan Salami уходит, и Saku Savolainen заменяет его
75'
Ювяскюля производит замену. Томми Кари уходит, и Патрик Путиайнен заменяет его
75'
Ювяскюля производит замену. Samu Suoraniemi уходит, и Verneri Vaelimaa заменяет его
74'
КуПС производит замену. Петтери Пеннанен уходит, и Саксман Вилле заменяет его
71'
Fuad Gbolahan Salami получает желтую карточку.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пурье Атс.
61'
КуПС производит замену. Джони Макела уходит, и Пурье Атс заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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