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Стадион: Комплетт.но Арена
0:0
Первый тайм: 41'
12' Желтая карточкаВелер Кьетил
13' Желтая карточкаВальес Энрик
14' Желтая карточкаНвакали Чидибере
|
12'
13'
14'
Состав команд
19
Демба
Виктор
15
Вальес
Энрик
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 3 Abdoulaye Seck II Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 14 Crescendo Van Berkel Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 15 Вальес Энрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 6 Pau Morer Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Нападающий
- 2 Lars Grorud
- 7 Facundo Rodriguez III
- 10 Carlos Javier Grossmuller
- Главный тренер: Lars Bohinen
Согндаль 3-4-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 41 Велер Кьетил Защитник
- 15 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 2 Тенисте Тайо Полузащитник
- 27 Eirik Birkelund Полузащитник
- 4 Нвакали Чидибере Полузащитник
- 5 Victor Grodaas Полузащитник
- 10 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Martin Ramsland Нападающий
- 7 Eirik Schulze Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 3 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 24 Eirik Bergum Skaasheim Защитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 77 Мандич Станиша Нападающий
- 20 Брендсред Маркус Нападающий
- 18 Bendik Bye Нападающий
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.08.2017 Стабек 1:3 Саннефьёрд Т
- 30.07.2017 Фрам Ларвик 0:8 Саннефьёрд ТМК
- 16.07.2017 Саннефьёрд 3:0 Тромсё Т
- 08.07.2017 Русенборг 5:1 Саннефьёрд Т
- 02.07.2017 Саннефьёрд 1:2 Стабек Т
- 25.06.2017 Тромсё 1:1 Саннефьёрд Т
- 18.06.2017 Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 24.05.2017 Эрн-Хортен 3:1 Саннефьёрд К
- 21.05.2017 Олесунн 2:0 Саннефьёрд Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Саннефьёрд 2:0 Хёугесунн Т
- 07.05.2017 Викинг 0:2 Саннефьёрд Т
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Т
- 26.04.2017 Флинт 1:2 Саннефьёрд К
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Т
- 17.04.2017 Саннефьёрд 2:0 Кристиансунд Т
- 09.04.2017 Волеренга 1:2 Саннефьёрд Т
- 05.04.2017 Саннефьёрд 0:3 Русенборг Т
Согндаль (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 15.07.2017 Согндаль 0:3 Русенборг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
- 01.07.2017 Согндаль 1:0 Олесунн Т
- 25.06.2017 Русенборг 3:0 Согндаль Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Т
- 31.05.2017 Флурё 2:1 Согндаль К
- 28.05.2017 Кристиансунд 1:1 Согндаль Т
- 24.05.2017 Рёуфосс 0:2 Согндаль К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Мольде 1:2 Согндаль Т
- 13.05.2017 Согндаль 4:0 Викинг Т
- 07.05.2017 Хёугесунн 0:0 Согндаль Т
- 30.04.2017 Согндаль 0:1 Лиллестрём Т
- 26.04.2017 Фьора 1:6 Согндаль К
- 23.04.2017 Волеренга 3:0 Согндаль Т
- 17.04.2017 Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 09.04.2017 Тромсё 3:0 Согндаль Т
- 05.04.2017 Согндаль 4:1 Стабек Т
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 04.06.2017 Согндаль 3:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 25.02.2016 Саннефьёрд 0:3 Согндаль Товарищеские матчи. Клубы
- 23.02.2015 Согндаль 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 23.02.2015 Согндаль 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 08.03.2011 Согндаль 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2008 Согндаль 0:0 Саннефьёрд Адекколига
- 21.05.2008 Саннефьёрд 2:0 Согндаль Адекколига
- 14.03.2008 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|18
|11
|5
|2
|37 - 14
|38
|2.
|Сарпсборг-08
|18
|9
|6
|3
|29 - 17
|33
|3.
|Мольде
|18
|9
|4
|5
|30 - 20
|31
|4.
|Бранн
|18
|7
|7
|4
|33 - 17
|28
|5.
|Хёугесунн
|17
|7
|4
|6
|21 - 19
|25
|6.
|Одд
|17
|7
|4
|6
|14 - 19
|25
|7.
|Стабек
|18
|7
|4
|7
|27 - 33
|25
|8.
|Саннефьёрд
|0:0
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|9.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|10.
|Олесунн
|18
|6
|5
|7
|24 - 24
|23
|11.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|7
|6
|22 - 25
|22
|13.
|Согндаль
|0:0
|19
|5
|6
|8
|21 - 28
|21
|14.
|Кристиансунд
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
|16.
|Викинг
|18
|3
|5
|10
|19 - 30
|14
Первый тайм
14'
Нвакали Чидибере получает желтую карточку.
13'
Вальес Энрик получает желтую карточку.
12'
Велер Кьетил получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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