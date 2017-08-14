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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
0:2
Второй тайм: 90'
Хэбей Форчун
0'
0:1
25' Гол
Лавесси Эсекиэль
53' Желтая карточка
Aloisio Santos
0:2
54' Гол
Лавесси Эсекиэль
90'
Второй тайм
90'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Тактическая замена. Алоизио Дос Сантос уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
89'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
89'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
89'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Хуэй Жиакан блокирует соперника. Луо Сенвен заработал своей команде штрафной.
87'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
87'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
87'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
85'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
84'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
84'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Hongbo Yin уходит с поля и его заменяет Hang Li
Офсайд
81'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Фол, нарушение
81'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
80'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
80'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
79'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
78'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Hongbo Yin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Танг Вангсонг наказан за толчок Алоизио Дос Сантос
77'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
76'
После удара головой, который сделал Mbaye Diagne мяч попадает в перекладину
76'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
76'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Рентиан Ху, и мяч снова в игре
76'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Алоизио Дос Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
73'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
73'
Чендун Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Чао Янг ошибается в защите.
72'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
72'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
72'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
72'
Жао Хонглуе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
71'
Хайфэн Дин наказан за толчок Жао Хонглуе
71'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
70'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда. Это Алоизио Дос Сантос заработал фол.
69'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Офсайд
69'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
68'
Mbaye Diagne выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
68'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
68'
Тактическая замена. Ванг Донг уходит с поля и его заменяет Хуэй Жиакан
Фол, нарушение
67'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Луо Сенвен.
67'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
65'
Янг Ченг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
63'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
Офсайд
61'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
61'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
61'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Mbaye Diagne исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Muzepper Mirahmetjan
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
60'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
60'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
59'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
58'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
58'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
57'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
57'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
57'
Оби Микель Джон выбил мяч на угловой.
Угловой
57'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
57'
Оби Микель Джон выбил мяч на угловой.
56'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
56'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
54'
ГОООООЛ - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает из-за штрафной площади
54'
Лавесси Эсекиэль на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
53'
Алоизио Дос Сантос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
52'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
52'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
52'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
52'
Хайфэн Дин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
51'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
51'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лавесси Эсекиэль мяча так и не получил
Фол, нарушение
51'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
50'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
50'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
49'
После удара головой, который сделал Mbaye Diagne мяч попадает в перекладину
Угловой
49'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
49'
Ю Ён Ким выбил мяч на угловой.
48'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
48'
Тяньцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Liyu Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
46'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Алоизио Дос Сантос наказан за толчок Танг Вангсонг
46'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
43'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда. Это Yuhao Zhao заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
42'
Лавесси Эсекиэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин устремляется вперед с мячом.
41'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
41'
Ванг Донг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
40'
Сок Хо Хван выбил мяч на угловой.
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
36'
Liyu Yang наказан за толчок Минцзянь Чжао
36'
Чендун Чжан пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда. Это Лавесси Эсекиэль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
33'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Чендун Чжан наказан за толчок Чао Янг
32'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
31'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
31'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
30'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Юфенг Бай заработал фол.
30'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Угловой
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин устремляется вперед с мячом.
29'
Танг Вангсонг ошибается в защите.
27'
После дальнего удара, который нанес Liyu Yang мяч отбит вратарем
26'
Mbaye Diagne мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Hongbo Yin сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лавесси Эсекиэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
25'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
25'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
Фол, нарушение
24'
Ванг Донг коснулся мяча рукой.
23'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
23'
Оби Микель Джон наказан за толчок Hongbo Yin
22'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Офсайд
21'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Фол, нарушение
21'
Yuhao Zhao наказан за толчок Mbaye Diagne
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
20'
Юфенг Бай атакует сзади соперника. Хайфэн Дин пострадал.
19'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
16'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
Угловой
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой слева.
15'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
14'
Чендун Чжан выбил мяч на угловой.
13'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
13'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
12'
Ю Ён Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жао Хонглуе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
10'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
Фол, нарушение
10'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин. Это Жао Хонглуе заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
8'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
Фол, нарушение
8'
Yuhao Zhao наказан за толчок Mbaye Diagne
7'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин в офсайде
6'
Hongbo Yin бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
6'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Танг Вангсонг блокирует соперника. Минцзянь Чжао заработал своей команде штрафной.
5'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
5'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
3'
Алоизио Дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
3'
Хайфэн Дин наказан за толчок Mbaye Diagne
Офсайд
3'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
2'
После штрафного удара, который произвел Рентиан Ху мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
1'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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