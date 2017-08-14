Стадион: Tianjin Tuanbo Football Stadium
0:2
Второй тайм: 90'
0:1
25' ГолЛавесси Эсекиэль
53' Желтая карточкаAloisio Santos
0:2
54' ГолЛавесси Эсекиэль
Второй тайм
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Тактическая замена. Алоизио Дос Сантос уходит с поля и его заменяет Haiwei Zhu
89'
89'
89'
89'
89'
88'
88'
Хуэй Жиакан блокирует соперника. Луо Сенвен заработал своей команде штрафной.
87'
87'
87'
87'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Yuanyi Li заработал фол.
87'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
85'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
84'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
84'
82'
Тактическая замена. Hongbo Yin уходит с поля и его заменяет Hang Li
81'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
81'
Ю Ён Ким из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Mbaye Diagne заработал фол.
80'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
80'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Алоизио Дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
79'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Hongbo Yin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Танг Вангсонг наказан за толчок Алоизио Дос Сантос
77'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
76'
После удара головой, который сделал Mbaye Diagne мяч попадает в перекладину
76'
76'
Mbaye Diagne нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Рентиан Ху, и мяч снова в игре
76'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Алоизио Дос Сантос пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
73'
Jia Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Чендун Чжан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Чао Янг ошибается в защите.
72'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
72'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда бьет головой мимо ворот
72'
72'
Жао Хонглуе попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
71'
Хайфэн Дин наказан за толчок Жао Хонглуе
71'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда. Это Алоизио Дос Сантос заработал фол.
69'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
68'
Mbaye Diagne выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
68'
Тактическая замена. Ванг Донг уходит с поля и его заменяет Хуэй Жиакан
67'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно играет. Чуть не пострадал Луо Сенвен.
67'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Янг Ченг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
63'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
61'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
61'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
61'
61'
Mbaye Diagne исполняет штрафной удар, но его блокируют
60'
Тактическая замена. Юфенг Бай уходит с поля и его заменяет Muzepper Mirahmetjan
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
60'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Yuanyi Li бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
58'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
57'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
57'
57'
Оби Микель Джон выбил мяч на угловой.
57'
57'
Оби Микель Джон выбил мяч на угловой.
56'
56'
Сок Хо Хван из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Чендун Чжан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
ГОООООЛ - Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин забивает из-за штрафной площади
54'
Лавесси Эсекиэль на финте ушёл от оппонента.
53'
Алоизио Дос Сантос получает желтую карточку.
53'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин опасно играет. Чуть не пострадал Чао Янг.
52'
52'
52'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Хайфэн Дин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
52'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
51'
51'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лавесси Эсекиэль мяча так и не получил
51'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
50'
50'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда делает навес
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
49'
После удара головой, который сделал Mbaye Diagne мяч попадает в перекладину
49'
49'
Ю Ён Ким выбил мяч на угловой.
48'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников.
48'
Тяньцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает неудачный навес.
48'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
46'
Алоизио Дос Сантос наказан за толчок Танг Вангсонг
46'
Янг Ченг вышел из ворот и забрал мяч.
46'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
43'
Рентиан Ху из команды Тяньцзинь Тэда. Это Yuhao Zhao заработал фол.
42'
42'
Лавесси Эсекиэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин устремляется вперед с мячом.
41'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Минцзянь Чжао из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
41'
Ванг Донг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Сок Хо Хван выбил мяч на угловой.
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
36'
Liyu Yang наказан за толчок Минцзянь Чжао
36'
Чендун Чжан пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда. Это Лавесси Эсекиэль заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Удар от ворот произведет Хебеи Жонгчжин
33'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
32'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Чендун Чжан наказан за толчок Чао Янг
32'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
31'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Юфенг Бай заработал фол.
30'
Jia Du вышел из ворот и забрал мяч.
29'
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин разыграл угловой с правого угла.
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин устремляется вперед с мячом.
29'
Танг Вангсонг ошибается в защите.
27'
После дальнего удара, который нанес Liyu Yang мяч отбит вратарем
26'
Mbaye Diagne мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
26'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
Hongbo Yin сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Лавесси Эсекиэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
25'
Hongbo Yin из команды Хебеи Жонгчжин делает пас партнеру.
25'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин делает навес
24'
Ванг Донг коснулся мяча рукой.
23'
23'
Оби Микель Джон наказан за толчок Hongbo Yin
22'
22'
21'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
21'
Yuhao Zhao наказан за толчок Mbaye Diagne
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Юфенг Бай атакует сзади соперника. Хайфэн Дин пострадал.
19'
Zhunyi Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
16'
Алоизио Дос Сантос из команды Хебеи Жонгчжин бьет головой мимо ворот
16'
15'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
14'
Ванг Донг из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
14'
Чендун Чжан выбил мяч на угловой.
13'
13'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
12'
12'
Жао Хонглуе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
11'
10'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает подножку. Луо Сенвен заработал фол.
10'
Хайфэн Дин из команды Хебеи Жонгчжин. Это Жао Хонглуе заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
8'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
8'
Yuhao Zhao наказан за толчок Mbaye Diagne
7'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Hongbo Yin бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
6'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Танг Вангсонг блокирует соперника. Минцзянь Чжао заработал своей команде штрафной.
5'
Игрок клуба "Хебеи Жонгчжин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Луо Сенвен из команды Хебеи Жонгчжин попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Чендун Чжан из команды Хебеи Жонгчжин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Лавесси Эсекиэль из команды Хебеи Жонгчжин делает передачу за спину защитников.
3'
Алоизио Дос Сантос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Хайфэн Дин наказан за толчок Mbaye Diagne
3'
Mbaye Diagne из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
2'
После штрафного удара, который произвел Рентиан Ху мяч попадает в штангу
1'
Yuhao Zhao из команды Хебеи Жонгчжин делает подножку. Жао Хонглуе заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Tuanbo Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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