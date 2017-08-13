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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Воркерс
1:0
Первый тайм: 45+'
1:0
37' ГолСориано Хонатан
|
37'
1:0
Состав команд
22
Чжи
Ян
28
Цзян
Тао
30
Тэнлун
Лэй
3
Юй
Ян
31
Чжао
Хэцзин
8
Пяо
Чэн
10
Сичжэ
Чжан
29
Ба
Дунь
28
Xiaotian
Shi
26
Shuai
Yang
31
Shangkun
Liu
6
Yu
Yang
11
Yanqiang
Hu
10
Yifei
Sang
27
Jiahe
Li
8
Ye
Zhang
Бэйцзин Гоань 4-4-2
- Основной состав
- 22 Чжи Ян Вратарь
- 28 Цзян Тао Защитник
- 30 Тэнлун Лэй Защитник
- 3 Юй Ян Защитник
- 31 Чжао Хэцзин Защитник
- 8 Пяо Чэн Полузащитник
- 5 Ральф Телес Полузащитник
- 21 Аугусто Ренато Полузащитник
- 10 Сичжэ Чжан Полузащитник
- 9 Сориано Хонатан Нападающий
- 29 Ба Дунь Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Чжан Янь Вратарь
- 20 Чжан Синьсинь Защитник
- 14 Цзинь Пэнксян Защитник
- 26 Пен Лю Полузащитник
- 23 Ши Тан Полузащитник
- 18 Jin Taiyan Полузащитник
- 7 Чжан Чимин Полузащитник
- Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Дабао Юй Травмирован
- Ли Лэй Дисквалифицирован
Ляонин Хувин 4-3-3
- Основной состав
- 28 Xiaotian Shi Вратарь
- 17 Liang Wang II Защитник
- 21 Лукимья-Мулонготи Ассани Защитник
- 26 Shuai Yang Защитник
- 31 Shangkun Liu Защитник
- 6 Yu Yang Полузащитник
- 11 Yanqiang Hu Полузащитник
- 10 Yifei Sang Полузащитник
- 27 Jiahe Li Нападающий
- 40 Бекаменга Кристиан Нападающий
- 8 Ye Zhang Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Zhenqiang Zhang Вратарь
- 5 Zheng Lang Защитник
- 3 Gaojun Wu Защитник
- 32 Yusong Ni Полузащитник
- 9 Уджа Энтони Нападающий
- 33 Zhaoliang Sun
- 14 Chenglin Li
- Главный тренер: Rene Lobello
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 10.08.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:2 Бэйцзин Гоань С
- 05.08.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Лунэн С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 15.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 01.07.2017 Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань С
- 26.06.2017 Бэйцзин Гоань 0:0 Цзянсу Сунин С
- 21.06.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань К
- 18.06.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 19.05.2017 Бэйцзин Гоань 2:2 Гуанчжоу Фули С
- 13.05.2017 Яньбянь 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 07.05.2017 Бэйцзин Гоань 1:4 Хэбей Форчун С
- 03.05.2017 Бэйцзин Женьхэ 0:5 Бэйцзин Гоань К
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань С
- 21.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.04.2017 Шаньдун Лунэн 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 07.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье С
Ляонин Хувин (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 10.08.2017 Ляонин Хувин 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 06.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:1 Ляонин Хувин С
- 30.07.2017 Ляонин Хувин 1:0 Чанчунь Ятай С
- 22.07.2017 Цзянсу Сунин 4:0 Ляонин Хувин С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Ляонин Хувин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 30.06.2017 Шанхай Шэньхуа 8:1 Ляонин Хувин С
- 24.06.2017 Ляонин Хувин 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 18.06.2017 Ляонин Хувин 0:3 Шаньдун Лунэн С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 27.05.2017 Ляонин Хувин 3:1 Яньбянь С
- 24.05.2017 Ляонин Хувин 0:5 Кёльн ТМК
- 20.05.2017 Хэбей Форчун 2:0 Ляонин Хувин С
- 13.05.2017 Ляонин Хувин 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 07.05.2017 Тяньцзинь Тэда 1:1 Ляонин Хувин С
- 02.05.2017 Ханчжоу Гринтаун 4:3 Ляонин Хувин К
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань С
- 21.04.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ляонин Хувин С
- 17.04.2017 Ляонин Хувин 1:4 Гуанчжоу Фули С
- 09.04.2017 Чанчунь Ятай 1:1 Ляонин Хувин С
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Ляонин Хувин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
- 29.04.2017 Ляонин Хувин 2:4 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 14.09.2016 Ляонин Хувин 0:2 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 23.04.2016 Бэйцзин Гоань 0:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 12.09.2015 Ляонин Хувин 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 16.05.2015 Бэйцзин Гоань 2:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 28.09.2014 Ляонин Хувин 1:3 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 10.05.2014 Бэйцзин Гоань 1:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 05.10.2013 Ляонин Хувин 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига
- 01.06.2013 Бэйцзин Гоань 4:0 Ляонин Хувин Суперлига
- 17.08.2012 Бэйцзин Гоань 1:1 Ляонин Хувин Суперлига
- 22.04.2012 Ляонин Хувин 0:0 Бэйцзин Гоань Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 27
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|49 - 23
|45
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|38 - 21
|38
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|31 - 22
|37
|5.
