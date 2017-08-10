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Стадион: OmaSP Stadion
0:1
7' ГолРафинья
33' Желтая карточкаХетемай Мехмет
45' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
|
7'
0:1
33'
45'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 3 Валес Марк Защитник
- 18 Хурме Яркко Защитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 15 Клинга Матти Нападающий
- 80 Зенели Эрфан Нападающий
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 22 Diego Bardanca
- 5 Хатакка Дани
- 16 Joonas Sundman
- Запасные игроки
- 31 Валакари Паавр Вратарь
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 19 Малоло Обед Полузащитник
- 11 Tomas Hradecky Полузащитник
- 10 Billy Ions Нападающий
- 99 Vahid Hambo
- 14 Kaine Sheppard
- Главный тренер: Jose Roca
ХИК
- Основной состав
- 21 Дене Томас Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 20 Оново Винсент Полузащитник
- 7 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 31 Пелвас Аксели Нападающий
- 17 Джаллоу Усман Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Ууситало Маркус Вратарь
- 19 Лингман Лукас Полузащитник
- 11 Бугуи Жан-Жак Нападающий
- 9 Саваж Демба Нападающий
- 38 Enoch Banza
- 27 Валенчич Филип
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК В
- 31.07.2017 СИК 1:0 КуПС В
- 23.07.2017 РоПС 1:2 СИК В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 06.07.2017 СИК 0:2 КР Рейкьявик ЛЕ
- 29.06.2017 КР Рейкьявик 0:0 СИК ЛЕ
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 22.06.2017 Ильвес 1:0 СИК В
- 17.06.2017 СИК 0:1 ВПС В
- 14.06.2017 ХИФК 0:2 СИК В
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн В
- 24.05.2017 КуПС 1:1 СИК В
- 19.05.2017 СИК 3:0 РоПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Лахти 1:0 СИК В
- 28.04.2017 СИК 3:3 ХИФК В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
- 15.04.2017 СИК 1:2 Ильвес В
ХИК (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 06.08.2017 ХИК 0:0 Лахти В
- 31.07.2017 ХИК 2:0 ХИФК В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 20.07.2017 ХИК 1:1 Шкендия ЛЕ
- 16.07.2017 Ильвес 1:1 ХИК В
- 13.07.2017 Шкендия 3:1 ХИК ЛЕ
- 06.07.2017 ХИК 3:0 Коннас Куэй ЛЕ
- 02.07.2017 Интер Турку 1:1 ХИК В
- 29.06.2017 Коннас Куэй 1:0 ХИК ЛЕ
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн В
- 18.06.2017 КуПС 0:2 ХИК В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 04.06.2017 РоПС 1:4 ХИК В
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК В
- 27.05.2017 Лахти 0:0 ХИК В
- 23.05.2017 ХИФК 0:0 ХИК В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 11.05.2017 ХИК 2:0 Ильвес В
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК В
- 29.04.2017 ХИК 1:1 Интер Турку В
Последние игры между собой
СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК Вейккауслига
- 23.10.2016 ХИК 0:0 СИК Вейккауслига
- 24.09.2016 СИК 1:1 ХИК Кубок
- 18.06.2016 СИК 2:3 ХИК Вейккауслига
- 18.04.2016 ХИК 2:1 СИК Вейккауслига
- 23.09.2015 СИК 3:0 ХИК Вейккауслига
- 17.06.2015 ХИК 3:1 СИК Вейккауслига
- 24.05.2015 СИК 1:2 ХИК Вейккауслига
- 24.08.2014 СИК 2:0 ХИК Вейккауслига
- 19.07.2014 ХИК 2:0 СИК Вейккауслига
- 26.05.2014 ХИК 1:0 СИК Вейккауслига
- 15.03.2014 СИК 1:0 ХИК Кубок лиги
- 23.04.2011 СИК 0:4 ХИК Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|21
|13
|7
|1
|44 - 9
|46
|2.
|Лахти
|21
|8
|11
|2
|28 - 15
|35
|3.
|КуПС
|21
|9
|6
|6
|31 - 22
|33
|4.
|ВПС
|21
|8
|9
|4
|29 - 28
|33
|5.
|Ильвес
|21
|8
|7
|6
|21 - 21
|31
|6.
|СИК
|0:1
|21
|8
|5
|8
|23 - 26
|29
|7.
|Интер Турку
|21
|7
|6
|8
|32 - 27
|27
|8.
|Мариехамн
|21
|6
|9
|6
|29 - 32
|27
|9.
|РоПС
|21
|7
|4
|10
|26 - 34
|25
|10.
|Кеми Кингс
|21
|6
|6
|9
|26 - 31
|24
|11.
|ХИФК
|21
|3
|8
|10
|18 - 33
|17
|12.
|Ювяскюля
|21
|1
|6
|14
|16 - 45
|9
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ягуби Моштаг получает желтую карточку.
33'
Хетемай Мехмет получает желтую карточку.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рафинья.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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