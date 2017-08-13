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Хьюстон Динамо
 
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Сан-Хосе Эрткуэйкс
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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