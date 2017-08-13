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Стадион: Ред Булл Арена
2:1
Второй тайм: 65'
0:1
18' ГолCarlos Rivas I
1:1
30' Гол в свои воротаЛео Перейра
39' Желтая карточкаCarlos Rivas I
45' Желтая карточкаПерринель Дамьен
2:1
60' ГолБредли Райт-Филлипс
|
18'
0:1
30'
1:1
39'
45'
60'
2:1
Состав команд
33
Aaron
Long
16
Кьестан
Саша
19
Alex
Muyl
21
Саттер
Скотт
95
Лео
Перейра
25
Donny
Toia
10
Kaka
VI
Нью-Йорк Ред Буллз 3-4-3
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 55 Перринель Дамьен Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 62 Michael Murillo Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 8 Felipe Martins Полузащитник
- 92 Лоуренс Кемар Полузащитник
- 19 Alex Muyl Нападающий
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- 27 Davis Sean II Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 88 Vincent Bezecourt
- 17 Arun Basuljevic
- Главный тренер: Jesse Marsch
Орландо Сити 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 29 Tommy Redding Защитник
- 95 Лео Перейра Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 8 Джонсон Уилл Полузащитник
- 18 Йотун Йошимар Полузащитник
- 10 Kaka VI Полузащитник
- 9 Ларин Кайл Нападающий
- 11 Carlos Rivas I Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Jose Aja Защитник
- 15 Dillon Powers Полузащитник
- 5 Servando Carrasco Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 14 Барнс Жиль Нападающий
- 6 Richie Laryea
- 28 Сондерс Джош
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 06.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион ОК
- 24.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 15.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити ОК
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 20.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Торонто М
- 15.05.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 04.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 22.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт М
- 15.06.2017 Орландо Сити 1:3 Майами ОК
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр М
- 01.06.2017 Орландо Сити 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.05.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Орландо Сити М
- 22.05.2017 Орландо Сити 0:3 Нью-Йорк Сити М
- 18.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Орландо Сити М
- 14.05.2017 Орландо Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.05.2017 Хьюстон Динамо 4:0 Орландо Сити М
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 29.04.2017 Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Сити 1:2 Орландо Сити М
- 15.04.2017 Орландо Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 14.07.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Орландо Сити МЛС
- 07.05.2016 Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 25.04.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Орландо Сити МЛС
- 26.09.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:5 Орландо Сити МЛС
- 19.07.2015 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|24
|13
|8
|3
|46 - 24
|47
|2.
|Чикаго Файр
|1:1
|23
|12
|6
|5
|45 - 26
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|4
|7
|43 - 33
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|9
|10
|5
|29 - 19
|37
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|11
|3
|9
|35 - 30
|36
|7.
|Атланта Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|42 - 29
|35
|8.
|Даллас
|0:0
|22
|9
|8
|5
|33 - 26
|35
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|25
|9
|7
|9
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Крю
|1:1
|25
|10
|3
|12
|35 - 40
|33
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|14.
|Орландо Сити
|1:1
|24
|8
|7
|9
|25 - 34
|31
|15.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|8
|6
|10
|32 - 28
|30
|16.
|Монреаль Импакт
|0:0
|22
|7
|7
|8
|32 - 37
|28
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|23
|7
|6
|10
|37 - 38
|27
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|6
|5
|11
|32 - 39
|23
|20.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|22
|6
|4
|12
|22 - 31
|22
|21.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бредли Райт-Филлипс.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Перринель Дамьен получает желтую карточку.
39'
Carlos Rivas получает желтую карточку.
30'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лео Перейра отправил мяч в свои ворота.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Carlos Rivas.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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