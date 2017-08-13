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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
2:1
Второй тайм: 65'
Орландо Сити
0'
0:1
18' Гол
Carlos Rivas I
1:1
30' Гол в свои ворота
Лео Перейра
39' Желтая карточка
Carlos Rivas I
45' Желтая карточка
Перринель Дамьен
2:1
60' Гол
Бредли Райт-Филлипс
65'
Второй тайм
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бредли Райт-Филлипс.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Перринель Дамьен получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Carlos Rivas получает желтую карточку.
Описание гола
30'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лео Перейра отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Rivas.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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