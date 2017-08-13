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Стадион: Коламбус Крю
1:1
Второй тайм: 67'
0:1
13' ГолДе Леув Михаэль
1:1
18' ГолKekuta Manneh
26' Желтая карточкаМейра Жоау
59' Желтая карточкаМерам Жустин
|
13'
0:1
18'
1:1
26'
59'
Состав команд
23
Zack
Steffen
20
Wil
Trapp
11
Камара
Ола
28
Matt
Lampson
66
Мейра
Жоау
11
Аккам
Давид
Коламбус Крю 3-4-3
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 25 Аффул Харрисон Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 20 Wil Trapp Полузащитник
- 14 Уэйлон Фрэнсис Полузащитник
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- 11 Камара Ола Нападающий
- 9 Мерам Жустин Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Несс Николай Защитник
- 16 Hector Jimenez Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 2 Райтала Юкка Полузащитник
- 12 Adam Jahn Нападающий
- 18 Cristian Martinez VIII
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 2 Matt Polster Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 66 Мейра Жоау Защитник
- 22 Patrick Doody Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Полузащитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 11 Аккам Давид Полузащитник
- 8 Де Леув Михаэль Полузащитник
- 9 Luis Solignac Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Drew Conner Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 26 Christian Dean Защитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 30 Stefan Cleveland
- 19 Juninho IV
- 14 Djordje Mihailovic
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 18.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 05.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Крю М
- 02.07.2017 Коламбус Крю 0:2 Атланта Юнайтед М
- 25.06.2017 Коламбус Крю 4:1 Монреаль Импакт М
- 18.06.2017 Атланта Юнайтед 3:1 Коламбус Крю М
- 15.06.2017 Цинциннати 1:0 Коламбус Крю ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 01.06.2017 Коламбус Крю 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2017 Торонто 5:0 Коламбус Крю М
- 21.05.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю М
- 14.05.2017 Монреаль Импакт 2:3 Коламбус Крю М
- 11.05.2017 Коламбус Крю 1:2 Торонто М
- 07.05.2017 Коламбус Крю 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.04.2017 Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити М
- 23.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Коламбус Крю М
- 16.04.2017 Коламбус Крю 2:1 Торонто М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.08.2017 Чикаго Файр 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Чикаго Файр М
- 22.07.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр М
- 06.07.2017 Портленд Тимберс 2:2 Чикаго Файр М
- 02.07.2017 Чикаго Файр 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.06.2017 Цинциннати 0:0 Чикаго Файр ОК
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
- 18.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Чикаго Файр М
- 15.06.2017 Сент-Луис 0:1 Чикаго Файр ОК
- 10.06.2017 Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед М
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр М
- 26.05.2017 Чикаго Файр 2:1 Даллас М
- 20.05.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Чикаго Файр М
- 18.05.2017 Чикаго Файр 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2017 Чикаго Файр 4:1 Сиэтл Саундерс М
- 07.05.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Чикаго Файр М
- 30.04.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр М
- 22.04.2017 Торонто 3:1 Чикаго Файр М
- 16.04.2017 Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Чикаго Файр: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 04.03.2017 Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 14.10.2016 Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 02.10.2016 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр МЛС
- 29.06.2016 Чикаго Файр 2:1 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 20.03.2016 Чикаго Файр 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 20.07.2015 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 16.07.2015 Чикаго Файр 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 23.05.2015 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр МЛС
- 03.08.2014 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 26.06.2014 Чикаго Файр 4:2 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 25.05.2014 Коламбус Крю 2:0 Чикаго Файр МЛС
- 22.09.2013 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр МЛС
- 23.06.2013 Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 13.06.2013 Чикаго Файр 2:1 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 21.04.2013 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 23.09.2012 Чикаго Файр 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 24.06.2012 Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 27.05.2012 Коламбус Крю 2:1 Чикаго Файр МЛС
- 23.10.2011 Чикаго Файр 3:2 Коламбус Крю МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|24
|13
|8
|3
|46 - 24
|47
|2.
|Чикаго Файр
|1:1
|23
|12
|6
|5
|45 - 26
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|4
|7
|43 - 33
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|9
|10
|5
|29 - 19
|37
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|11
|3
|9
|35 - 30
|36
|7.
|Атланта Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|42 - 29
|35
|8.
|Даллас
|0:0
|22
|9
|8
|5
|33 - 26
|35
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|25
|9
|7
|9
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Крю
|1:1
|25
|10
|3
|12
|35 - 40
|33
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|14.
|Орландо Сити
|1:1
|24
|8
|7
|9
|25 - 34
|31
|15.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|8
|6
|10
|32 - 28
|30
|16.
|Монреаль Импакт
|0:0
|22
|7
|7
|8
|32 - 37
|28
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|23
|7
|6
|10
|37 - 38
|27
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|6
|5
|11
|32 - 39
|23
|20.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|22
|6
|4
|12
|22 - 31
|22
|21.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Второй тайм
60'
Чикаго Файр производит замену. Luis Solignac уходит, и Алварес Артуро заменяет его
59'
Мерам Жустин получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Коламбус Крю производит замену. Аффул Харрисон уходит, и Hector Jimenez заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Мейра Жоау получает желтую карточку.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kekuta Manneh.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Де Леув Михаэль.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Columbus Crew Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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