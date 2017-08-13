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Стадион: Шанхай Интернешнл
1:0
Первый тайм: 45'
25' Желтая карточкаАхмедов Одил
1:0
35' ПенальтиХалк Живанилдо
39' Желтая карточкаОскар дос Сантос
|
25'
35'
1:0
39'
Состав команд
13
Zhen
Wei
28
Guan
He
23
Huan
Fu
18
Yi
Zhang
25
Ахмедов
Одил
21
Хай
Юй
7
Лэй
У
23
Лей
Чен
9
Yu
Liu
I
19
Huan
Liu
7
Jin
Feng
33
Song
Nan
10
Xinli
Peng
18
Цзю
Янь
14
Hyuri
Шанхай СИПГ 3-4-3
- Основной состав
- 1 Цзюнь-Лин Янь Вратарь
- 13 Zhen Wei Защитник
- 28 Guan He Защитник
- 4 Shenchao Wang Защитник
- 23 Huan Fu Полузащитник
- 18 Yi Zhang Полузащитник
- 25 Ахмедов Одил Полузащитник
- 21 Хай Юй Полузащитник
- 10 Халк Живанилдо Нападающий
- 7 Лэй У Нападающий
- 8 Оскар дос Сантос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Le Sun Вратарь
- 27 Ke Shi Защитник
- 33 Shihao Wei Полузащитник
- 6 Хуэй-Кан Цай Полузащитник
- 11 Wenjun Lue Полузащитник
- 14 Shenglong Li
- 26 Haisheng Gao
- Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
Чуньцинь Лифан 5-3-2
- Основной состав
- 1 Xiaofei Deng Вратарь
- 23 Лей Чен Защитник
- 9 Yu Liu I Защитник
- 15 Милович Горан Защитник
- 19 Huan Liu Защитник
- 7 Jin Feng Защитник
- 33 Song Nan Полузащитник
- 5 Чжун Ву-Юн Полузащитник
- 10 Xinli Peng Полузащитник
- 18 Цзю Янь Нападающий
- 14 Hyuri Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Weijie Sui Вратарь
- 22 Yongzhe Cui Защитник
- 21 Donglu Sui Защитник
- 4 Tao Zheng Защитник
- 8 Jie Ding Полузащитник
- 16 Weicheng Wang Полузащитник
- 26 Mincheng Yuan
- Главный тренер: Woe-Ryong Chang
- Травмы и дисквалификации
- Qing Wu Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 10.08.2017 Хэбей Форчун 2:2 Шанхай СИПГ С
- 06.08.2017 Шанхай СИПГ 0:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 03.08.2017 Шанхай СИПГ 4:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь К
- 30.07.2017 Шаньдун Лунэн 2:1 Шанхай СИПГ С
- 22.07.2017 Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 19.07.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Шанхай СИПГ К
- 15.07.2017 Яньбянь 1:3 Шанхай СИПГ С
- 09.07.2017 Чанчунь Ятай 4:2 Шанхай СИПГ С
- 01.07.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай СИПГ С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
- 21.06.2017 Сучжоу Донву 1:1 Шанхай СИПГ К
- 18.06.2017 Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ С
- 03.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Ляонин Хувин С
- 31.05.2017 Цзянсу Сунин 2:3 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 27.05.2017 Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань С
- 24.05.2017 Шанхай СИПГ 2:1 Цзянсу Сунин ЛЧА
- 20.05.2017 Шанхай Шэньхуа 1:3 Шанхай СИПГ С
- 14.05.2017 Тяньцзинь Тэда 0:1 Шанхай СИПГ С
- 10.05.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 06.05.2017 Шанхай СИПГ 3:0 Гуйчжоу Чжичэн С
Чуньцинь Лифан (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 09.08.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн С
- 05.08.2017 Гуйчжоу Чжичэн 1:0 Чуньцинь Лифан С
- 29.07.2017 Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин С
- 22.07.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 15.07.2017 Хэбей Форчун 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 08.07.2017 Яньбянь 0:4 Чуньцинь Лифан С
- 01.07.2017 Гуанчжоу Фули 3:4 Чуньцинь Лифан С
- 24.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Чанчунь Ятай С
- 17.06.2017 Шанхай Шэньхуа 2:2 Чуньцинь Лифан С
- 02.06.2017 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 26.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Чуньцинь Лифан С
- 20.05.2017 Чуньцинь Лифан 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 13.05.2017 Ляонин Хувин 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 06.05.2017 Чуньцинь Лифан 2:3 Хэнань Цзянье С
- 03.05.2017 Хэйлунцзян Лава Спринг 1:0 Чуньцинь Лифан К
- 30.04.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай СИПГ С
- 23.04.2017 Шаньдун Лунэн 1:1 Чуньцинь Лифан С
- 14.04.2017 Чуньцинь Лифан 2:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 07.04.2017 Цзянсу Сунин 1:2 Чуньцинь Лифан С
- 02.04.2017 Тяньцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан С
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Чуньцинь Лифан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 30.04.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 20.07.2016 Шанхай СИПГ 5:3 Чуньцинь Лифан Суперлига
- 02.04.2016 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига
- 26.07.2015 Чуньцинь Лифан 2:4 Шанхай СИПГ Суперлига
- 19.04.2015 Шанхай СИПГ 2:1 Чуньцинь Лифан Суперлига
- 08.11.2008 Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Первая лига Китая
- 28.06.2008 Шанхай СИПГ 1:0 Чуньцинь Лифан Первая лига Китая
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0 Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 27
|48
|2.
