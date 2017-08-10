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Стадион:
СИК
0:1
Второй тайм: 54'
ХИК
0'
0:1
7' Гол
Рафинья
33' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
45' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Ягуби Моштаг получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Хетемай Мехмет получает желтую карточку.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рафинья.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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