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Стадион:
КуПС
1:0
Конец матча
Ювяскюля
0'
1:0
69' Гол
Пурье Атс
71' Желтая карточка
Fuad Gbolahan Salami
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Ювяскюля производит замену. Severi Vielma уходит, и Матти Ляхитие заменяет его
79'
КуПС производит замену. Fuad Gbolahan Salami уходит, и Saku Savolainen заменяет его
75'
Ювяскюля производит замену. Томми Кари уходит, и Патрик Путиайнен заменяет его
75'
Ювяскюля производит замену. Samu Suoraniemi уходит, и Verneri Vaelimaa заменяет его
74'
КуПС производит замену. Петтери Пеннанен уходит, и Саксман Вилле заменяет его

Желтая карточка
71'
Fuad Gbolahan Salami получает желтую карточку.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пурье Атс.
61'
КуПС производит замену. Джони Макела уходит, и Пурье Атс заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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