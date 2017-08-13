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Стадион: Харьюн
0:0
Первый тайм: 35'
Состав команд
Ювяскюля
- Основной состав
- 22 Teppo Marttinen Вратарь
- 29 Оямаа Хиндрек Защитник
- 9 Эток Гаэль Нападающий
- 27 Sasa Jovovic
- 23 Patrick Poutiainen
- 26 Severi Vielma
- 10 Tommi Kari
- 2 Matti Laehitie
- 4 Felix Gustavsson
- 5 Маннинен Микко
- 18 Honar Abdi
- Запасные игроки
- 28 Aatu Manninen
- 17 Saku Leppaenen
- 16 Samu Suoraniemi
- 15 Toni Tahvanainen
- 14 Verneri Vaelimaa
- Главный тренер: Juha Pasoja
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 62 Лайтинен Юусо Защитник
- 2 Обри Давид Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 10 Мосников Сергей Полузащитник
- 8 Ойяла Матиас Полузащитник
- 66 Тано Кевин Нападающий
- 7 Albion Ademi
- 21 Julian Guevara
- 14 Justus Lehto
- 22 Kenny Mansally
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 23 Яма Омар Полузащитник
- 5 Lassi Nurmos
- 17 Aleksi Gullsten
- 9 Rasmus Karjalainen
- 19 Niko-Petteri Kuukasjaervi
- Главный тренер: Jari Aahman
Предыдущие игры
Ювяскюля (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
- 05.08.2017 Ильвес 2:1 Ювяскюля В
- 31.07.2017 Ювяскюля 1:1 РоПС В
- 23.07.2017 ВПС 1:1 Ювяскюля В
- 16.07.2017 Ювяскюля 0:2 СИК В
- 08.07.2017 Интер Турку 4:0 Ювяскюля В
- 01.07.2017 Ювяскюля 1:3 Лахти В
- 21.06.2017 Ювяскюля 0:3 ХИФК В
- 18.06.2017 Мариехамн 2:1 Ювяскюля В
- 15.06.2017 ХИК 4:0 Ювяскюля В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ювяскюля 0:0 КуПС В
- 27.05.2017 Ювяскюля 3:1 Ильвес В
- 24.05.2017 РоПС 2:1 Ювяскюля В
- 19.05.2017 Ювяскюля 1:4 ВПС В
- 12.05.2017 СИК 1:0 Ювяскюля В
- 06.05.2017 Ювяскюля 1:2 Интер Турку В
- 29.04.2017 Лахти 1:1 Ювяскюля В
- 23.04.2017 Ювяскюля 1:5 ХИК В
- 15.04.2017 ХИФК 0:0 Ювяскюля В
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку В
- 23.07.2017 ХИК 3:1 Кеми Кингс В
- 08.07.2017 КуПС 3:0 Кеми Кингс В
- 04.07.2017 Лахти 1:0 Кеми Кингс В
- 29.06.2017 Кеми Кингс 1:1 РоПС В
- 26.06.2017 СИК 1:0 Кеми Кингс В
- 21.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Лахти В
- 17.06.2017 ХИФК 0:2 Кеми Кингс В
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн В
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля В
- 31.05.2017 Ильвес 2:4 Кеми Кингс В
- 27.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс В
- 19.05.2017 Кеми Кингс 0:1 ХИК В
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс В
- 06.05.2017 Кеми Кингс 1:4 КуПС В
- 29.04.2017 РоПС 3:1 Кеми Кингс В
- 22.04.2017 Кеми Кингс 3:1 СИК В
Последние игры между собой
Ювяскюля: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Кеми Кингс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 03.06.2017 Кеми Кингс 1:1 Ювяскюля Вейккауслига
- 12.09.2015 Кеми Кингс 2:0 Ювяскюля Икконен
- 11.07.2015 Ювяскюля 3:1 Кеми Кингс Икконен
- 17.05.2015 Кеми Кингс 0:1 Ювяскюля Икконен
- 01.04.2015 Ювяскюля 0:1 Кеми Кингс Кубок Суоми
- 18.10.2008 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс Икконен
- 27.07.2008 Кеми Кингс 0:1 Ювяскюля Икконен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|21
|13
|7
|1
|49 - 9
|46
|2.
|Лахти
|21
|8
|11
|2
|28 - 15
|35
|3.
|КуПС
|21
|9
|6
|6
|31 - 22
|33
|4.
|ВПС
|21
|8
|9
|4
|29 - 28
|33
|5.
|Ильвес
|21
|8
|7
|6
|21 - 21
|31
|6.
|СИК
|21
|8
|5
|8
|23 - 31
|29
|7.
|Интер Турку
|21
|7
|6
|8
|32 - 27
|27
|8.
|Мариехамн
|21
|6
|9
|6
|29 - 32
|27
|9.
|РоПС
|21
|7
|4
|10
|26 - 34
|25
|10.
|Кеми Кингс
|0:0
|22
|6
|7
|9
|26 - 31
|25
|11.
|ХИФК
|21
|3
|8
|10
|18 - 33
|17
|12.
|Ювяскюля
|0:0
|22
|1
|7
|14
|16 - 45
|10
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Harjun stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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