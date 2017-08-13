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Стадион:
Даллас
0:0
Перерыв
Колорадо Рэпидс
0'
16' Желтая карточка
Акоста Келлин II
37' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
40' Желтая карточка
Азира Майкл
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Maximiliano Nicolas Urruti.
Желтая карточка
40'
Азира Майкл получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Хеджес Мэтт получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Акоста Келлин II получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на FC Dallas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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