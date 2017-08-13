Стадион: Девелопмент Ареа
1:1
Конец матча
5' Желтая карточкаXiaodong Fan
17' Желтая карточкаGuanghui Han
44' Красная карточкаИсмаилов Анзур
0:1
54' ГолBubacarr Trawally
69' Желтая карточкаShihao Piao
78' Желтая карточкаWeipeng Jiang
1:1
86' ГолИгало Одион
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
95'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает подножку. Yake Wu заработал фол.
94'
Игало Одион имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
94'
Хван Иль-Су на финте ушёл от оппонента.
93'
93'
92'
92'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Yuwen Pei заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Zhe Jiang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
88'
После дальнего удара, который нанес Игало Одион мяч отбит вратарем
86'
Long Tan сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
86'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
86'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Shihao Piao из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
86'
ШТАНГА! Zhongguo Chi попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
85'
85'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
85'
Jie Sun нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
83'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
83'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
83'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
83'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Хван Иль-Су наказан за толчок Rui Yu
82'
82'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
82'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
80'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
79'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Li Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Weipeng Jiang получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь. Это Игало Одион заработал фол.
78'
78'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
78'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
78'
Ду Женгью на финте ушёл от оппонента.
77'
Хван Иль-Су выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
После удара головой, который сделал Игало Одион мяч выносится вратарем на угловой
77'
77'
Ду Женгью нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку. Long Tan был стеночкой.
76'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
75'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рама Вальдет и мяч снова в игре
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Bubacarr Trawally получил травму и заменен. Bo Jin выходит на поле.
73'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Li Zhang не смог удачно сыграть.
72'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
69'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Shihao Piao получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
Shihao Piao наказан за толчок Игало Одион
68'
Haojie Li из команды Яньбянь. Это Игало Одион заработал фол.
68'
После дальнего удара, который нанес Рама Вальдет мяч отбит вратарем
67'
Рама Вальдет из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
66'
Рама Вальдет попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
65'
Хван Иль-Су на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Zhongguo Chi.
65'
Weipeng Jiang наказан за толчок Игало Одион
64'
Тактическая замена. Hongyu Jin уходит с поля и его заменяет Haojie Li
64'
63'
63'
Рама Вальдет из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
62'
Jie Sun бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
62'
ШТАНГА! Игало Одион попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
62'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
61'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Рама Вальдет из команды Яньбянь делает подножку. Marinho заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
58'
Ду Женгью бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
57'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает подножку. Игало Одион заработал фол.
57'
Yake Wu из команды Чанчунь Ятай остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Рама Вальдет из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
57'
57'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Jun Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Weipeng Jiang наказан за толчок Marinho
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Guanghui Han сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally из клуба "Яньбянь" отправил мяч головой в ворота.
54'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес прямо в штрафную.
53'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
51'
51'
51'
51'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
50'
Marinho бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
49'
Хван Иль-Су нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
48'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
47'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Хван Иль-Су.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Bubacarr Trawally бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
44'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Исмаилов Анзур совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
44'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай. Это Bubacarr Trawally заработал фол.
42'
42'
Jun Sun бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Zhongguo Chi нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Zhongguo Chi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Zhe Jiang блокирует соперника. Рама Вальдет заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
40'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай наносит очень неточный удар.
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Wenyi Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Guanghui Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Хван Иль-Су на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
35'
34'
Игало Одион бьет в штангу и упускает момент забить!
34'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает навес
34'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
33'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
33'
33'
Хван Иль-Су выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
32'
Weipeng Jiang выбил мяч на угловой.
32'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
31'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
31'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
29'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
29'
29'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
28'
Фан Ксяодонг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку. Li Zhang был стеночкой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
25'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
23'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь в офсайде
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Zhongguo Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Рама Вальдет заработал фол.
22'
21'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Jun Sun заработал фол.
19'
18'
Marinho бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
17'
Guanghui Han - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
17'
Guanghui Han из команды Яньбянь. Это Dadi Zhou заработал фол.
17'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
16'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
16'
Guang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Marinho заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Рама Вальдет выбил мяч подальше от ворот.
14'
13'
13'
11'
Исмаилов Анзур имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
11'
10'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
10'
10'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
10'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Хван Иль-Су
9'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 89% времени, а гости – 11%.
5'
Фан Ксяодонг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
5'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Zhongguo Chi.
3'
3'
Marinho из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
3'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
3'
3'
Li Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Jie Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
2'
2'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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