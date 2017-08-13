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Стадион:
Торонто
4:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
53' Желтая карточка
Джовинко Себастьян
1:0
58' Гол
Морроу Джастин
2:0
72' Гол
Васкес Виктор II
3:0
76' Гол
Морроу Джастин
4:0
87' Гол
Дельгадо Марко
4:1
90' Гол
Валери Диего
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валери Диего.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дельгадо Марко.
83'
Торонто производит замену. Алтидор Джози уходит, и Рикеттс Тосайн заменяет его
80'
Торонто производит замену. Васкес Виктор II уходит, и Осорио Джонатан заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морроу Джастин.

75'
Портленд Тимберс производит замену. Мэттокс Даррен уходит, и Jeremy Ebobisse заменяет его
72'
Портленд Тимберс производит замену. Давид Гузман уходит, и Dairon Asprilla заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Васкес Виктор II.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Морроу Джастин.
Желтая карточка
53'
Джовинко Себастьян получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
19'
Торонто производит замену. Хагглунд Ник уходит, и Эрнандес Джейсон заменяет его
18'
Портленд Тимберс производит замену. Джейк Глисон уходит, и Jeff Attinella заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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