Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
2:0
Конец матча
1:0
23' ГолРубен Кастро
33' Желтая карточкаОттесен Сёлви
39' Вторая желтая карточкаОттесен Сёлви
2:0
59' ГолJunlin Min
64' Желтая карточкаRenato III
82' Желтая карточкаFestus Baise
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Xueming Liang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный пас
94'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
94'
Елавич Никица имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Chenlong Zhang из команды Чангша Гинде подал угловой слева.
92'
Liang Jiang выбил мяч на угловой.
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн бьет головой мимо ворот
89'
89'
Chenlong Zhang выбил мяч на угловой.
89'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
89'
Zhengyu Huang выбил мяч на угловой.
89'
89'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
88'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Xueming Liang и мяч снова в игре
88'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
87'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Mengqi Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Chugui Ye заработал фол.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Xin Tang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
84'
Zhizhao Chen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде разыграл угловой с правого угла.
84'
Miao Tang из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Захави Эран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Festus Baise получает желтую карточку.
82'
Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Захави Эран.
81'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Mengqi Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно играет. Чуть не пострадал Chugui Ye.
81'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Chugui Ye заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
77'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
77'
Суарес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Xueming Liang выбил мяч на угловой.
77'
Miao Tang выбил мяч подальше от ворот.
76'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
Рибейро Калихто Ренатиньо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
75'
74'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Fan Wang уходит с поля и его заменяет Xueming Liang
74'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Longchang Lin выбил мяч на угловой.
73'
Захави Эран из команды Чангша Гинде устремляется вперед с мячом.
72'
Вей Ду получил травму и заменен. Longchang Lin выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Вей Ду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Вей Ду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Рибейро Калихто Ренатиньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Елавич Никица, и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
64'
Рибейро Калихто Ренатиньо получает желтую карточку.
64'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде опасно играет. Чуть не пострадал Xin Tang.
62'
Захави Эран из команды Чангша Гинде в офсайде
61'
Гол команды Чангша Гинде не засчитывается
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Тактическая замена. Tixiang Li уходит с поля и его заменяет Zhizhao Chen
60'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Xin Tang сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Junlin Min отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
59'
Chenlong Zhang делает скидку назад вдоль ворот
59'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
58'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн. Это Tixiang Li заработал фол.
56'
Елавич Никица коснулся мяча рукой.
55'
Суарес Марио наказан за толчок Ксяо Жи
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
55'
Суарес Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
54'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Ксяо Жи пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Chenlong Zhang из команды Чангша Гинде делает отличный навес.
52'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
51'
Zhengyu Huang возвращается на поле, всё в порядке.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Zhengyu Huang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Zhengyu Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Елавич Никица отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде. Это Рубен Кастро заработал фол.
47'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Fan Wang заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
Fan Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес прямо в штрафную.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде делает навес
44'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Чангша Гинде попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Festus Baise наказан за толчок Miao Tang
43'
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
41'
Суарес Марио коснулся мяча рукой.
41'
Елавич Никица бьет со свободного, но вратарь делает сейв.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Оттесен Сёлви получает вторую желтую карточку. Удаление.
39'
Оттесен Сёлви из команды Чангша Гинде. Это Рубен Кастро заработал фол.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
33'
Оттесен Сёлви получает желтую карточку.
33'
Оттесен Сёлви из команды Чангша Гинде делает подножку. Рубен Кастро заработал фол.
33'
Junlin Min наказан за толчок Tixiang Li
32'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
30'
Zhengyu Huang из команды Чангша Гинде. Это Елавич Никица заработал фол.
30'
30'
Chenlong Zhang из команды Чангша Гинде делает навес
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Boyang Su выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Захави Эран наказан за толчок Xin Tang
27'
Boyang Su вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Рибейро Калихто Ренатиньо заработал фол.
26'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
23'
Елавич Никица сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Рубен Кастро отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
22'
22'
Iminjan Ilhamjan возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Iminjan Ilhamjan получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
20'
Ченг Юелей выбил мяч на угловой.
20'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес
19'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Junlin Min из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
19'
Chenlong Zhang выбил мяч на угловой.
19'
17'
Junlin Min попал в створ, но вратарь справился с ударом.
17'
17'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
Оттесен Сёлви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
14'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Ченг Юелей вышел из ворот и забрал мяч.
12'
12'
Miao Tang из команды Чангша Гинде делает подножку. Fan Wang заработал фол.
11'
Ксяо Жи из команды Чангша Гинде в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Удар от ворот произведет Чангша Гинде
10'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Чангша Гинде" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
8'
Tixiang Li из команды Чангша Гинде делает подножку. Junlin Min заработал фол.
7'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Chenlong Zhang заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
4'
Суарес Марио наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
4'
3'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Захави Эран из команды Чангша Гинде делает подножку. Суарес Марио заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Feiya Chang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает подножку. Miao Tang заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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