|Гуанчжоу Фули
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|44 - 34
|36
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|32 - 28
|36
|7.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 27
|33
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 26
|30
|9.
|Чуньцинь Лифан
|0:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|28 - 27
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 31
|27
|11.
|Шанхай Шэньхуа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|36 - 38
|24
|12.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|13.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|26 - 34
|18
|14.
|Ляонин Хувин
|0:1 Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 51
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|13 - 32
|15
|16.
|Яньбянь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|18 - 44
|14
Первый тайм
47'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Yanqiang Hu получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Yanqiang Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Янг Ю из команды Ляонин Хувин делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
44'
Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Yanqiang Hu заработал фол.
43'
Yanqiang Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
43'
Сориано Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
42'
41'
Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань наносит очень неточный удар.
41'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
41'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
41'
Лукимья-Мулонготи Ассани выбил мяч на угловой.
41'
Ши Ксиаотиан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
41'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
41'
Сориано Хонатан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
40'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин делает подножку. Сориано Хонатан заработал фол.
39'
39'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин бьет головой мимо ворот
39'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
37'
Сичжэ Чжан сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сориано Хонатан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
37'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку. Dun Ba был стеночкой.
37'
36'
Dun Ba попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
36'
Джианг Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает навес
35'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
35'
Бекаменга Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
35'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
34'
Аугусто Ренато бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
34'
Бекаменга Кристиан из команды Ляонин Хувин в офсайде
34'
Бекаменга Кристиан коснулся мяча рукой.
34'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Shangkun Liu заработал фол.
33'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает подножку. Санг Йифей заработал фол.
32'
32'
32'
31'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
30'
29'
Аугусто Ренато ударом издали сотрясает перекладину
28'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Shangkun Liu блокирует соперника. Dun Ba заработал своей команде штрафной.
27'
27'
Санг Йифей на финте ушёл от оппонента.
26'
26'
Yanqiang Hu нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Тэнлун Лэй наказан за толчок Янг Ю
26'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
25'
24'
24'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Сичжэ Чжан и мяч снова в игре
23'
23'
Jiahe Li из команды Ляонин Хувин делает неудачный навес.
22'
Аугусто Ренато наказан за толчок Yanqiang Hu
22'
21'
Сориано Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
20'
Liang Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес
20'
Shuai Yang возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Shuai Yang получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Shuai Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает навес
18'
Shuai Yang наказан за толчок Dun Ba
17'
Лукимья-Мулонготи Ассани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
17'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
15'
Аугусто Ренато имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
15'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
15'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
13'
После дальнего удара, который нанес Чжао Хэцзин мяч отбит вратарем
12'
11'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
8'
8'
Сориано Хонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
7'
7'
Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань делает навес
7'
Shangkun Liu из команды Ляонин Хувин делает подножку. Пяо Чэн заработал фол.
7'
6'
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
Аугусто Ренато на финте ушёл от оппонента.
5'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
4'
Shuai Yang выбил мяч на угловой.
4'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает навес
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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