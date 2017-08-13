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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 45'
Хэнань Цзянье
0'
40' Желтая карточка
Heng Luo
41' Желтая карточка
Ханчао Ю
45'
Первый тайм
Фол, нарушение
45'
Ваш Те Рикарду наказан за толчок Ханчао Ю
44'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
44'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
Желтая карточка
41'
Ханчао Ю - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
41'
Ханчао Ю блокирует соперника. Дочкал Борек заработал своей команде штрафной.
41'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Heng Luo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Heng Luo из команды Хэнань Цзянье. Это Ханчао Ю заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
39'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Cheng Long заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Аль-Салих Ахмад наказан за толчок Лин Гао
Фол, нарушение
37'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Чжи Чжэн заработал фол.
37'
Gang Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дочкал Борек на финте ушёл от оппонента.
36'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
35'
Ханчао Ю отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отвел угрозу отличным подкатом
34'
Сюэпэн Ли на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
34'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье. Это Сяотин Фэн заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
33'
Лин Гао бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Алан де Карвальо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
30'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
29'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
28'
Чжи Чжэн нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
28'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
26'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
26'
Тактическая замена. Jiabao Wen уходит с поля и его заменяет Ханчао Ю
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Аль-Салих Ахмад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
23'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Ваш Те Рикарду
22'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
21'
Kuo Yang наказан за толчок Чжи Чжэн
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
Фол, нарушение
20'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Jinghang Hu заработал фол.
19'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит очень неточный удар.
19'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
19'
Ляо Лишэн нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Алан де Карвальо нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
Офсайд
18'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье в офсайде
18'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
17'
Лин Гао отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
16'
Jinghang Hu блокирует соперника. Чэн Цзэн заработал своей команде штрафной.
16'
Чэн Цзэн вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает навес
16'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
15'
Бовэнь Хуан получил травму и заменен. Ляо Лишэн выходит на поле.
15'
Сяотин Фэн выбил мяч на угловой.
15'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Бовэнь Хуан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
13'
Бовэнь Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jinghang Hu мяча так и не получил
12'
Heng Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бовэнь Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Аль-Салих Ахмад из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Лин Гао заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Heng Luo бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
7'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников.
5'
Ваш Те Рикарду пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Дочкал Борек из команды Хэнань Цзянье делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
5'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает навес
4'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Фол, нарушение
3'
Gang Feng из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Jinghang Hu из команды Хэнань Цзянье делает подножку. Сюэпэн Ли заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает подножку. Аль-Салих Ахмад заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
1'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд бьет головой мимо ворот
1'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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