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Стадион: Бранн
1:0
30' ГолСоренсен Гилли
|
30'
1:0
Состав команд
24
Риски
Рику
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 6 Йонссон Видар Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 9 Скаанес Каспер Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Амин Нури Защитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 7 Ларсен Петер-Орри Нападающий
- 5 Гроннер Йонас
- 18 Карадас Азар
- 12 Markus Pettersen
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 6 Берг Оливер Полузащитник
- 18 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 24 Риски Рику Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 16 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 13 Младенович Стефан Полузащитник
- 27 Диуф Папе Пате Нападающий
- 15 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
- 06.08.2017 Олесунн 3:3 Бранн Т
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Т
- 02.07.2017 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Т
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 31.05.2017 Нест-Сотра 0:2 Бранн К
- 28.05.2017 Бранн 1:1 Олесунн Т
- 24.05.2017 Лисеклостер 0:2 Бранн К
- 20.05.2017 Согндаль 2:3 Бранн Т
- 16.05.2017 Бранн 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2017 Бранн 4:1 Мольде Т
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Т
- 29.04.2017 Бранн 1:1 Викинг Т
- 26.04.2017 Аустеволь 0:7 Бранн К
- 23.04.2017 Лиллестрём 0:2 Бранн Т
Одд (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.08.2017 Сарпсборг-08 4:0 Одд К
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
- 03.08.2017 Одд 0:0 Динамо Загреб ЛЕ
- 27.07.2017 Динамо Загреб 2:1 Одд ЛЕ
- 20.07.2017 Одд 1:0 Вадуц ЛЕ
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 13.07.2017 Вадуц 0:1 Одд ЛЕ
- 06.07.2017 Баллимена Юнайтед 0:2 Одд ЛЕ
- 02.07.2017 Одд 0:0 Сарпсборг-08 Т
- 29.06.2017 Одд 3:0 Баллимена Юнайтед ЛЕ
- 25.06.2017 Олесунн 5:1 Одд Т
- 18.06.2017 Согндаль 0:0 Одд Т
- 04.06.2017 Одд 0:0 Бранн Т
- 31.05.2017 Флеккерёй 0:3 Одд К
- 27.05.2017 Саннефьёрд 0:0 Одд Т
- 24.05.2017 Порс Гренланд 1:3 Одд К
- 21.05.2017 Одд 1:2 Мольде Т
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Т
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 08.05.2017 Лиллестрём 0:1 Одд Т
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|19
|12
|5
|2
|39 - 15
|41
|2.
|Сарпсборг-08
|0:1
|19
|9
|6
|4
|29 - 18
|33
|3.
|Мольде
|19
|9
|4
|6
|31 - 22
|31
|4.
|Бранн
|1:0
|19
|8
|7
|4
|34 - 17
|31
|5.
|Хёугесунн
|1:0
|18
|8
|4
|6
|22 - 19
|28
|6.
|Саннефьёрд
|19
|8
|3
|8
|26 - 30
|27
|7.
|Одд
|0:1
|18
|7
|4
|7
|14 - 20
|25
|8.
|Стабек
|0:1
|19
|7
|4
|8
|27 - 34
|25
|9.
|Волеренга
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|10.
|Лиллестрём
|18
|6
|5
|7
|27 - 28
|23
|11.
|Олесунн
|0:1
|19
|6
|5
|8
|24 - 25
|23
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|7
|6
|22 - 25
|22
|13.
|Кристиансунд
|1:0
|19
|5
|6
|8
|24 - 32
|21
|14.
|Согндаль
|19
|5
|5
|9
|22 - 30
|20
|15.
|Викинг
|1:0
|19
|4
|5
|10
|20 - 30
|17
|16.
|Тромсё
|17
|3
|5
|9
|17 - 32
|14
Первый тайм
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Соренсен Гилли.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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