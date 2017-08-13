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Стадион:
Чанчунь Ятай
1:1
Конец матча
Яньбянь
0'
5' Желтая карточка
Xiaodong Fan
17' Желтая карточка
Guanghui Han
44' Красная карточка
Исмаилов Анзур
0:1
54' Гол
Bubacarr Trawally
69' Желтая карточка
Shihao Piao
78' Желтая карточка
Weipeng Jiang
1:1
86' Гол
Игало Одион
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
95'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает подножку. Yake Wu заработал фол.
94'
Игало Одион имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
94'
Хван Иль-Су на финте ушёл от оппонента.
Угловой
93'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.

93'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
92'
Рама Вальдет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
92'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Yuwen Pei заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Zhe Jiang бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
90'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
Рама Вальдет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
После дальнего удара, который нанес Игало Одион мяч отбит вратарем
86'
Long Tan сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Игало Одион записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
86'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
86'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
86'
Shihao Piao из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
86'
ШТАНГА! Zhongguo Chi попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
85'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
85'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
85'
Jie Sun нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
85'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
83'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
83'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
83'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
83'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
Фол, нарушение
82'
Хван Иль-Су наказан за толчок Rui Yu
82'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес
82'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
81'
Рама Вальдет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает навес
79'
Haojie Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Li Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Weipeng Jiang получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
78'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь. Это Игало Одион заработал фол.
78'
Удар от ворот произведет Яньбянь
78'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
78'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
78'
Ду Женгью на финте ушёл от оппонента.
77'
Хван Иль-Су выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
77'
После удара головой, который сделал Игало Одион мяч выносится вратарем на угловой
77'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
77'
Ду Женгью нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку. Long Tan был стеночкой.
76'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
75'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Рама Вальдет и мяч снова в игре
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
Bubacarr Trawally получил травму и заменен. Bo Jin выходит на поле.
73'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Li Zhang не смог удачно сыграть.
72'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
71'
Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
70'
Удар от ворот произведет Яньбянь
70'
Тактическая замена. Marinho уходит с поля и его заменяет Long Tan
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
69'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
69'
Shihao Piao получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
69'
Shihao Piao наказан за толчок Игало Одион
Фол, нарушение
68'
Haojie Li из команды Яньбянь. Это Игало Одион заработал фол.
68'
После дальнего удара, который нанес Рама Вальдет мяч отбит вратарем
67'
Рама Вальдет из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
66'
Рама Вальдет попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь делает пас партнеру.
65'
Хван Иль-Су на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
65'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Zhongguo Chi.
Фол, нарушение
65'
Weipeng Jiang наказан за толчок Игало Одион
64'
Тактическая замена. Hongyu Jin уходит с поля и его заменяет Haojie Li
64'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
63'
Рама Вальдет бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Рама Вальдет из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
62'
Jie Sun бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
62'
ШТАНГА! Игало Одион попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
62'
Bubacarr Trawally выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
61'
Hongyu Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Рама Вальдет из команды Яньбянь делает подножку. Marinho заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Bubacarr Trawally на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Удар от ворот произведет Яньбянь
58'
Ду Женгью бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
57'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает подножку. Игало Одион заработал фол.
57'
Yake Wu из команды Чанчунь Ятай остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Рама Вальдет из команды Яньбянь делает передачу за спину защитников.
57'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Wenyi Chi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Weipeng Jiang из команды Яньбянь делает подножку. Zhe Jiang заработал фол.
56'
Jun Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Weipeng Jiang наказан за толчок Marinho
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Guanghui Han сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally из клуба "Яньбянь" отправил мяч головой в ворота.
54'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес прямо в штрафную.
53'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
53'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Яньбянь
51'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
51'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает навес
Угловой
51'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с левого угла.
50'
Marinho бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь делает навес
Угловой
50'
Guanghui Han из команды Яньбянь разыграл угловой с правого угла.
49'
Хван Иль-Су нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
49'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
48'
Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь подал угловой слева.
48'
Guanghui Han из команды Яньбянь попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
47'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Zhongguo Chi заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Хван Иль-Су.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
47'
Jun Sun из команды Яньбянь. Это Guang Li заработал фол.
47'
Тактическая замена. Dadi Zhou уходит с поля и его заменяет Rui Yu
46'
Bubacarr Trawally бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
44'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Исмаилов Анзур совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
44'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай. Это Bubacarr Trawally заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
42'
Jun Sun бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
42'
Zhongguo Chi нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Yuwen Pei из команды Яньбянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Yuwen Pei из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
41'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Zhongguo Chi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Zhe Jiang блокирует соперника. Рама Вальдет заработал своей команде штрафной.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
40'
Яньбянь совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай наносит очень неточный удар.
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Wenyi Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Guanghui Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Хван Иль-Су на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
35'
Удар от ворот произведет Яньбянь
34'
Игало Одион бьет в штангу и упускает момент забить!
34'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает навес
34'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай устремляется вперед с мячом.
33'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Bubacarr Trawally из команды Яньбянь устремляется вперед с мячом.
33'
Игроки ФК "Яньбянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Хван Иль-Су выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Marinho из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
32'
Weipeng Jiang выбил мяч на угловой.
32'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
32'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
31'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
31'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
31'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
29'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
29'
Hongyu Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
28'
Фан Ксяодонг бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
26'
Marinho из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку. Li Zhang был стеночкой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
25'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Zhongguo Chi из команды Яньбянь делает навес
Офсайд
23'
Хван Иль-Су из команды Яньбянь в офсайде
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Zhongguo Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает подножку. Рама Вальдет заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет Яньбянь
21'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
Угловой
21'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
20'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай. Это Jun Sun заработал фол.
19'
Удар от ворот произведет Яньбянь
18'
Marinho бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
17'
Guanghui Han - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
17'
Guanghui Han из команды Яньбянь. Это Dadi Zhou заработал фол.
17'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников.
16'
Weipeng Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает навес
16'
Guang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Shihao Piao из команды Яньбянь делает подножку. Marinho заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Yake Wu вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Рама Вальдет выбил мяч подальше от ворот.
14'
Удар от ворот произведет Яньбянь
13'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай бьет головой мимо ворот
13'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес
11'
Исмаилов Анзур имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
11'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
10'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
10'
Shihao Piao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
10'
Тактическая замена. Long Li уходит с поля и его заменяет Хван Иль-Су
9'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
Фол, нарушение
7'
Yuwen Pei блокирует соперника. Guang Li заработал своей команде штрафной.
6'
Игрок клуба "Яньбянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 89% времени, а гости – 11%.
Желтая карточка
5'
Фан Ксяодонг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
5'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай опасно играет. Чуть не пострадал Zhongguo Chi.
3'
Hongyu Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Marinho из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
3'
Игало Одион на финте ушёл от оппонента.
3'
Удар от ворот произведет Яньбянь
3'
Li Zhang бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Jie Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
2'
Hongyu Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Development Area Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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