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Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:0
Первый тайм: 45+'
Ляонин Хувин
0'
1:0
37' Гол
Сориано Хонатан
45'+2
Первый тайм
47'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Yanqiang Hu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
46'
Yanqiang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
44'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
43'
Yanqiang Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
43'
Сориано Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
42'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
41'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань наносит очень неточный удар.
41'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Угловой
41'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
41'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
41'
Ши Ксиаотиан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
41'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
41'
Сориано Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
40'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Сориано Хонатан заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
39'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
39'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
37'
Сичжэ Чжан сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Хонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку. Dun Ba был стеночкой.
37'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Dun Ba попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
36'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
Офсайд
35'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
35'
Бекаменга Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
35'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
34'
Аугусто Ренато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Офсайд
34'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин в офсайде
Фол, нарушение
34'
Бекаменга Кристиан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
34'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
32'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
31'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
30'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
29'
Аугусто Ренато ударом издали сотрясает перекладину
28'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Shangkun Liu блокирует соперника. Dun Ba заработал своей команде штрафной.
27'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Санг Йифей на финте ушёл от оппонента.
26'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
26'
Yanqiang Hu нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Янг Ю
26'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
25'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
24'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сичжэ Чжан и мяч снова в игре
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
23'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает неудачный навес.
Фол, нарушение
22'
Аугусто Ренато наказан за толчок Yanqiang Hu
22'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
21'
Сориано Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
20'
Liang Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Травма, повреждение
20'
Shuai Yang возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Shuai Yang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Shuai Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
18'
Shuai Yang наказан за толчок Dun Ba
17'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
17'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
15'
Аугусто Ренато имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
15'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
13'
После дальнего удара, который нанес Чжао Хэцзин мяч отбит вратарем
12'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
10'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
8'
Сориано Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
Фол, нарушение
7'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Пяо Чэн заработал фол.
7'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Ляонин Хувин
5'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
Угловой
5'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
4'
Shuai Yang выбил мяч на угловой.
4'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
2'
Игрок клуба "Ляонин Хувин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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