|Шанхай СИПГ
|1:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|49 - 23
|45
|3.
|Шаньдун Лунэн
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|38 - 21
|38
|4.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|31 - 22
|37
|5.
|Гуанчжоу Фули
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|44 - 34
|36
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|32 - 28
|36
|7.
|Хэбей Форчун
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 27
|33
|8.
|Гуйчжоу Чжичэн
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 26
|30
|9.
|Чуньцинь Лифан
|0:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|28 - 27
|30
|10.
|Чанчунь Ятай
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|28 - 31
|27
|11.
|Шанхай Шэньхуа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|36 - 38
|24
|12.
|Хэнань Цзянье
|0:0 Заявка
|22
|4
|9
|9
|22 - 31
|21
|13.
|Цзянсу Сунин
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|26 - 34
|18
|14.
|Ляонин Хувин
|0:1 Заявка
|22
|4
|4
|14
|22 - 51
|16
|15.
|Тяньцзинь Тэда
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|13 - 32
|15
|16.
|Яньбянь
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|18 - 44
|14
Первый тайм
44'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Хай Юй заработал фол.
44'
После дальнего удара, который нанес Jin Feng мяч отбит вратарем
43'
Лэй У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
43'
Shenchao Wang выбил мяч на угловой.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Hyuri, и мяч снова в игре
42'
Халк Живанилдо наказан за толчок Song Nan
42'
Huan Fu из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Лей Чен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Оскар дос Сантос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Оскар дос Сантос совершает грубый фол. Пэн Синли был жертвой
38'
Guan He из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Hyuri заработал фол.
37'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После дальнего удара, который нанес Оскар дос Сантос мяч отбит вратарем
37'
Guan He из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
36'
Милович Горан выбил мяч на угловой.
36'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оскар дос Сантос мяча так и не получил
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Г О О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает пенальти
34'
ПЕНАЛЬТИ! Цзю Янь сыграл рукой в своей штрафной площади.
33'
Халк Живанилдо нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Игра остановлена для того, чтобы игроки могли выпить воды.
30'
Халк Живанилдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Пэн Синли из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
29'
29'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Денг Ксяофей вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
28'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
27'
26'
Пэн Синли наказан за толчок Оскар дос Сантос
26'
Чжун Ву-Юн отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Ахмедов Одил тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
25'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ. Это Jin Feng заработал фол.
24'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
24'
Милович Горан выбил мяч на угловой.
24'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
23'
Лэй У нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
23'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Shenchao Wang заработал фол.
22'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
22'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу одноклубнику.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
20'
Оскар дос Сантос бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
19'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
18'
17'
17'
Халк Живанилдо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
16'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Халк Живанилдо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
14'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает навес
14'
12'
12'
12'
Чжун Ву-Юн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
12'
Хай Юй выбил мяч на угловой.
12'
Чжун Ву-Юн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает подножку. Song Nan заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
10'
10'
9'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан. Это Оскар дос Сантос заработал фол.
9'
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Оскар дос Сантос, и мяч снова в игре
8'
Yi Zhang из команды Шанхай СИПГ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
8'
Shenchao Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лей Чен из команды Чуньцинь Лифан делает навес
6'
Сегодня отличная погода для футбола.
5'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ бьет головой мимо ворот
4'
4'
4'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ делает навес
4'
Лиу Ю из команды Чуньцинь Лифан остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ устремляется вперед с мячом.
3'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает подножку. Оскар дос Сантос заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Халк Живанилдо мяч отбит вратарем
1'
1'
Song Nan из команды Чуньцинь Лифан делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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