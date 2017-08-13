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Стадион: БМО Филд
4:1
Конец матча
53' Желтая карточкаДжовинко Себастьян
1:0
58' ГолМорроу Джастин
2:0
72' ГолВаскес Виктор II
3:0
76' ГолМорроу Джастин
4:0
87' ГолДельгадо Марко
4:1
90' ГолВалери Диего
|
58'
1:0
72'
2:0
76'
3:0
87'
4:0
90'
4:1
Состав команд
23
Мавинга
Крис
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 2 Морроу Джастин Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 9 Тсубаса Эндо Полузащитник
- 44 Raheem Edwards Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Главный тренер: Greg Vanney
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 13 Lawrence Olum Защитник
- 5 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 20 David Guzman II Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 18 Amobi Okugo Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 14 Ben Zemanski Полузащитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 17 Jeremy Ebobisse Нападающий
- 19 Victor Arboleda
- Главный тренер: Caleb Porter
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 18.06.2017 Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 13.05.2017 Торонто 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 06.05.2017 Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто М
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Торонто 2:0 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2017 Торонто 3:1 Чикаго Файр М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
- 09.04.2017 Торонто 2:2 Атланта Юнайтед М
- 01.04.2017 Торонто 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Портленд Тимберс М
- 26.06.2017 Портленд Тимберс 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 22.06.2017 Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
- 14.06.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Портленд Тимберс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 03.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс М
- 20.05.2017 Монреаль Импакт 4:1 Портленд Тимберс М
- 14.05.2017 Портленд Тимберс 1:1 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 22.04.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.04.2017 Портленд Тимберс 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.04.2017 Филадельфия Юнион 1:3 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Портленд Тимберс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 01.05.2016 Портленд Тимберс 2:1 Торонто МЛС
- 24.05.2015 Торонто 1:0 Портленд Тимберс МЛС
- 27.09.2014 Торонто 3:2 Портленд Тимберс МЛС
- 08.09.2013 Портленд Тимберс 4:0 Торонто МЛС
- 16.08.2012 Торонто 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 31.07.2011 Портленд Тимберс 2:2 Торонто МЛС
- 26.03.2011 Торонто 2:0 Портленд Тимберс МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|24
|13
|8
|3
|46 - 24
|47
|2.
|Чикаго Файр
|1:1
|23
|12
|6
|5
|45 - 26
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|4
|7
|43 - 33
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|9
|10
|5
|29 - 19
|37
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|11
|3
|9
|35 - 30
|36
|7.
|Атланта Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|42 - 29
|35
|8.
|Даллас
|0:0
|22
|9
|8
|5
|33 - 26
|35
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|25
|9
|7
|9
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Крю
|1:1
|25
|10
|3
|12
|35 - 40
|33
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|14.
|Орландо Сити
|1:1
|24
|8
|7
|9
|25 - 34
|31
|15.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|8
|6
|10
|32 - 28
|30
|16.
|Монреаль Импакт
|0:0
|22
|7
|7
|8
|32 - 37
|28
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|23
|7
|6
|10
|37 - 38
|27
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|6
|5
|11
|32 - 39
|23
|20.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|22
|6
|4
|12
|22 - 31
|22
|21.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валери Диего.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дельгадо Марко.
83'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Рикеттс Тосайн заменяет его
80'
Торонто производит замену. Васкес Виктор II уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морроу Джастин.
75'
Портленд Тимберс производит замену. Мэттокс Даррен уходит, и Jeremy Ebobisse заменяет его
72'
Портленд Тимберс производит замену. Давид Гузман уходит, и Dairon Asprilla заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Васкес Виктор II.
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морроу Джастин.
53'
Джовинко Себастьян получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
Торонто производит замену. Хагглунд Ник уходит, и Эрнандес Джейсон заменяет его
18'
Портленд Тимберс производит замену. Джейк Глисон уходит, и Jeff Attinella заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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