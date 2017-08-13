- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Тианхе
0:0
Первый тайм: 45'
|
15'
26'
40'
41'
Состав команд
19
Чэн
Цзэн
12
Шангуань
Ван
35
Сюэпэн
Ли
10
Чжи
Чжэн
16
Бовэнь
Хуан
7
Alan
VI
38
Jiabao
Wen
29
Лин
Гао
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
26
Heng
Luo
5
Цао
Гу
14
Gang
Feng
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 12 Шангуань Ван Защитник
- 6 Сяотин Фэн Защитник
- 35 Сюэпэн Ли Защитник
- 10 Чжи Чжэн Полузащитник
- 16 Бовэнь Хуан Полузащитник
- 7 Alan VI Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 38 Jiabao Wen Полузащитник
- 29 Лин Гао Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Dianzuo Liu Вратарь
- 37 Zepeng Chen Защитник
- 17 Jian Liu Защитник
- 2 Ляо Лишэн Полузащитник
- 30 Мурики Гильерме Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
Хэнань Цзянье 5-3-2
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 26 Heng Luo Защитник
- 3 Аль-Салих Ахмад Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 13 Abduwal Ablet Защитник
- 14 Gang Feng Полузащитник
- 8 Дочкал Борек Полузащитник
- 2 Long Cheng Полузащитник
- 38 Ваш Те Рикарду Нападающий
- 7 Jinghang Hu Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guoming Wang Вратарь
- 25 Hao Chen III Защитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 30 Jinbao Zhong Полузащитник
- 11 Zhao Ke
- 39 Zijie Chen
- Главный тренер: Ясен Петров
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 10.08.2017 Ляонин Хувин 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 05.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тяньцзинь Тэда С
- 01.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 7:2 Гуанчжоу Фули К
- 29.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Гуанчжоу Эвергранд К
- 15.07.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 08.07.2017 Бэйцзин Гоань 2:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 02.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 25.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун С
- 21.06.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун К
- 17.06.2017 Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 03.06.2017 Яньбянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 30.05.2017 Касима Антлерс 2:1 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 26.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 23.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Касима Антлерс ЛЧА
- 19.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин С
- 14.05.2017 Чанчунь Ятай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 09.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 05.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай Шэньхуа С
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Хэнань Цзянье К
- 17.06.2017 Хэнань Цзянье 3:1 Яньбянь С
- 02.06.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули С
- 28.05.2017 Шаньдун Лунэн 3:2 Хэнань Цзянье С
- 21.05.2017 Хэнань Цзянье 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.05.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа С
- 06.05.2017 Чуньцинь Лифан 2:3 Хэнань Цзянье С
- 03.05.2017 Shanghai Sunfun FC 1:5 Хэнань Цзянье К
- 29.04.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд С
- 23.04.2017 Чанчунь Ятай 1:0 Хэнань Цзянье С
- 15.04.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Цзянсу Сунин С
- 07.04.2017 Бэйцзин Гоань 1:0 Хэнань Цзянье С
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 29.04.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 30.07.2016 Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 15.04.2016 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 15.07.2015 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 03.04.2015 Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 27.07.2014 Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 08.03.2014 Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига
- 21.07.2012 Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 27
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|49 - 23
|45
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|38 - 21
|38
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|31 - 22
|37
|5.
|Гуанчжоу Фули
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|44 - 34
|36
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|32 - 28
|36
|7.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 27
|33
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 26
|30
|9.
|Чуньцинь Лифан
|0:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|28 - 27
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 31
|27
|11.
|Шанхай Шэньхуа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|36 - 38
|24
|12.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|13.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|26 - 34
|18
|14.
|Ляонин Хувин
|0:1 Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 51
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|13 - 32
|15
|16.
|Яньбянь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|18 - 44
|14
Первый тайм
45'
Ваш Те Рикарду наказан за толчок Ханчао Ю
44'
44'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
41'
Ханчао Ю - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
41'
Ханчао Ю блокирует соперника. Дочкал Борек заработал своей команде штрафной.
41'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Heng Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Heng Luo из команды Хэнань Цзянье. Это Ханчао Ю заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Cheng Long заработал фол.
38'
Аль-Салих Ахмад наказан за толчок Лин Гао
37'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
37'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дочкал Борек на финте ушёл от оппонента.
36'
36'
35'
Ханчао Ю отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
34'
Сюэпэн Ли на финте ушёл от оппонента.
34'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье. Это Сяотин Фэн заработал фол.
33'
33'
Лин Гао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Алан де Карвальо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
30'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
28'
Чжи Чжэн нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
28'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
26'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
26'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
22'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Ваш Те Рикарду
22'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
20'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
19'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит очень неточный удар.
19'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
19'
Ляо Лишэн нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
18'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
18'
17'
Лин Гао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
16'
Jinghang Hu блокирует соперника. Чэн Цзэн заработал своей команде штрафной.
16'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает навес
16'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
15'
Бовэнь Хуан получил травму и заменен. Ляо Лишэн выходит на поле.
15'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
15'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Бовэнь Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
13'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jinghang Hu мяча так и не получил
12'
Heng Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Аль-Салих Ахмад из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лин Гао заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Heng Luo бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
8'
7'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
5'
Ваш Те Рикарду пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает навес
4'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
3'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
3'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
3'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
2'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Аль-Салих Ахмад заработал фол.
1'
1'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
1'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация