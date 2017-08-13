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Стадион:
Коламбус Крю
1:1
Второй тайм: 67'
Чикаго Файр
0'
0:1
13' Гол
Де Леув Михаэль
1:1
18' Гол
Kekuta Manneh
26' Желтая карточка
Мейра Жоау
59' Желтая карточка
Мерам Жустин
67'
Второй тайм
60'
Чикаго Файр производит замену. Luis Solignac уходит, и Алварес Артуро заменяет его
Желтая карточка
59'
Мерам Жустин получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Коламбус Крю производит замену. Аффул Харрисон уходит, и Hector Jimenez заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Мейра Жоау получает желтую карточку.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kekuta Manneh.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Леув Михаэль.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Columbus Crew Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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