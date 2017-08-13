  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
23' Гол
Рубен Кастро
33' Желтая карточка
Оттесен Сёлви
39' Вторая желтая карточка
Оттесен Сёлви
2:0
59' Гол
Junlin Min
64' Желтая карточка
Renato III
82' Желтая карточка
Festus Baise
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас
94'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
94'
Елавич Никица имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Chenlong Zhang из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
92'
Liang Jiang выбил мяч на угловой.
91'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
Угловой
89'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
89'
Chenlong Zhang выбил мяч на угловой.
Угловой
89'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
89'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
Угловой
89'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
Травма, повреждение
89'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Xueming Liang и мяч снова в игре
88'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Травма, повреждение
87'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
86'
Mengqi Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Chugui Ye заработал фол.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Xin Tang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
85'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
84'
Zhizhao Chen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
84'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Захави Эран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Festus Baise получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Захави Эран.
81'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Mengqi Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Chugui Ye.
Фол, нарушение
81'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Chugui Ye заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
Фол, нарушение
77'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
77'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
77'
Xueming Liang выбил мяч на угловой.
77'
Miao Tang выбил мяч подальше от ворот.
76'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
75'
Рибейро Калихто Ренатиньо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
74'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Fan Wang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
74'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
73'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
73'
Тактическая замена. Лю Лин уходит с поля и его заменяет Chugui Ye
73'
Longchang Lin выбил мяч на угловой.
73'
Захави Эран из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
72'
Вей Ду получил травму и заменен. Longchang Lin выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Вей Ду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Вей Ду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Елавич Никица, и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Желтая карточка
64'
Рибейро Калихто Ренатиньо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Xin Tang.
62'
Тактическая замена. Ксяо Жи уходит с поля и его заменяет Chao Zeng
Офсайд
62'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
Описание гола
61'
Гол команды Чангша Гинде не засчитывается
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Тактическая замена. Tixiang Li уходит с поля и его заменяет Zhizhao Chen
60'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Xin Tang сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Junlin Min отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
59'
Chenlong Zhang делает скидку назад вдоль ворот
59'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
58'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Tixiang Li заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
55'
Суарес Марио наказан за толчок Ксяо Жи
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
55'
Суарес Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
53'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Chenlong Zhang из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
52'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
Травма, повреждение
51'
Zhengyu Huang возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Zhengyu Huang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
50'
Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
48'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде. Это Рубен Кастро заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Fan Wang заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Fan Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
44'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Festus Baise наказан за толчок Miao Tang
Угловой
43'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде подал угловой справа.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
41'
Суарес Марио коснулся мяча рукой.
41'
Елавич Никица бьет со свободного, но вратарь делает сейв.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Оттесен Сёлви получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
39'
Оттесен Сёлви из команды Чангша Гинде. Это Рубен Кастро заработал фол.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
35'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
Желтая карточка
33'
Оттесен Сёлви получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Оттесен Сёлви из команды Чангша Гинде делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Junlin Min наказан за толчок Tixiang Li
32'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
30'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде. Это Елавич Никица заработал фол.
30'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Chenlong Zhang из команды Чангша Гинде делает навес
30'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Фол, нарушение
28'
Захави Эран наказан за толчок Xin Tang
27'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
26'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
23'
Елавич Никица сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рубен Кастро отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
22'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает навес
Травма, повреждение
22'
Iminjan Ilhamjan возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Iminjan Ilhamjan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
20'
Ченг Юелей выбил мяч на угловой.
20'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
19'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Угловой
19'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
19'
Chenlong Zhang выбил мяч на угловой.
19'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
17'
Junlin Min попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
12'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Fan Wang заработал фол.
Офсайд
11'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
10'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
Фол, нарушение
8'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает подножку. Junlin Min заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Chenlong Zhang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
4'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
Фол, нарушение
2'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Фол, нарушение
1'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Miao Tang заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация