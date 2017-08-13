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Стадион:
Шанхай СИПГ
1:0
Первый тайм: 45'
Чуньцинь Лифан
0'
25' Желтая карточка
Ахмедов Одил
1:0
35' Пенальти
Халк Живанилдо
39' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
45'
Первый тайм
Фол, нарушение
44'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хай Юй заработал фол.
44'
После дальнего удара, который нанес Jin Feng мяч отбит вратарем
43'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
43'
Shenchao Wang выбил мяч на угловой.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Hyuri, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
42'
Халк Живанилдо наказан за толчок Song Nan
42'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Лей Чен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
39'
Оскар дос Сантос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
38'
Оскар дос Сантос совершает грубый фол. Пэн Синли был жертвой
Фол, нарушение
38'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Hyuri заработал фол.
37'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После дальнего удара, который нанес Оскар дос Сантос мяч отбит вратарем
Угловой
37'
Guan He из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
36'
Милович Горан выбил мяч на угловой.
36'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оскар дос Сантос мяча так и не получил
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Описание гола
35'
Г О О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает пенальти
Фол, нарушение
34'
ПЕНАЛЬТИ! Цзю Янь сыграл рукой в своей штрафной площади.
33'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
Травма, повреждение
30'
Халк Живанилдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
29'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
27'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Пэн Синли наказан за толчок Оскар дос Сантос
26'
Чжун Ву-Юн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Желтая карточка
25'
Ахмедов Одил тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
25'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ. Это Jin Feng заработал фол.
24'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
24'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
24'
Милович Горан выбил мяч на угловой.
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
24'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
23'
Лэй У нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
23'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
Офсайд
22'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
22'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
21'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает навес
20'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
20'
Оскар дос Сантос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
19'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
18'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
17'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
16'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
14'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
12'
Хай Юй выбил мяч на угловой.
12'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Song Nan заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает навес
Фол, нарушение
9'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан. Это Оскар дос Сантос заработал фол.
9'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Оскар дос Сантос, и мяч снова в игре
8'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Сегодня отличная погода для футбола.
5'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
4'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
4'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает навес
4'
Милович Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
4'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
3'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
1'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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