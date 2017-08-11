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Стадион:
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 41'
Согндаль
0'
12' Желтая карточка
Велер Кьетил
13' Желтая карточка
Вальес Энрик
14' Желтая карточка
Нвакали Чидибере
41'
Первый тайм
Желтая карточка
14'
Нвакали Чидибере получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Вальес Энрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
12'
Велер Кьетил получает желтую карточку.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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