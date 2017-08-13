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Стадион: ФК Даллас
0:0
Перерыв
16' Желтая карточкаАкоста Келлин II
37' Желтая карточкаХеджес Мэтт
40' Желтая карточкаАзира Майкл
|
16'
37'
40'
Состав команд
14
Atiba
Harris
24
Хеджес
Мэтт
20
Лама
Ролан
33
Jared
Watts
22
Азира
Майкл
Даллас 4-4-2
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Hernan Gustavo Grana Защитник
- 14 Atiba Harris Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 5 Carlos Cermeno Полузащитник
- 11 ХавиерДамиан Моралес Полузащитник
- Главный тренер: Oscar Pareja
Колорадо Рэпидс 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 3 Eric Miller Защитник
- 33 Jared Watts Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 2 Mike da Fonte Защитник
- 94 Marlon Hairston Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 90 Mohammed Saeid Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 14 Dominique Badji Нападающий
- 9 Дойл Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 John Berner Вратарь
- 5 Mekeil Williams Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 16 Алан Гордон Нападающий
- 27 Luis Gil I
- 24 Kortne Ford
- Главный тренер: Pablo Mastroeni
Предыдущие игры
Даллас (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Даллас 0:4 Ванкувер Уайткэпс М
- 23.07.2017 Монреаль Импакт 1:2 Даллас М
- 12.07.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Даллас ОК
- 05.07.2017 Даллас 4:2 Ди Си Юнайтед М
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 24.06.2017 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 18.06.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Даллас М
- 15.06.2017 Даллас 2:1 Тулса Роугнекс ОК
- 11.06.2017 Портленд Тимберс 2:0 Даллас М
- 04.06.2017 Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк М
- 29.05.2017 Даллас 0:0 Хьюстон Динамо М
- 26.05.2017 Чикаго Файр 2:1 Даллас М
- 21.05.2017 Даллас 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.05.2017 Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 07.05.2017 Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас М
- 30.04.2017 Даллас 2:2 Портленд Тимберс М
- 23.04.2017 Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 15.04.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас М
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 05.07.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс М
- 02.07.2017 Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо М
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс ОК
- 25.06.2017 Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 22.06.2017 Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс М
- 14.06.2017 Колорадо Рэпидс 3:2 ОКС Энерджи ОК
- 04.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Коламбус Крю М
- 28.05.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.05.2017 Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 18.05.2017 Чикаго Файр 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2017 Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.05.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2017 Орландо Сити 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.04.2017 Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.04.2017 Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 10.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Даллас: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 28.06.2017 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 11.09.2016 Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.07.2016 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 30.06.2016 Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 20.06.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 25.04.2015 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС
- 11.04.2015 Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС
- 18.10.2014 Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС
- 10.08.2014 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 08.06.2014 Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.09.2013 Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС
- 02.06.2013 Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС
- 03.03.2013 Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 12.08.2012 Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 15.07.2012 Колорадо Рэпидс 1:2 Даллас МЛС
- 07.05.2012 Даллас 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 02.10.2011 Колорадо Рэпидс 1:0 Даллас МЛС
- 09.04.2011 Даллас 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 22.11.2010 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 22.11.2010 Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|24
|13
|8
|3
|46 - 24
|47
|2.
|Чикаго Файр
|1:1
|23
|12
|6
|5
|45 - 26
|42
|3.
|Нью-Йорк Сити
|23
|12
|4
|7
|43 - 33
|40
|4.
|Сиэтл Саундерс
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|9
|10
|5
|29 - 19
|37
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|23
|11
|3
|9
|35 - 30
|36
|7.
|Атланта Юнайтед
|22
|10
|5
|7
|42 - 29
|35
|8.
|Даллас
|0:0
|22
|9
|8
|5
|33 - 26
|35
|9.
|Хьюстон Динамо
|23
|9
|7
|7
|39 - 32
|34
|10.
|Портленд Тимберс
|25
|9
|7
|9
|43 - 42
|34
|11.
|Коламбус Крю
|1:1
|25
|10
|3
|12
|35 - 40
|33
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|23
|9
|5
|9
|26 - 35
|32
|14.
|Орландо Сити
|1:1
|24
|8
|7
|9
|25 - 34
|31
|15.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|24
|8
|6
|10
|32 - 28
|30
|16.
|Монреаль Импакт
|0:0
|22
|7
|7
|8
|32 - 37
|28
|17.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|23
|7
|6
|10
|37 - 38
|27
|18.
|Реал Солт-Лейк
|24
|7
|5
|12
|28 - 44
|26
|19.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|22
|6
|5
|11
|32 - 39
|23
|20.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|22
|6
|4
|12
|22 - 31
|22
|21.
|Миннесота Юнайтед
|23
|6
|4
|13
|29 - 49
|22
|22.
|Ди Си Юнайтед
|23
|5
|4
|14
|19 - 43
|19
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Maximiliano Nicolas Urruti.
40'
Азира Майкл получает желтую карточку.
37'
Хеджес Мэтт получает желтую карточку.
16'
Акоста Келлин II получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на FC Dallas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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